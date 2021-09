Tras el violento reclamo, Soledad Acuña aseguró: “Los maestros están haciendo el escrache”

Esta mañana, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, volvió a hacer referencia el violento episodio que ocurrió en una escuela de Villa Soldati cuando tres maestros increparon a las autoridades del gobierno local por las medidas tomadas en el contexto de la pandemia para retomar la presencialidad en las escuelas porteñas. “Son los propios docentes los que se contradicen en su discurso. Ellos están haciendo el escrache”, dijo la funcionaria al defender su actitud de hacer pública la difusión del video del violento ataque.

“El mismo viernes instruí que se iniciaran los sumarios contra estos docentes. No da lo mismo confrontarse de esta manera. No da lo mismo enseñar a manifestarse que dar este ejemplo”, agregó Acuña en diálogo con radio Urbana Play. Y prosiguió: “Todos esos maestros decidieron tener esa actitud en su lugar y horario de trabajo, ejerciendo su tarea con su uniforme. Ellos decidieron hacerlo con total impunidad y libertad”.

“Este grupo de docentes decidió hacer ese escrache y griterío frente a los propios estudiantes repudiando la política de educación del Gobierno”, agregó también al respecto y tras ello remarcó que decidió ella misma difundir lo ocurrido para que se entendiera como un mensaje para el resto de los docentes y de la sociedad.

Lo que van a ver en el video es todo lo que no queremos que pase dentro de la escuela. Sucedió durante una visita realizada por personal del Ministerio el viernes pasado en una Escuela de la Ciudad. pic.twitter.com/BNqAr5q6pQ — María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) September 21, 2021

“Yo entendí que era una manera de dar una señal no solo al resto de los docentes. No es lo que queremos en la escuela pública. La educación pública se defiende dando el ejemplo y respetando al guardapolvo y los alumnos”, aseguró Acuña sobre el video, en que se ve a al menos dos docentes que, señalando con un dedo a las autoridades educativas, entre ellas al Director General de Escuelas, dicen gritando: “Dejó sin educación a muchísimos chicos por decisión política. 35 compañeros muertos [entre docentes y no docentes]. Tenemos compañeros enterrados por decisión tuya. Nunca les importó la educación pública. Es un mentiroso”.

Toda la escena de violencia transcurrió mientras un grupo de alumnos presenciaba de cerca los hechos. “En ningún momento las autoridades gritaron. Se quedaron quietos, escuchando”, aseguró Acuña y dijo que este momento fue “una escena armada” porque minutos atrás los mismos docentes habían estado recorriendo la institución con las autoridades del Gobierno.

Asimismo los trabajadores del sistema educativo, en la grabación, insistieron con la responsabilidad de las autoridades en el deceso de sus compañeros debido, según sus palabras, a “esta presencialidad criminal”. “Es difícil decir en cada situación si las personas que se contagiaron de coronavirus y murieron fue en la escuela o en su casa. Las evidencias nos demostraron que las tasas de contagiosidad en las escuelas nunca crecieron; por lo contrario, se mantenían bajas aun en los picos en el resto de la Ciudad”, dijo la ministra.