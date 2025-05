Solo en Off: el papa “peruano” catapultó a una nueva estrella en la diplomacia local

Una verdadera multitud se congregó el jueves pasado en la Bolsa de Cereales para celebrar, como cada año, el Día de Europa.

El encuentro estaba planteado, además, como la despedida de Amador Sánchez Rico, el siempre activo embajador de la Unión Europea en Buenos Aires durante los últimos cuatro años. Pero la elección de León XIV como nuevo Sumo Pontífice, unas pocas horas antes del horario de inicio, se coló inevitablemente en cada diálogo entre funcionarios, diplomáticos y empresarios que asistieron al evento.

Tanto fue así que Carlos Chocano Burgos, el embajador de Perú en Buenos Aires, pasó de su natural bajo perfil y sonrisa afable a recibir un torrente de saludos y felicitaciones, habida cuenta la fuerte ligazón espiritual del sucesor de Jorge Bergoglio con la Iglesia y el pueblo peruano, a pesar de haber nacido en Chicago, Estados Unidos.

Carlos Chocano Burgos junto al saliente embajador de la UE, Amador Sánchez Rico, y su esposa Prensa UE

“Nadie quiso perderse la oportunidad de saludarlo”, coincidieron tres de los invitados a la fiesta, quienes de todos modos remarcaron que también Abigail Dressel, encargada de Negocios a cargo de la embajada de Estados Unidos en el país desde la partida de Marc Stanley, también recibió muchos saludos de los asistentes.

En medio de la confusión y el bullicio, el canciller Gerardo Werthein se dirigió a los presentes. Muchos de ellos, tal vez por obra y gracia de un sonido que no funcionó del todo bien, no llegaron a escuchar su discurso, en el que afirmó que “la cooperación internacional no requiere uniformidad ni implica renunciar a nuestra identidad nacional”, un modo de defender las disidencias en el seno del Mercosur, y la apuesta por Estados Unidos e Israel como principales aliados del Gobierno.

Acompañado por otros ministros del Gobierno –el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bulrich–, Werthein le envió un guiño a los anfitriones, al afirmar que “es momento de avanzar hacia la firma y puesta en vigor del acuerdo” entre el Mercosur y la Unión Europea, que aún tiene resistencias de varios de los 27 países que la integran.

También el canciller saludó la designación de Robert Prevost como nuevo papa, y le auguró “nuestros mejores deseos para el inicio de su misión pastoral”.

Granata le hizo un sonoro plantón a Pullaro

Acostumbrada a las escenas fuertes desde sus primeras apariciones televisivas, la expanelista y actual diputada provincial Amalia Granata pegó el faltazo en la serie de reuniones que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, lleva a cabo con los partidos que, en las elecciones del 13 de abril, obtuvieron representantes en la convención constituyente provincial.

“Me quería usar para la foto, se hace el dialoguista y después hace lo que quiere”, explicó la explosiva Granata a sus dirigentes de confianza, para dar cuenta de su negativa a participar.

Amalia Granata (Fuente: Instagram/@amaliagranata)

Sin sorprenderse, en el gobierno santafesino puntualizaban que los planes no se modifican de cara a la convención, que prevé comenzar el 14 de julio, y en la que Pullaro necesita sumar al menos tres manos levantadas a las 33 propias para lograr la mayoría y aprobar el paquete de reformas, que incluye la reelección del gobernador.

Confía, cuentan cerca suyo, en los tres convencionales de la lista de la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, una de las sorpresas de las elecciones.

Sturzenegger chocó con un rechazo libertario a la motosierra

Elogiado hasta el cansancio por el presidente Javier Milei, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tiene en carpeta una larga lista de medidas, en su camino de aplicación a rajatabla de la motosierra libertaria. De todos modos, a veces surgen resistencias, y no precisamente del redil opositor.

Así le habría ocurrido al “coloso” en una visita a un intendente Pro del conurbano, quien lo invitó a su municipio para informarle los avances que puso en práctica, a semejanza de las políticas nacionales. Según conocedores de la anécdota, y por pedido del armado provincial libertario que encabeza Sebastián Pareja, se sumó a la cordial reunión el referente local de Milei.

Federico Sturzenegger CICyP

Todo iba muy bien, y la conversación transitaba los caminos normales, hasta que el referente libertario interrumpió con voz preocupado. “Ah no, a mí con estas medidas me van a dejar sin trabajo”, les espetó el dirigente, gestor de profesión y alarmado por los recortes que, con pulcra y puntual eficiencia, Sturzenegger y el misterioso intendente pretendían poner en práctica.

Con amigos en la lista Pro, Angelici vota al radicalismo

La cuenta regresiva para las elecciones porteñas del domingo próximo avanza, inexorable, y los participantes en la contienda extreman su búsqueda de votantes y votos.

Muy activo en las calles, el radicalismo porteño –conducido por Martín Ocampo, espada de Daniel “Tano” Angelici– despliega mesas y trabajo en territorio, en apoyo de la joven candidata a legisladora porteña y dirigente de Evolución, Lucille Levy.

“Estamos a fondo con Lula, el Tano también”, contestan, firmes, desde la conducción del radicalismo en la ciudad, mientras relativizan que el binguero y operador judicial tenga “una pata” en la lista de Pro, que integran dos dirigentes cercanos, Lautaro García Batallán y Lucía Bracci, ambos en lugares “entrables” si, como se prevé, funcionarios actuales del gobierno porteño terminan renunciando luego de las elecciones.

ECO - Daniel Angelici y los vinos CUPRA PATRICIO PIDAL/AFV

“Pro depende más que nunca de la gestión de Jorge [Macri]”, dicen en el entorno de Angelici, de histórico buen vínculo con el jefe de gobierno porteño, jugado detrás de la candidatura de Silvia Lospennato. “Seguro que vota a la UCR”, aseguró otro angelicista, con su jefe sin dar pistas.

Luis Caputo y Francos, blancos de los gobernadores

Las fotos los mostraron sonrientes, unidos a pesar de las notorias diferencias, disidencias que también quedaron claras en algunas charlas privadas.

Los seis gobernadores reunidos en Entre Ríos el martes pasado (tres peronistas, dos de Pro, un radical) se quejaron por las reformas impositivas “inconsultas” que prevé el Poder Ejecutivo, y dejaron una preocupación común: la falta de interés del gobierno de Javier Milei por reactivar la obra pública de competencia nacional.

“Esto hay que resolverlo ya, no hay más tiempo. Cada día que pasa les va a salir más caro”, coincidieron dos de los participantes del encuentro, en el que local, el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, el kirchnerista Axel Kicillof y el pampeano Sergio Ziliotto compartieron agenda con el también macrista Ignacio Torres (Chubut) – quien dijo que las rutas nacionales son “un desastre”–, el radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y el peronista disidente Raúl Jalil.

Rogelio Frigerio fue el anfitrión en Paraná. Estuvieron Axel Kiciloff (Buenos Aires), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Raúl Jalil (Catamarca).

Colaborativo con el Gobierno desde sus inicios, fue Jalil quien transmitió la preocupación al jefe de gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Quedaron en dar respuestas.