Michelle Bachelet en el Coloquio de IDEA Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de octubre de 2020 • 08:43

Sin hablar de su informe, condenatorio de la situación en la Venezuela de Nicolás Maduro, la dos veces presidenta de Chile y Alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió a los gobernantes latinoamericanos "decir la verdad, no prometer lo que no pueden cumplir" y los instó "generar acuerdo, tender puentes" en el difícil escenario pospandemia que, aseguró, deberán atravesar.

En el marco del 56 coloquio de IDEA, y entrevistada por Eduardo Braun, la exmandataria esquivó de manera elegante las menciones al "populismo y la degradación institucional" del régimen chavista, enunciadas por su entrevistador. "Es clave que el Estado de derecho funcione, que la gente sienta que las instituciones cumplen su rol", contestó la funcionaria de la ONU.

La exmandataria esquivó de manera elegante las menciones al populismo y la degradación institucional" del régimen chavista, enunciadas por su entrevistador."

"Los tiempos de la política son distintos, pero el líder debería mirar al largo plazo. Lo mismo con los empresarios que quieren ser parte del desarrollo de una Nación", afirmó, para luego afirmar que en el presente "es más difícil gobernar que nunca, con los crecimientos de los populismos, nacionalismos, xenofobia. Hay lideres mundiales importantes menoscabando el multilateralismo", dijo, en referencia implícita al presidente norteamericano Donald Trump.

Al hablar de los liderazgos, Bachelet se cuidó de hacer cualquier referencia a la Argentina. De todos modos, lanzó una apuesta al diálogo que muchos participantes-a juzgar por los chats del evento-relacionaros con el presente del país y el clima de "grieta" exacerbada en los últimos meses. "En campaña no prometer lo que uno no va a cumplir, decir la verdad es clave. También generar acuerdos, confianza, construir puentes es clave para enfrentar momentos duros como los que se vienen", dijo la ex mandataria, cuyo informe sobre derechos humanos generó disidencias en el seno del gobierno de Alberto Fernández. Un poco más tarde, y en base a su experiencia en el Palacio de la Moneda, enfatizó sobre la importancia de "saber escuchar para entender que está pasando, y si lo que uno está haciendo está bien, aún a aquellos que son críticos", se explayó.

En relación al rol de los empresarios, Bachelet les sugirió "revisar si la educación que se está dando va a servir para los trabajos de mañana", y les pidió revisar "otras áreas en las que se pueden generar nuevos negocios y más trabajo, que sea trabajo digno y tratar de terminar con el trabajo informal". Destacó como "fundamental contar con programas de protección social". Y contó que "en Chile seguimos el modelo noruego, los recursos del cobre lo dejamos en un fondo para aplicar a la protección social en tiempos de vacas flacas".

Al abordar la lucha contra la pandemia, la expresidenta afirmó: "Tenemos un tremendo desafío y una oportunidad. El objetivo no sería volver al mundo que teníamos antes de la pandemia, porque la pandemia dejó al descubierto las desigualdades. Debemos luchar por una economía más inclusiva con prosperidad compartida y colocar a los derechos humanos como centro", destacó.

Mencionó al papa Francisco y su idea del mundo como "casa común". "Lo mismo se aplica a los países, hay que buscar acuerdos básicos, conjugar para que a todos nos vaya mejor", agregó. Y en relación a sus discusiones con los militares chilenos, recordó que les hablaba de "que este es un país de todos, el pasado no nos va a poner de acuerdo, pero el futuro nos tiene que unir"

A pesar de la expectativa creada, nada dijo Bachelet de su informe condenatorio de Maduro, un tema sobre el cual había hablado con el presidente Alberto Fernández, antes de la que la Argentina apoyara su trabajo en la ONU.

"Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2000 muertes desde enero de 2020", certificó la expresidenta chilena a fines del mes pasado y que motivó la condena, y luego el apoyo, del gobierno argentino.

Conforme a los criterios de Más información