Sobreseen a dos hermanos de Macri por blanquear fondos de una empresa con cuentas en Suiza

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante sobreseyó a Gianfranco y Mariano Macri , hermanos del ex presidente Mauricio Macri, que estaban investigados acusados de no haber pagado impuestos por no haber declarado bienes depositados en una cuenta suiza de un fideicomiso familiar . Entendió que la causa en su contra debe extinguirse en función de que cumplieron con la ley de blanqueo y que el dinero era de ellos. Se trató de casi 64 millones de pesos en 2016.

Los fiscales Germán Bincaz, en 2021, y Gabriela Ruiz Morales, en 2019, habían postulado el sobreseimiento de ambos al entender que los acusados podían acogerse a la ley de blanqueo.

Lo que se investiga en esta causa es si se engañó al fisco con respecto a la existencia de activos en el exterior no declarados para evadir el pago de impuestos. Se investigan las operaciones de BF Corporation SA, ya que sus integrantes -según la acusación inicial- habrían omitido declarar activos existentes en la cuenta 6.02960.3 del Banco SAFRA de la Confederación Suiza de la empresa.

Gianfranco Macri ingresó el 23 de diciembre de 2016 al régimen de blanqueo y declaró, entre otros bienes en el exterior, la cuenta 6.02960.3 radicada en Suiza a nombre de BF Corporation S.A., por 63.592.993,26 de pesos. También declaró una participación del 50% en BF Corporation., adquirida en julio de 2016, en Panamá, mientras que, el restante 50% lo declaró en cabeza de Mariano Macri.

Gianfranco Macri al salir de los tribunales de Comodoro Py Emiliano Lasalvia - LA NACION

Lo que se discute es si el blanqueo de Gianfranco Macri cumple con las exigencias de la ley y permite la amnistía o si la información es incompleta y no corresponde el beneficio .

El juez destacó que Gianfranco Macri cumplió con los requisitos y pagó un impuesto especial de de 8.025.295,30 de pesos por el blanqueo. Por eso dijo que “se encuentran cumplidos los requisitos objetivos previstos en el régimen de excepción para acceder a los beneficios tributarios y penales perseguidos”.

La ley impedía blanquear a los padres, cónyuges e hijos del presidente. Mariano Macri le adjudicó la propiedad de ese dinero a Franco Macri y de ahí se derivó el conflicto , por lo que el caso se siguió investigando hasta ahora.

El juez estableció entonces que los bienes blanqueados eran de Gianfranco Macri, que no hubo irregularidades, que no estaba impedido de hacerlo y que Mariano Macri prestó la conformidad para el blanqueo, según una declaración jurada, que la AFIP cuestiona.

Mariano Macri Archivo

“Esta judicatura encuentra acreditada la confluencia de la totalidad de las condiciones y requisitos objetivos necesarios para declarar operativos los efectos penales” de la ley de blanqueo, dijo el juez.

El juez determinó que el Congreso aprobó la ley de blanqueo que otorga una amnistía penal respecto de quienes exterioricen bienes ocultos y “esto es, justamente la base fáctica de la hipótesis que se plantea en este sumario”. Dijo que la ley prevé la extinción de la acción penal y por eso determinó que corresponde en este caso esa solución y el sobreseimiento de los acusados.

Gianfranco expresó que con mucha anterioridad a que se abriera la cuenta de BF Corporation, el día 4 de diciembre de 2012, Franco Macri había adelantado en vida a sus hijos los bienes que les hubieran correspondido por herencia. Con mucha antelación a la ley de blanqueo, por lo que “queda descartada la suspicacia de que Gianfranco y Mariano hubieran podido actuar como meros prestanombres de su padre luego fallecido”. El dinero blanqueado era de Gianfranco, producto de sus negocios y su padre era ajeno a ellos, dijo su defensa.

La AFIP de Mercedes Marcó del Pont, que es querellante, se opuso al sobreseimiento . Dijo que se debía seguir investigando la titularidad de los bienes blanqueados y su monto. E insistió en que no se debía descartar que hubieran sido de Franco Macri y que no se pudieran blanquear, ya que a ley excluía del blanqueo al padre del expresidente. La AFIP insistió y dijo que Gianfranco Macri “habría blanqueado cuentas en el exterior, de un fideicomiso, del cual la Sra. Blanco Villegas (madre de Mauricio Macri) era titular beneficiaria, y que por ser madre de un funcionario, se encontraba impedida de acceder al régimen de exteriorización”.

Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP Rodrigo Nespolo

El juez terminó por afirmar que “ninguno de los elementos arrimados a la causa por la acusación abona la hipótesis vinculada a que el dinero exteriorizado pertenecería a Francisco Macri ni a ninguna otra persona excluida por ley para acceder a los beneficios”.

Dijo Amarante que está agotada la investigación y que la AFIP solo muestra un desacuerdo en cuanto a la valoración de la prueba . Además, reafirmó que “no se evidencia ningún punto de conexión entre los bienes exteriorizados por Alicia Beatriz Blanco Villegas y los activos depositados en la cuenta de titularidad de BF Corporation S.A”, lo que hubiera estado prohibido por la ley.

El diputado kirchnerista Rodolfo Tahilade denunció por blanqueo a Mauricio Macri, Gianfranco Macri y Alicia Beatriz Blanco Villegas, por lo que el juez Amarante le envió a la justicia federal esta sentencia que desactiva la acusación en la otra acción penal.

Mariano Macri había inferido que la interposición de personas dependientes de Socma que habrían sincerado dinero en el exterior como una de las maniobras tendientes a desviar fondos de Socma, la empresa de su padre. Sin embargo “tales alegaciones carecen de entidad para conmover la decisión en ciernes”, se lee en el fallo.