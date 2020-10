Sobreseyeron al exjefe de Interpol Ronald Noble por el Memorándum con Irán

Ronald Noble, ex jefe de Interpol Crédito: Interpol

El extitular de la Interpol Ronald Noble y exfuncionarios del kirchnerismo fueron sobreseídos por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa en que se los investigaba como supuestos partícipes del encubrimiento a Irán por el ataque a la AMIA, por la firma del memorándum secreto de entendimiento suscripto en 2013 con ese país.

Martínez Giorgi, que firma en el juzgado del fallecido juez Claudio Bonadio, sobreseyó además a Luciano Tanto Clement, que intervino en las negociaciones por la Cancillería, a Alberto Mercado, también funcionario, a Alberto Pedro D'Alotto, diplomático, a la embajadora Susana Ruiz Cerrutti, al exjuez Héctor Luis Yrimia, a Holger Federico Martinsen, a Christian Adrián Raff, a Roberto Porcaro, dirigente kirchnerista de Necochea y a Noble.

A esta causa iniciada en 2015 por la firma del Pacto con Irán, se sumó en 2017 la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, quien terminó con la elevación a juicio del caso por encubrimiento contra Cristina Kirchner; Andrés Larroque (hoy secretario bonaerense); el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena;Luis D' Elia; Carlos Zannini, procurador del Tesoro, y Oscar Parrilli, senador nacional. Aun no hay fecha para este proceso.

El sobreseimiento de Noble es clave porque cuando quede firme puede declarar sin problemas como testigo en el próximo juicio oral donde Cristina Kirchner está acusada de encubrir el ataque a la Amia con la firma del Memorándum. Noble siempre dijo que nunca estuvieron en riesgo los pedidos de captura de Interpol, que es la base de la acusación de Nisman para entender que el pacto favorecía la impunidad de Irán por el atentado.

En el juzgado que era de Bonadio quedó un caso residual contra los ahora sobreseídos, que había intervino en reuniones y en algunos casos gestiones previas a la reunión secreta de 2013 en Etiopía, donde el ya fallecido excanciller Héctor Timerman, firmó el acuerdo con su par de Irán.

El juez entendió que esos acusados no intervinieron en la redacción del memorándum ni en sus negociaciones y que su rol no implicó la comisión de ningún delito. Lo mismo con respecto a Noble, de quien dijo que no hay elementos para considerarlo ni siquiera partícipe de una maniobra como lo impulsó la querella.

Fueron los familiares de las víctimas de AMIA, patrocinados por el abogado Tomás Farini Duggan que llevaron adelante la imputación contra Noble, pero el juez dijo que "no se cuenta con elementos objetivos para considerarlo, ni siquiera con el grado de provisoriedad de la etapa instructora, partícipe de la maniobra investigada".

Dijo que si bien cuando dijo que las circulares rojas de los iraníes sospechosos del ataque solo podían ser revocadas por el juez del caso, se contradijo con lo que declararon policías de Interpol, no basta para acusarlo de un delito. El juez destacó además que Noble había recomendado "que se lleve adelante un Juicio en un tercer país neutral, donde serían oportunamente juzgados los acusados". No se incorporaron nuevos elementos en torno a la posible responsabilidad de Noble, dijo Martínez de Giorgi.

