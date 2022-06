Soledad Acuña respondió a las críticas del oficialismo sobre el uso del lenguaje inclusivo: “Me encantaría saber cuál es el otro camino”

La ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, respondió este sábado a las numerosas críticas vertidas desde el oficialismo sobre la regulación del lenguaje inclusivo que ayer anunció en un acto junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Con el foco puesto en los dichos de su par bonaerense, Alberto Sileoni, quien condenó la “prohibición” del uso de la e, la x, la @, aseguró que quienes cuestionan la resolución no la leyeron y chicaneó: “Me gustaría saber cuál es el otro camino”.

Acuña hizo las declaraciones cuando en Radio Mitre le consultaron qué opinaba con relación a las afirmaciones del ministro, quien ayer consideró que “la palabra prohibir en el siglo XXI no suena bien”. Además, opinó que “la escuela debe enseñar la diversidad, porque atrás del lenguaje inclusivo está la conciencia de que hay un otro que merece un lugar” y advirtió: “A veces las prohibiciones refuerzan, más que impiden, y eso forma también parte de la complejidad de ese tema”.

Frente a tales expresiones, que se alinearon con una gran cantidad de críticas de funcionarios y referentes oficialistas a la medida, la ministra porteña manifestó: “Me encantaría saber cuál es el otro camino. Nos encantaría saber qué está haciendo la Provincia”.

Tras ello evaluó: “Evidentemente Sileoni no leyó la normativa, porque la normativa no prohíbe, regula. Regulamos la enseñanza dentro del aula de acuerdo a las normas aprobadas. Si hubiese sido una prohibición, hubiésemos dictado sanciones”. “Estamos regulando la forma de enseñanza”, insistió y agregó: “En paralelo acompañamos, en el segundo artículo de esta resolución, el uso del lenguaje verdaderamente inclusivo, sin distorsionar la lengua española, para que nadie quede invisibilizado y no se use el masculino”.

De esta forma, Acuña enfatizó que la medida no se centra en castigar a quienes la incumplan o en “buscar culpables”, sino en regular el uso del lenguaje inclusivo a través de un “sistema que acompaña”. “Se trata de enseñar mejor”, aseveró y comparó los problemas del distrito con los de la Provincia: “En la ciudad de Buenos Aires no hay escuelas en que no se den clases porque falta gas”.

Finalmente, dijo sobre la chance de que la resolución emitida derive en un conflicto judicial: “Siempre es una posibilidad en la ciudad que nos presenten amparos, estamos acostumbrados”. Pero subrayó: “Una vez que lean la resolución se van a dar cuenta que lo que plantean es incorrecto. Estamos seguros de que esto garantiza la discusión de la diversidad con respeto”.

Regulación del lenguaje inclusivo

Ayer, la funcionaria y Rodríguez Larreta defendieron la resolución emitida por el Ministerio de Educación porteño, que regulará el uso de lenguaje inclusivo –es decir, aquel que se vale de la utilización de la e, la x, la @ o de otras para neutralizar el género en las palabras– por parte de docentes en los niveles inicial, primario y secundario en las escuelas capitalinas de gestión privada y estatal.

Larreta regula el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas

“La idea es ordenar el uso del español y establecimos una guía de recomendaciones para comunicar inclusivamente”, explicó Larreta y expresó preocupación por los resultados de las pruebas educativas realizadas anualmente a alumnos de primaria y secundaria en el territorio. “Fuimos para atrás en lenguaje y escritura, por eso es importante simplificar la forma de aprendizaje. Por eso queremos ordenar el uso de la e, la x, la @. Los docentes deben respetar las normas del idioma español”, justificó.

Por último, agregó: “Para promover la lectura y la escritura debemos enseñar el idioma como se debe, después cada uno verá cómo quiere expresarse, pero en la escuela se debe respetar el idioma español para que los chicos puedan encontrar oportunidades, tener herramientas y explotar su potencial. Es una medida que ya se tomó en Uruguay, Francia y en otros países”.