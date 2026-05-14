Jorge Macri busca que la Legislatura porteña le amplíe su presupuesto en $2,6 billones

Jorge Macri buscará sortear la resistencia del peronismo y La Libertad Avanza (LLA) y aprobar hoy la ampliación presupuestaria para la ciudad. En el bloque oficialista confían en poder sancionar la iniciativa del jefe de gobierno, aunque anticipan una votación ajustada por la falta de apoyo de los dos bloques mayoritarios. También se debatirá la adhesión de la ciudad al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y una propuesta similar para emprendimientos medianos.

La semana pasada, la Comisión de Presupuesto dictaminó el proyecto para modificar la ley de leyes con el que el jefe de gobierno busca aumentar las partidas en $2,6 billones. En la administración porteña advierten que se debe readecuar el presupuesto ante el desfasaje de la dinámica inflacionaria y las expectativas consideradas al momento de su sanción en diciembre pasado.

Jorge Macri espera aprobar la ampliación de $2,6 billones para el presupuesto pese a la resistencia del peronismo y LLA Prensa Jorge Macri

“De acuerdo con el último informe de Índice de Precios al Consumir de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), publicado el pasado jueves 9 de abril, la inflación correspondiente al mes de marzo fue de 3,0%, acumulando en un año un 8,9% y alcanzando una variación interanual de 32,1%. Es decir que, en abril, la inflación superará la estimación anual establecida en el presupuesto aprobado por esta Legislatura para el corriente año”, explican en los fundamentos del proyecto.

En Vamos por Más, el bloque oficialista que integran Pro y la Coalición Cívica, aseguran que tienen los votos para aprobar la ampliación, aunque reconocen que será una votación ajustada. Es que tanto Fuerza por Buenos Aires, la bancada peronista que conduce Claudia Neira, como LLA resolvieron no acompañar la iniciativa de Macri en el recinto. Se trata de los dos bloques más numerosos.

Según pudo saber LA NACION, el peronismo -que ya había planteado reparos a la ampliación presupuestaria durante el debate en comisiones- votará en contra. En cambio, los 14 legisladores de la bancada libertaria -a cargo de Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad- se abstendrán, luego de que se acordara actualizar, aunque por debajo de la inflación, los valores de facturación de Ingresos Brutos.

Pilar Ramírez, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña y alfil de Karina Milei Tadeo Bourbon

La decisión de LLA de no rechazar de manera directa el proyecto oficialista allanaría el camino para que Pro se anote hoy un triunfo parlamentario. La ampliación presupuestaria no requiere de mayorías especiales, de modo que las abstenciones no supondrían un obstáculo y el oficialismo solo necesitaría reunir el apoyo de al menos 21 legisladores para vencer la oposición de Fuerza por Buenos Aires.

Vamos por Más cuenta con 12 legisladores propios, pero, para la ampliación presupuestaria, habría negociado la adhesión de dos bloques dialoguistas: Ciudadanos Unidos, la bancada radical que conduce Manuela Thourte, y Confianza y Desarrollo, el espacio de Horacio Rodríguez Larreta que encabeza Emmanuel Ferrario. Tienen cinco y seis legisladores, respectivamente. Es decir, con su apoyo, el oficialismo lograría sumar 23 votos afirmativos. En este contexto, la manera en que voten los otros bloques minoritarios podría ser decisiva en el desenlace de la sesión.

El bloque oficialista Vamos por Más cuenta con 12 legisladores y requiere del apoyo de radicales y larretistas Prensa Jorge Macri

En la agenda de este jueves también está la adhesión de la ciudad de Buenos Aires al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por la Casa Rosada, y la creación del Régimen de Incentivos a las Medianas Inversiones (RIMI CABA). Este último, orientado a las pequeñas y medianas empresas radicadas en territorio porteño, busca incentivar las inversiones productivas de entre 150.000 y 9 millones de dólares.

Ambas iniciativas son empujadas por LLA, que desde hace meses pretende avanzar con una agenda de alivio fiscal en el tradicional bastión de Pro. El macrismo tiene previsto acompañar los dos proyectos, en línea con la buena sintonía que el jefe de gobierno espera mantener con el partido de Javier Milei en su distrito.

El peronismo, en cambio, resiste la creación de RIMI CABA y propone una política alternativa. Cuenta con un dictamen de minoría para tratar el Régimen de Expansión Productiva Porteña (REPP), un proyecto que -destacan- no exige pisos mínimos de inversión para acceder a los beneficios fiscales.

El REPP que proponemos no tiene piso mínimo de inversión. Cualquier monotributista o microempresa con certificado MiPyME que invierta en la CABA puede acceder. Desde cero pesos. Porque la inversión de un pequeño comerciante tiene el mismo valor productivo que la de una empresa… — Claudia Neira (@NeiraClaudia) April 30, 2026

“El 90% del comercio porteño queda excluido [del RIMI CABA]”, señaló Claudia Neira. “El REPP que proponemos no tiene piso mínimo de inversión. Cualquier monotributista o microempresa con certificado de MiPyME que invierta en la CABA puede acceder. Desde cero pesos. Porque la inversión de un pequeño comerciante tiene el mismo valor productivo que la de una empresa mediana”.