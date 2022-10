Sorpresa en Mendoza: una diputada quiere declarar al “metegol” deporte provincial y eliminar el “molinete”

MENDOZA.- En medio de la crisis económica y social que vive el país, con desafíos que a diario se agolpan frente a los despachos municipales, provinciales y nacionales, en la Legislatura mendocina ingresó una propuesta que ha causado sorpresa: una diputada del Frente Cambia Mendoza quiere declarar deporte provincial al “metegol” y, de paso, eliminar el “molinete”.

La iniciativa, que apunta a la inclusión, sobre todo de los discapacitados, no deja de generar comentarios a favor pero más aún en contra, principalmente por el tipo de proyectos que se someten a debate en la Casa de las Leyes. Asimismo, en el gobierno provincial tampoco cosecha avales. Más allá de los cuestionamientos, que se convirtieron en tendencia en las redes sociales, la autora de la propuesta, Josefina Canale, la defendió con uñas y dientes.

“Se organizan torneos, ligas, nacionales e internacionales. Tener un reglamento indiscutido a nivel nacional ayuda a la organización. Y Mendoza hace punta en eso”, comentó Canale en sus redes sociales, y agregó: “Esta ley no implica erogación presupuestaria: es gratis para la provincia, no piden subsidio. Y de paso da visibilidad y verdadera inclusión en temas de discapacidad”.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, se contemplan nuevas reglas de juego, como la eliminación de la controversial acción llamada “molinete”: consiste en repetir giros de 360 grados sobre la barra que golpea la pelota, según la definición de la “International Table Soccer Federation”. La organización asegura: “El Molinete es ilegal. El giro de barras está definido como la rotación de cualquier jugador (figura, barra de jugadores) más de 360º antes o después de haber golpeado la bola. Para calcular los 360 grados no se debe de añadir el vuelo tomado para golpear la bola”.

En este sentido, Canale hace hincapié en la labor que viene realizando la Liga Mendocina de Fútbol de Mesa-Metegol, por lo que considera que es pertinente darle a la actividad recreativa “un marco institucional”, definiendo las reglas bajo los lineamientos mundiales. De hecho, el reglamento internacional cuenta con 28 hojas, donde se detalla cada una de las acciones permitidas, al tiempo que tiene vedadas las maniobras distractivas.

Mientras recibe todo tipo de críticas, Canale deja en claro en su propuesta que el ”metegol” es un juego inclusivo, ya que puede ser practicado por personas de las diferentes condiciones físicas, edades y géneros, por lo que se convierte en un espacio de encuentro para todos, incluso para aquellos que padecen discapacidades o problemas de salud.

Por qué una ley para que el Metegol sea deporte?

Me lo propuso @marioqacmdz y me abrió los ojos en un montón de cosas que desconocía sobre discapacidad y estar en silla de ruedas 👇🏻 pic.twitter.com/fJcmQ55PKI — Jose Canale (@JosefinaCanale) October 8, 2022

“El deporte, el enfrentamiento con reglas, es un enorme desafío y ayuda a las personas con estas discapacidades a pelear contra su peor enemigo: la depresión”, destacó la autora de la iniciativa, al tiempo que puso sobre la mesa las dificultades que enfrentan las personas con movilidad reducida. “Resulta que para las personas amputadas o en sillas de ruedas los deportes de impacto o de contacto implican una complicación adicional: un esguince, o problemas en la rodilla, quebrarte o que la muleta te fisure una costilla pueden implicar inmovilidad total”, comentó.

En el Gobierno provincial, liderado por el radicalismo, no vieron con buenos ojos el proyecto de Canale, a pesar de que la legisladora es parte de la alianza oficialista. En diálogo con LA NACION, el secretario de Deportes de Mendoza, dio su visión sobre el plan presentado por la diputada.

“Me enteré del proyecto por las notas periodísticas. No he hablado con la autora del proyecto. Pero no estoy de acuerdo, como la mayoría. No vale la pena ni tratarlo. Todos los deportes son inclusivos, así como muchas actividades recreativas, como el metegol, también”, indicó el funcionario mendocino, para completar: “Me parece un buen pasatiempo como tantos. Si se juntan un grupo de amigos a hacer un torneo, buenísimo para divertirse. Pero reconocerlo como deporte son palabras mayores”.

