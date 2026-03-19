El pastor evangélico Dante Gebel no asistió al lanzamiento de su propio espacio político

El espacio Consolidación Argentina que impulsa al conferencista evangelista Dante Gebel llevó a cabo el miércoles a la noche un acto en el microestadio de Lanús, donde confluyeron dirigentes con pasado libertario, referentes sindicales peronistas y figuras del deporte. Al encuentro en la zona sur bonaerense no asistió el protagonista principal, de gira con su show teatral e historias motivacionales por Centroamérica.

El heterodoxo armado, sin embargo, buscó mostrar volumen político y anunció un plan para testear su figura a nivel federal. Nacido en el municipio de San Martín y hoy radicado en los Estados Unidos, el pastor influencer Gebel habilitó el uso de su imagen para el armado, pero mantiene el hermetismo en torno a si será candidato a presidente en 2027, como se pidió en el lugar.

El evento congregó a unas 2.000 personas y fue encabezado por los gremialistas Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y José “Vasco” Minaberrigaray (Empleados Textiles), junto al legislador porteño Eugenio Casielles, exmileísta. También hubo presencia del llaryorismo en el escenario, representado por Mariano Almada, secretario de Culto de la provincia de Córdoba. Durante la hora y media de duración se sucedió una variada lista de oradores, organizada en micro-discursos de unos dos minutos, intercalados con imágenes de Gebel y respaldos a la distancia, como los del exfutbolista Walter Erviti y de la exlegisladora Graciela Camaño.

El acto de lanzamiento de Consalidación Argentina en el estadio de Lanús

“Tenemos una misión que es convencer a Dante, para que llegado al momento de tener que dar una definición, diga que va a ser candidato”, indicó Brey, el encargado del cierre y de los principales impulsores. En ese sentido, apeló a un discurso anti polarizador. “Tenemos una necesidad que es un liderazgo que no divida, que no enfrente y que no profundice las gritas que tanto daño nos han hecho. En Dante hay una voz distinta, no como una apuesta individual sino como la posibilidad de que la Argentina vuelva a creen en sí misma”, prometió el hombre que busca sumar adhesiones dentro del mundo sindical, donde logró guiños del triunviro de la CGT, Cristian Jerónimo.

Eugenio Casielles, ex La Libertad Avanza, y Juan Pablo Brey (a la izquierda), el sindicalista aeronáutico que impulsa la candidatura de Dante Gebel

El inicio del encuentro se dio con un compilado de fragmentos de charlas de Gebel, que vive hace años en California, donde lidera la fastuosa iglesia “River Church” para la comunicad hispana, y también conduce programas televisivos de late shows. En los clips proyectados en el gimnasio del club granate hubo dedicatorias a las personas de a pie a las que Gebel denomina “héroes silenciosos” para destacar sus acciones cotidianas, reivindicaciones del rol de la familia y pedidos para dejar de lado el “aplauso fácil a la confrontación”.

Según fuentes del armado, se trata del inicio “de un plan de promoción territorial” a la espera de la definición de Gebel, que se encuentra en Guatemala, donde inició su tour internacional con “Presidante”, un show en el que cuenta qué haría si fuera presidente por un día y con el cual realizará una treintena de fechas en 15 países entre Centroamérica, Europa, Sudamérica y Estados Unidos.

Luego, llegó el turno de un mensaje grabado de Camaño, previo al de Erviti. “Hoy más que nunca necesitamos líderes humanistas. Son muchos años de desaciertos, de inconductas políticas y de exacerbación del individualismo egocéntrico, mezquino y narcisista”, argumentó la ex ministra duhaldista y ex diputada nacional por el massismo. Y agregó: “Creo que los extremos, sean de izquierda o de derecha, solamente les sirven a los dirigentes que actúan de esa manera, y perjudican a nuestra sociedad. Esta vez tenemos una oportunidad”. El ex jugador de Boca y Banfield señaló, por su parte, que “este espacio nace de la intención de convocar argentinos de diferentes lugares a pensar en un país mejor” y que, “Dante Gebel puede ser una persona muy valiosa en ese camino”.

Durante todo el acto, no hubo menciones directas a Javier Milei, pero sí críticas soslayadas a su modelo. En su intervención, Minaberrigaray llamó a convocar “a los que hoy sufren el estancamiento económico, la pérdida del poder adquisitivo y el castigo de los intereses en la tarjeta de crédito, porque el dinero no alcanza”. Puertas adentro, sin embargo, recuerdan que también “Gebel es un outsider” y, por ende, creen en un potencial atractivo para “votantes desencantados del oficialismo en las clases medias y bajas, que tampoco quieren volver a lo anterior”.

A su turno, el funcionario del gobernador Martín Llaryora trazó puntos de encuentro con la impronta de la gestión de la provincia. “Nuestro espacio en Córdoba tiene que ver con el pluralismo, que busca el bien común y nos sentimos muy cómodos acá”, dijo. Según uno de los organizadores, hubo “presencias de legisladores provinciales, concejales municipales y gente de diversos puntos del Conurbano”, como Tigre, Lanús, Berazategui, Moreno y Lomas de Zamora, entre otros. Los presentes fueron desde el secretario general de la CGT de San Juan y diputado provincial, Carlos Cabello, hasta Nabila Michitte, que proviene del diluido armado de Ramiro Marra tras integrar la boleta de espacio en las legislativas porteñas en 2025.

Dicha diversidad fue celebrada por Casielles, cuyo discurso excedió algunos minutos de los pautados. “Quiero decir que yo no lo conocí hace tanto a Dante, porque me parece que vale decirlo, pero el día que lo escuché por primera vez a mí me cambió la vida, y me demostró que había una posibilidad de salir adelante en la Argentina y en nuestras historias personales”, dijo quien supo ser cofundador de La Libertad Avanza (LLA) y encabezar la lista para la Legislatura porteña en 2023 hasta su ruptura con el espacio enfrentado con Karina Milei. “Venía de sinsabores gigantes, profundos, angustias”, agregó, además de cargar contra “aquellos que llegan a la política por intereses personales”.

Dante Gebel Prensa Gebel,Prensa Gebel

Las diversas ramificaciones políticas que buscan instalar a Gebel como una opción electoral evitaron las insignias partidarias durante el desarrollo del acto. La escenografía y el cotillón se limitaron a banderas argentinas e imágenes del showman religioso, orador en las dos asunciones presidenciales de Nayib Bukele, el mandatario de El Salvador, cuya irrupción política en la región ha destacado. Durante el año pasado, Gebel probó su popularidad en Argentina con una gira de 38 shows a lo largo y ancho del país. “Agotó entradas en todas las provincias”, recordó con entusiasmo uno de sus promotores al término del acto desde el sur bonaerense.

Dante Gebel, cuando llenó River en noviembre de 2024 Prensa Gebel,Prensa Gebel

Detrás de la convocatoria, se llevó a cabo la conformación de una “Mesa Promotora Nacional”, que avanzó en las últimas semanas en la definición de una estructura organizativa con aspiración federal. El esquema prevé siete grandes regiones —Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo— con coordinadores responsables y mesas provinciales destinadas a consolidar la presencia territorial en cada distrito. Pese al despliegue anunciado, estos meses pondrán a prueba la penetración de Gebel por fuera del universo evangélico y la viabilidad real para incursionar en la política nacional. Por el momento, su figura es un factor ordenador incipiente del silvestre espacio que lo postula y, a la vez, un condicionante.