Sobreseimiento de Macri: para la querella de familiares del ARA San Juan se trata de un”golpe judicial”

La querella mayoritaria integrada por familiares de víctimas del submarino ARA San Juan expresó hoy su “decepción” ante el fallo de la Cámara Federal porteña, que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri en el marco de la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje, y calificó la decisión como un “golpe judicial”.

“Lo vivimos con decepción. Es un golpe judicial que nos lleva a revivir la sensación ante cada parte diario falso, cada reunión con autoridades nacionales y cada falsa promesa” durante la búsqueda en 2017, señaló un comunicado de la querella firmado por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de las familias de tripulantes del ARA San Juan.

Y agregan: “Nos toca comunicar a 50 meses del hundimiento del ARA San Juan, que a pesar de haberlo vivido en carne propia, a pesar de las pruebas aportadas por la propia AFI, a pesar de ser un secreto a voces el espionaje ilegal del que fuimos víctimas, la Justicia de Comodoro Py dio por tierra con todo eso”.

Asimismo, recordaron que “luego de perder seres amados, padecieron la mentira, el ocultamiento, los traidores encubrimientos y la baja de celulares con el borrado de todo archivo y recuerdo de los que ya no están, hasta ser el objetivo de una cámara de fotos disparada por el Estado-AFI, como si fuéramos una amenaza para la seguridad nacional”.

“Con el mismo coraje y valor con que ellos salían a navegar en su amado submarino, así seguiremos esta lucha por verdad, justicia y la dignidad que merecemos”, agregaron.

Por su parte, la querella agrupados bajo Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los submarinistas muertos, tildaron la decisión de “injusta, infundada y desajustada a la prueba y al derecho“.

“Ante la novedad de que la Cámara Federal de Apelaciones ha resuelto directamente el sobreseimiento por ausencia de delito del expresidente Macri, de la Sra. Majdalani y dek Sr. Arribas entre otros en la causa que se investiga el evidente, grotesco e inhumano espionaje ilegal que hemos sufrido algunos familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan pero también del buque pesquero Rigel, queremos decirle a todos los argentinos que la sentencia es injusta, infundada y desajustada a la prueba y al derecho y solo se puede justificar por un evidente amiguismo de los jueces involucrados para con el expresidente y su círculo ”, escribieron los querellantes.

“Por supuesto, recurriremos al superior e incluso hasta la Corte Suprema y/u organismos internacionales ante tamaño despropósito y continuaremos incansablemente nuestra lucha por verdad y justicia”, cerraron.

Reacción oficial

En tanto, Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la nación, también se quejó de la decisión y aseguró: “No lo sobresee la Justicia: lo salvan sus amigos”.

A través de sus redes sociales, el funcionario ligado a Cristina Kirchner, aseguró: “Cuando no son los jueces de la Corte que Macri puso por decreto, son los de Casación que jugaban pádel con él. Cuando no son los camaristas que trasladó ilegalmente, son los jueces que entraban a escondidas a la Rosada. No lo sobresee la Justicia: lo salvan sus amigos”.

Cuando no son los jueces de la Corte que Macri puso por decreto, son los de Casación que jugaban pádel con él. Cuando no son los Camaristas que trasladó ilegalmente, son los jueces que entraban a escondidas a la Rosada.



No lo sobresee la Justicia: lo salvan sus amigos. pic.twitter.com/YUbtIt45PL — Martin Soria (@MartinSoria_) July 15, 2022

Qué dijeron los camaristas

Los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones consideraron que no se cometió delito alguno en la producción de informes de inteligencia en los que se incluyó información de los familiares de las víctimas del submarino que se hundió en 2017 y vincularon la “actividad desplegada” con la seguridad presidencial.

El fallo -firmado por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi- hizo foco en que no se habría cometido delito alguno en las avanzadas que cuidan el entorno completo de la seguridad presidencial; en contraposición con lo que había afirmado el juez federal de Dolores, Martín Bava, al procesar a Macri.

El 1 de diciembre pasado, el juez de Dolores había encontrado al expresidente responsable de permitir la realización de tareas ilegales sobre los familiares de los tripulantes del San Juan y de haber utilizado esa información para evitar la imagen de su gobierno se viera afectada.

En el fallo de hoy, los camaristas federales porteños aseveraron que “existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas”.

“La evidencia reunida permite tener por corroborado que la injerencia de este organismo en esta actividad- mediante los informes objeto de imputación- fue realizada en el marco de sus atribuciones, siendo que la potencial existencia de un riesgo contra la seguridad del Presidente es un objeto específico de la inteligencia nacional”, escribieron Llorens, Bruglia y Bertuzzi.

“Los informes que conforman los hechos de reproche, se evidencian claramente como actividades tendientes a preservar las instituciones constitucionales -entre las que se encuentra la figura presidencial y/o la seguridad interior-. Ello, frente a cualquier riesgo, como por ejemplo la supervisión de movilizaciones que podían circundar las visitas presidenciales y/o los acercamientos a su figura y/o a su residencia, todo lo cual resulta atendible dentro de los propósitos que inspiran a la inteligencia en este ámbito”, sostuvieron.