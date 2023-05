Sin Cristina Kirchner en las boletas, los intendentes del conurbano se entregan a la especulación

escuchar

Cristina Kirchner volvió a afirmar que no será candidata en las elecciones de este año y el impacto de ese mensaje multiplicó la incertidumbre en el conurbano bonaerense, principal bastión electoral del kirchnerismo. La vicepresidenta representa un activo para los intendentes de la región, que ya se enfrascan en especulaciones de lo más variadas: hay quienes ya evaluaban un escenario sin ella; otros que, por su alineamiento total, se mantienen dentro del “operativo clamor” y algunos que analizan a quién podría impulsar Cristina Kirchner como candidato presidencial.

Un intendente peronista que confiesa que encarga sus encuestas desde hace tiempo sin Cristina Kirchner como candidata, afirma que su salida “impacta más hacia adentro del kirchnerismo que hacia afuera”. Apunta que “se acorta el poder de negociación” de sectores como La Cámpora, porque “no es lo mismo con ella de candidata que sin ella”.

“ No sé si a nosotros nos afecta. Cristina tiene un núcleo duro de alrededor del 25%, que se va diluyendo en el tiempo . No es que se muere el kirchnerismo, pero va deslizándose hacia abajo. Ese núcleo es disciplinado”, afirma la misma fuente justicialista, para destacar que los seguidores de Cristina votarán a quien ella defina como su candidato predilecto.

Con epicentro este miércoles en la sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), el kirchnerismo duro intentó mostrar en marcha todavía el “operativo clamor” con el que buscaba convencer a la exmandataria de volver a candidatearse a la presidencia.

En ese grupo se mueve Mario Secco, intendente de Ensenada, que este miércoles opinó que la vicepresidenta debería dar una señal sobre un plan alternativo. “Es la persona que nos conduce, tendrá que decirnos a toda la militancia cuál es el camino a seguir porque, si no lo hace, esto no se ordena. No hay ordenamiento posible si no lo dice ella”, aseveró Secco a Futuröck Radio.

Fuentes peronistas del distrito aventuran que el jefe comunal de Ensenada no sufrirá electoralmente la salida de Cristina porque él “empuja para arriba” (es decir que, con su candidatura como intendente, aporta votos a las categorías superiores). No todos los intendentes pueden afirmar lo mismo.

“Creo que están descolocados y que Cristina quiere garantizar a [Axel] Kicillof como candidato presidencial”, opina otro jefe comunal, preocupado por retener el poder en su distrito. Infiere que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, puede ser una alternativa. “Se está instalando”, indica la fuente.

Los intendentes siempre procuran cuidar sus distritos, es su principal objetivo. En ese contexto y más allá de las especulaciones y análisis que algunos activan, mayoritariamente optan por el silencio cuando deben referirse a la salida de Cristina del tablero electoral de este año.