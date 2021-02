Sputnik V: esta tarde llegarán a la Argentina 500.000 nuevas dosis

El segundo vuelo arribará a la Argentina con otras 500.000 dosis esta noche o mañana por la madrugada, para completar un total de un millón Fuente: AFP

Esta tarde regresará el primero de los dos vuelos de Aerolíneas Argentinas que partió el viernes por la noche con destino a Moscú, con 500.000 nuevas dosis de la vacuna Sputnik V, en lo que se consolidará como el arribo más numeroso de la vacuna producida por el centro Gamaleya. El segundo avión aún espera completar la carga y llegaría esta noche o mañana por la madrugada al país, con igual cantidad de dosis.

La Argentina recibió también esta mañana, según confirma la agencia Reuters, la segunda partida de 96.000 dosis de la vacuna Sinopharm, en un Boeing 777-300W de la aerolínea Air France KLM que salió desde Pekín e hizo escala en Ámsterdam. Así se completó una carga total de un millón de vacunas de la farmacéutica china, -parte de las cuales serán utilizadas para inocular a los docentes- después de que el jueves arribaran al país las primeras 904.000 dosis.

La Sputnik V, esta tarde

En cuanto a la Sputnik V, el presidente de la aerolínea de bandera, Pablo Ceriani, anunció: "El primer vuelo de Aerolíneas Argentinas desde Moscú se encuentra camino a nuestro país y estimamos arribo a Ezeiza a las 19.30. En cuanto al segundo, se encuentra en proceso de carga en el aeropuerto de Sheremétievo y apenas termine podremos estimar su hora de llegada".

La información había sido anticipada, minutos antes, por el piloto Alejandro Chebar, desde Rusia, para Radio 10. "Vinimos dos aviones con tres horas de diferencia entre uno y el otro, yo vine en el segundo. El primer avión, luego de haber estado 12 horas esperando arriba del avión en el aeropuerto, recibió las dosis prometidas, que son aproximadamente 500.000. Fueron cargadas y ya partió, está en vuelo. Llegará a Buenos Aires en horas de esta tarde", aseguró.

"El segundo cargamento, que iba a llenar el avión del cual yo soy responsable, seguía demorándose, por lo cual tomamos la decisión de irnos las 20 personas del equipo a dormir a un hotel que está dentro del aeropuerto, luego de tanta espera y sin tener una precisión de a qué hora llegarían", contó el piloto, quien agregó, cerca de las 8.30 de la mañana: "La información que tenemos es que llegará dentro unas horas, que estimo sean pocas, la segunda remesa que serán supongo otras 500.000 vacunas. El avión nuestro va a salir con otras 500.000 que completará la cantidad de un millón. Estimo que vamos a estar llegando esta noche o en la madrugada de mañana".

Con respecto a esa tardanza en el arribo de las dosis al Aeropuerto de Sheremétievo, Chebar explicó que llegan en camión desde el laboratorio que los provee, que se encuentra a 120 kilómetros de Moscú. "De las 500.000 dosis que nosotros vamos a llevar, 300.000 ya están en el aeropuerto puestas en los pallets, que son unas formas de almacenamiento para nuestras bodegas estandarizadas. Pero faltan aproximadamente 200.000 que se están empaquetando en este momento en el laboratorio que las produce y después las tienen que transportar en camiones al aeropuerto", comentó.

El 12 de este mes el país había recibido un cargamento de 400.000 provisiones de la primera dosis de la Sputnik V, que se sumó a otros tres: uno de 300.000 el 24 de diciembre; uno de 300.000 el 16 de enero y otro de 240.000 el 28 de enero, de las cuales 20.000 fueron destinadas a Bolivia. El objetivo del Gobierno es que la Argentina consiga, en total, 30 millones de dosis de la vacuna rusa e, incluso, esta semana se conoció que el laboratorio local Richmond firmó un acuerdo de entendimiento en Moscú para intentar producir aquí la Sputnik V.

La tripulación

El piloto Chebar precisó que cada uno de los aviones está compuesto por una tripulación 20 personas. Diez son pilotos divididos en seis copilotos y cuatro comandantes, de los cuales uno es el jefe de la misión. Además hay tres azafatas, cuatro mecánicos, un responsable de rampa, un responsable de cargas y un responsable de despacho por vuelo.

"La persona del sector cargas es la que está en contacto con la gente que controla que lo que nos ponen en cada una de las bodegas es lo que está escrito y controla que la caja que va en determinada bodega efectivamente se ponga ahí. El objetivo es maximizar la carga. Lo que queremos es llevar la mayor cantidad posible de vacunas y esa es la responsabilidad de la persona de cargas", explicó Chebar, quien dijo que él también revisa que las bodegas estén cargadas de acuerdo a lo que se acordó previamente.

"La persona de rampa es la que físicamente va y controla sobre todo que la carga que va a bordo del avión se ate como corresponde, porque a bordo sacamos los asientos y vamos a poner un montón de cajas que van amarradas con una soga. Eso requiere de un trabajo casi artesanal para que entren la mayor cantidad posible y que durante el vuelo no se muevan", consignó el piloto, quien además puntualizó en que como las cajas están refrigeradas, requieren cuidados más exhaustivos.

La significancia de traer las vacunas

El piloto que trabaja desde hace 40 años en la aerolínea de bandera se refirió también a la significancia personal de traer las vacunas que aparecen como una salida para la pandemia de coronavirus a nivel global. "Para todos nosotros ser parte de operaciones de este tipo nos produce una gran emoción. Yo me alejo del discurso del héroe porque no me gusta, nosotros somos un mero engranaje en toda esta maquinaria que hace que la solución de este problema tan grande llegue a la Argentina. La gran heroína de todo esto es la vacuna, los científicos que la han desarrollado en tan poco tiempo y los médicos que atienden a la gente enferma de Covid. Los demás colaboramos", consideró.

A pesar de ello, sostuvo que participó de "operaciones muy emotivas" como las de repatriación, los vuelos a China para buscar insumos médicos y, ahora, el ir a buscar las vacunas. "En lo personal me siento conmovido, pero es mi rol. Soy un empleado que estoy hace 40 años en Aerolíneas y mi rol como ser social y empleado de una empresa del Estado es que cuando me convocan para esto me siento orgulloso de poder hacerlo, pero no me monto sobre un discurso heroico porque no lo es, yo cumplo mi trabajo con muchísimo gusto, me encanta, y en esta oportunidad va a dar un servicio muy importante para toda la Argentina", cerró.

