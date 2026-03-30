Sólo en Off: Dante Gebel ahora sí viene a la Argentina y dará otro paso hacia una candidatura en 2027

Días atrás, en el microestadio de Lanús, su ausencia fue la noticia. Entusiasmado con aquella convocatoria, Dante Gebel decidió dejar por unos días la comodidad de su vida en Los Angeles y viajar a Buenos Aires, sin definir aún si será, como esperan sus armadores de confianza, candidato a presidente en 2027.

“El mes que viene está por acá”, cuentan, orgullosos pero también cautos, cerca del pastor evangélico y conferencista internacional con sede central en Estados Unidos, quien envió sus felicitaciones privadas a los responsables del evento: el sindicalista Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y el legislador porteño Eugenio Casielles, expulsado meses atrás, junto a Ramiro Marra, por Karina Milei del paraíso libertario.

Sindicalistas con peso en la CGT y programas taquilleros de la televisión y la radio figuran en la inminente agenda de Gebel, quien sin dar pistas apela a su rol de outsider e intenta captar el descontento de una franja de la opinión pública con el gobierno de Javier Milei, apalancado en su notoriedad mediática y un discurso llano que suena familiar a muchos peronistas.

La exdiputada Graciela Camaño, de larga militancia en el PJ y el Frente Renovador, fue de la partida en Lanús a través de un video y es una de las incorporaciones más valoradas, al igual que el excrack futbolístico Walter Ervitti, que según cuentan fuentes del espacio ya está en la mesa chica de las decisiones del plan Gebel 2027.

Dante Gebel Prensa Gebel,Prensa Gebel

En tren de buscar apoyos nacionales, los partidarios de la por ahora promesa evangélica aseguran que no es casualidad que Mariano Almada, secretario de Culto de Córdoba, haya estado en Lanús. “[Martín] Llaryora está cerca”, dicen en relación al gobernador cordobés, que también integra el espacio Provincias Unidas junto a su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

La posibilidad de unir fuerzas con el Pro de Mauricio Macri no es descartada, pero con reparos. “Si se quieren sumar, bienvenidos”, provocan desde las oficinas céntricas en las que los operadores de Gebel traman los próximos pasos. ¿Y Sergio Massa? “No hablamos con él”, contesta Casielles, presuroso por desmentir cualquier vínculo con el exministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria en 2023.

Clara Muzzio, la mejor alumna de Orban

Decidida a ocupar lo que considera un espacio vacante en la derecha vernácula, la vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzzio, volvió dispuesta a aplicar lo aprendido en un reciente viaje a Hungría. Allí, el gobierno del ultraconservador Viktor Orban puso en marcha un plan para aumentar la natalidad, ante una situación similar a la que hoy se vive en la ciudad, con baja tasa de nacimientos desde hace años. “Hay que dar incentivos para que las parejas porteñas tengan más hijos”, repite Muzzio a quienes quieran escucharla, y asume que los incentivos económicos, como exenciones impositivas, son importantes para revertir el proceso de vaciamiento que se ve en muchas escuelas de la ciudad.

Clara Muzzio Nicolás Suárez - LA NACION

La cuestión no quedará en los papeles: a fin de abril, la vicejefa recibirá en Buenos Aires a estudiantes de una universidad de Budapest, en otro guiño a Orban, aliado internacional del presidente Javier Milei, unido a él en su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De vínculo “institucional” con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, Muzzio parece más cerca del universo libertario.

El viento violeta quiere soplar en los colegios secundarios

Dispuestos a dar la batalla cultural en todos los ámbitos, los libertarios apuntan a los más jóvenes. Mientras la juventud nacional, que coordina Sharif Menem, intenta hacer pie en las disputas electorales de las universidades nacionales (hasta el momento con escasa fortuna), los libertarios porteños que encabeza Pilar Ramírez, también cercana a Karina Milei, ya analizan el desembarco formal en los históricos colegios secundarios que dependen de la Universidad de Buenos Aires, como el Nacional Buenos Aires y el colegio Carlos Pellegrini.

Leo Saifert, Lucia Montenegro, Karina Milei y María del Pilar Ramírez

“En muchas universidades está muy arraigada la cultura de votar a la UCR o el PJ. Pero en los colegios vemos un campo fértil para poder crecer. Nos está yendo muy bien”, comentan voces libertarias al tanto del armado, del que participa el presidente de la juventud libertaria porteña, Dante Di Carlo. Disputar el control de los centros de estudiantes en esos y otros colegios son objetivos concretos, aunque desde el radicalismo descartan que la empresa tenga éxito, al menos en los próximos meses.

El Partido Obrero y su “acto dentro del acto”, en el aniversario del golpe

Pasadas las cuatro y media de la tarde del martes, los organizadores de la marcha en repudio al golpe de Estado de marzo de 1976 intentaban comenzar a leer el documento consensuado por distintas organizaciones de derechos humanos y agrupaciones kirchneristas y de izquierda. Un ruido ensordecedor se los impedía: desde un acoplado de un camión especialmente acondicionado para la ocasión, y dotados de potentes parlantes, militantes del Partido Obrero cantaban consignas contra el gobierno de Javier Milei y la reforma laboral, sin prestar atención a lo que ocurría a pocos metros, en la Plaza de Mayo.

El Partido Obrero cerró su campaña en Villa Celina X

Uno de los miembros de la organización del acto se acercó a la cabecera de la manifestación del PO, donde sobresalían, entre otros, Néstor Pitrola, Gabriel Solano y Romina del Plá, para pedirles que bajaran el volumen. “Estábamos esperando para empezar nuestro acto, porque no coincidíamos con varias de las consignas, como pedir la libertad de Cristina”, comentaron fuentes del partido trotskista, que quedaron conformes con “su” acto. “Fuimos los que más gente convocamos”, se jactaron desde el PO, una de las muchas organizaciones de izquierda que estuvieron en la plaza.

La Unión Europea, sin rastros de la “memoria completa”

La foto suele repetirse cada año, aunque esta vez adquirió una significación diferente. Encabezados por el embajador de la Unión Europea en el país, Eric Hoeg, los representantes de los países que conforman el bloque europeo estuvieron el martes en el Monumento a la Memoria, en la costanera porteña, y arrojaron claveles al río de la Plata en memoria de los desaparecidos. “La UE y sus Estados miembros conmemoran los 50 años del golpe en Argentina. Rendimos homenaje a las víctimas de la dictadura, incluidos ciudadanos europeos, y reconocemos la política de Memoria, Verdad y Justicia como un referente internacional de compromiso democrático”, expresó el embajador de la UE en el texto que acompaña las fotos de la actividad.

La UE 🇪🇺 y sus Estados miembros conmemoran los 50 años del golpe en Argentina. Rendimos homenaje a las víctimas de la dictadura, incluidos ciudadanos europeos, y reconocemos la política de Memoria, Verdad y Justicia como un referente internacional de compromiso democrático. pic.twitter.com/6VRjyfNbKf — Erik Høeg (@erikhoeeg) March 24, 2026

Algunos de los embajadores estuvieron también, de modo informal, en la plaza de Mayo, como el español Joaquín María de Aristegui Laborde. Una postura opuesta a la conmemoración oficial libertaria, que apostó a la “memoria completa”, a “mirar hacia adelante” y a revalorizar testimonios de víctimas de la guerrilla, como el de Arturo Larrabure, hijo del teniente Argentino del Valle Larrabure, asesinado en 1974 por el ERP.