Solo en Off. ¿Será candidato? Cristóbal López organiza reuniones políticas en Chubut

Un fantasma recorre los fríos parajes patagónicos, en los que el empresario y dueño de medios Cristóbal López comenzó hace varias décadas a amasar fortuna y poder político. ¿Será candidato a senador? Algo sorprendidos, dirigentes del PJ chubutense ya recibieron invitaciones en las últimas semanas para hablar de las próximas elecciones, en las que la provincia renovará tres bancas en el Senado. Aunque, en principio, las versiones apuntan a un acuerdo con distintos sectores para impulsar la postulación del joven asesor presidencial Julián Leunda, nadie descarta del todo que el propio López (que estuvo preso dos años por evasión impositiva) sea finalmente quien intente arribar a la Cámara alta para ganar no solo mayor influencia sino además fueros parlamentarios.

Cristóbal López, durante una audiencia judicial Archivo

Los medios locales informaron, días atrás, sobre una reunión organizada por el titular del grupo Indalo en Trelew, en la que también estuvieron el vicegobernador, Ricardo Sastre, el intendente de Trelew, Juan Pablo Luque, y el presidente del PJ, Carlos Linares. Otras reuniones también congregaron a diferentes actores de peso en Comodoro Rivadavia, donde López juega de local. No estuvo, como sucede desde hace tiempo, el gobernador Mariano Arcioni, que luego de varios traspiés (incluida la agresión que sufrió el presidente Alberto Fernández a su paso por la provincia) dejó de ser mimado y sostenido por la Casa Rosada.

Entre tanto preparativo, avalado sin medias tintas por Balcarce 50, algunos dirigentes hicieron oír sus quejas. “Cristóbal López es un gran candidato para ser senador, es un hombre exitoso. No censuro este tipo de reuniones pero hay que empezar por las unidades básicas”, dijo esta semana a radio Cadena Tiempo el actual senador por el peronismo chubutense, Alfredo Luenzo, quien tendría escasas chances de postularse para un nuevo período y por esa razón habría expresado sus diferencias de manera pública. Pronto se develará el misterio.

Randazzo, sorpresivo invitado estrella del “radical” Facundo Manes

A muchos radicales que pensaban contarlo en sus filas en la próxima elección se les vino el alma al piso. Facundo Manes, el exitoso neurocientífico que coqueteó con el radicalismo bonaerense, organizó días atrás una exclusiva reunión en la que la estrella fue nada menos que Florencio Randazzo, el exministro kirchnerista que hoy se prepara a toda velocidad para armar una propuesta electoral alejada de ambos márgenes de la grieta.

Florencio Randazzo Archivo

Uno de los comensales de aquella reunión, que contó además con la presencia del intendente progresista de Rosario, Pablo Javkin, aseguró fuera de micrófono que Randazzo “se lució” con su exposición sobre la necesidad de un nuevo régimen laboral y sus análisis sobre la coyuntura.

Lanzado ya como precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, y mientras sostiene vínculos con Roberto Lavagna, Libres del Sur o el expresidente Eduardo Duhalde, el exministro de Cristina Kirchner extiende sus tentáculos hacia el público “filoradical” que encarna Manes, que a su vez tiene al consultor Gastón Douek como una especie de operador, estratega y enlace con distintas agrupaciones políticas, con las que tomó contacto en las últimas semanas. Nadie sabe que hará finalmente Manes, aunque su invitación a Randazzo motivó incomodidad en los “boinas blancas”.

Rodríguez Larreta y un “permitido” en hora de restricciones

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es un hombre de férreas rutinas deportivas, y el domingo pasado no fue la excepción, aunque se trató de una fecha y una hora especiales. Ese día, pasadas las 18 –horario tope fijado por las autoridades nacionales para las actividades deportivas– el alcalde porteño estiró unos minutos sus vueltas por la plaza Justo José de Urquiza, a metros del Museo Nacional de Bellas Artes.

Horacio Rodríguez Larreta volvió a correr por los bosques de Palermo Captura

Algún transeúnte que tampoco estaba en su casa a esa hora lo vio trotando, con gorrita y ritmo algo lento, por las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador, cercanas a su casa. “Fue un permitido”, afirmaron, con picardía, desde Pro.

Intercambio de mensajes entre Trotta y Mark Kent

A poco más de un mes de terminar su tarea diplomática en el país, el embajador británico Mark Kent recibió en la espaciosa sede diplomática del barrio de Recoleta al ministro de Educación, Nicolás Trotta. Con una hija fanática de Harry Potter, y en un clima amistoso según contaron testigos del encuentro, Trotta le obsequió a su siempre curioso anfitrión libros del fallecido escritor peronista Haroldo Conti.

El embajador británico Mark Kent Ignacio Sánchez - LA NACION

El ministro no partió con las manos vacías: se llevó no solo ideas sobre educación ambiental y la posibilidad de importar el plan del British Council para la enseñanza del inglés sino también un plus sugestivo: un informe sobre cómo afectaron las clases virtuales a los chicos de América Latina durante la pandemia.

