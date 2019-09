"Sos un nazi", le gritó Javier Milei a Nito Artaza en otro escándalo televisivo

Javier Milei discutió con Nito Artaza - Fuente:América TV 04:53

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de septiembre de 2019 • 11:01

El actor Nito Artaza y el economista Javier Milei protagonizaron una acalorada discusión en el programa Intratables que incluyó descalificaciones e insultos en torno al rumbo económico que debería adoptar el país luego de las elecciones.

En referencia a la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el economista señaló: "Argentina ya está en un podio de defaulteadores seriales" y ahondó en la demora del nuevo desembolso que la entidad postergó para después de las elecciones de octubre.

Luego se sumó al debate el actor, humorista y exsenador Nito Artaza. "Seamos conscientes de la dependencia total que tiene la Argentina; el gran desafío es buscar un mercado de capitales propio, va a ser una aspiradora de sueños los intereses de FMI y de la deuda", manifestó Artaza.

El actor, luego, se dirigió al conductor del ciclo Fabián Doman y dijo: "Vos sabés que yo a Javier [Milei] le puedo producir un espectáculo, pero no creo que sean con políticas más neoliberales que se salga de la crisis. Por lo menos una regulación razonable tiene que haber".

En esa línea, Artaza continuó diferenciándose de las ideas del economista y afirmó: "No coincido con Javier en que la política es basura, si nos hemos equivocado es una deuda de los demócratas no de la democracia. Respeto su teoría neoliberal pero no lo comparto. Vos deberías ser un ministro de Economía de Macri, no de Alberto y Cristina".

Inmediatamente Milei elevó el tono y respondió sin reparos: "Si él me acusa a mí desde su lugar de neoliberal, sos un fascista, sos un nazi o sos un comunista. Vos estás diciendo burradas y yo te lo estoy marcando".

La tensión se fue incrementando y Milei, ya desencajado, recalcó: "¿Cómo voy a saber de política si soy un tipo honesto? Yo no soy chorro, por eso no sé de política. Porque para ser político hay que ser chorro", gritó visiblemente enojado y agregó: "El liberalismo no mató a nadie, idiota".

Artaza, también en tono elevado, contestó: "No tenés argumentos sólidos, por eso te ponés nervioso".

En el final, el conductor intentó apaciguar los ánimos y pidió a ambos que se tranquilizaran aunque no tuvo éxito porque continuaban los gritos de fondo.