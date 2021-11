“Soy re provacunas”: la explicación de Javier Milei de por qué decidió darse las dosis contra el Covid

En el debate de candidatos para las últimas elecciones legislativas, el entonces postulante y ahora diputado electo de Libertad Avanza por la ciudad de Buenos Aires Javier Milei contó que todavía no se había vacunado contra el coronavirus y alegó que él evaluaba “renta-riesgo” y que no todas las vacunas estaban “bien probadas”. Sus declaraciones ocasionaron polémica y uno de los primeros en responderle fue el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien habló de una “afirmación verdaderamente errónea”.

En otras entrevistas, Milei ratificó su posición y también lo hace ahora frente a LA NACION, cuando ya está inoculado con las dos dosis de Sinopharm. En las últimas horas circuló una foto suya en el momento en el que recibió la segunda aplicación, en el estadio de Vélez. La primera había sido en la Mezquita de Palermo.

“No soy antivacunas, soy re provacunas”, es la primera aclaración que hace el hombre que se sumará a la Cámara de Diputados luego de obtener 17 puntos y colocar a su fuerza como la tercera más elegida de las generales en territorio porteño. Cuenta a LA NACION también los demás motivos -con un eje central en lo económico- por los que finalmente optó por inocularse, en el marco de una pandemia que ya ocasionó más de 110.000 muertos en la Argentina y arriba de 5 millones a nivel mundial.

“Lo más fácil para la progresía es decir que era antivacunas”

“Aquellos que me tildaron como antivacunas quedan expuestos como mentirosos y quieren cargar el tema [de la vacunación] como una contradicción mía. En esa costumbre de poner todo en formato binario, lo más fácil para la progresía es decir que era antivacunas”, expresa. A su vez, relativiza el impacto negativo que pudieron haber tenido sus declaraciones sobre la vacunas en la campaña contra el Covid.

Convencido de que en este caso la inoculación no debe ser obligatoria y de que lo más importante es que hacerlo responda a una decisión individual que emerja de evaluar costo-beneficio, sostiene que en su momento prefirió no aplicarse los fármacos porque no integraba los grupos de riesgo y porque fue siempre “un tipo que se cuidó mucho”. Lo contrasta con aquello que les sugirió a sus padres y que también contó en el debate. “Ellos integran los grupos de riesgo, no les diría ‘pasá de largo’. Les recomendé que se se vacunen porque si se equivocaban, se morían. Yo, si me contagiaba, iba a estar diez días sintiéndome mal”, cree.

Además, incluía dentro de su análisis en ese momento el tiempo en que se desarrollaron los fármacos para combatir la crisis sanitaria. “Los productos farmacológicos requieren diez años de testeo empírico y este producto tiene un año y medio”, comenta el liberal. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que “la seguridad y la eficacia que requieren las vacunas no están en entredicho”, pese a que se desarrollaron “a una velocidad sin precedentes”.

“¿Qué hago? ¿Me quedo sin ingresos?”

Pero algo cambió en la evaluación riesgo-beneficio que llevó a Milei a finalmente ir por la vacuna. “Ahora entro en el Congreso, voy a renunciar a mi dieta, el 10 de diciembre me desvinculo de mi trabajo, tengo que ir a dar charlas a Uruguay, Estados Unidos, Chile y España y no puedo entrar sin las vacunas. ¿Qué hago? ¿Me quedo sin ingresos? ¿De qué vivo?”, se pregunta el economista que anticipa que sorteará su sueldo en la Cámara Baja entre todos aquellos que deseen ser beneficiarios.

Asimismo, hizo lo posible para obtener Sinopharm, porque dice que lo convence de esta vacuna que tiene una plataforma de virus inactivado.

“Alguien tiene que pagar las cuentas y yo no quiero ser mantenido por nadie”, sostiene Milei, que llegará a Uruguay el 1 y 2 de diciembre y a Estados Unidos el 19 de ese mes. Pese a haberse inoculado para que le permitan ingresar a estas naciones, entiende como “espantoso” que se aplique esa condición. “Parece que te imponen una barrera fitosanitaria”, considera.