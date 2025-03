Sturzenegger habló en Chile de la gestión libertaria y apuntó contra los gremios a horas del anuncio del nuevo paro

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, expuso este viernes en Santiago de Chile en una charla titulada “Las lecciones desde la Argentina de Javier Milei y propuestas para Chile” y le mostró su apoyo a la candidata presidencial por la oposición del país vecino, Evelyn Matthei. Allí habló de la gestión de la administración libertaria y criticó a los gremios luego de que la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciara un paro general de 24 horas para el próximo 10 de abril.

El evento tuvo lugar en el auditorio del Centro de Estudios Públicos (CEP), ubicado en la localidad de Providencia. Los medios chilenos presentaron al funcionario libertario como el “ministro de la motosierra” y Sturzenegger en el arranque de su alocución aclaró: “Los argentinos no estamos para darle ninguna lección a los chilenos. Nosotros hemos sido un desastre en el tema económico. En los 70 éramos más ricos que Chile y pasamos a ser más pobres”.

Tras ello indicó que su gestión tiene dos ejes: el del superávit fiscal, caracterizado por la baja del gasto público, y el de la libertad económica. Fue en este último punto cuando ahondó sobre la “casta política” que -según dijo- afecta a los argentinos. “Si miran a los líderes sindicales de hace 40 años, son los mismos. Y si miran a los líderes empresarios, son los mismos. La Argentina tiene una estructura de poder muy estable que ha armado una arquitectura legal para generar rentas a favor de su estructura”, introdujo Sturzenegger.

En ese contexto, siguió: “Yo le digo el triángulo de las Bermudas. Los argentinos nos estamos ahogando en ese triángulo y uno de los vértices es la casta sindical que se lleva el 5% de la masa salarial por mes. Luego está la casta empresarial, sobre la cual no hay que generalizar porque hay parte que es víctima. Este sistema de castas tiene un gran gestor político que es el partido peronista, es el partido de las castas, del statu quo. La manera de desarticular eso es quebrar la estructura de poder”. En tanto, aseguró que esa casta “está hecha por ley” y que “hay que desarmarla”. Es por esto que expresó que se comenzaron a revisar todas las leyes para realizar modificaciones o eliminarlas.

Milei, con Sturzenegger, frente al organigrama de la Administración Pública Nacional X

Respecto al primer eje, Sturzenegger destacó que el superávit fiscal se logró gracias a la eliminación de las transferencias discrecionales, de la obra pública y a la reducción del empleo público. “El equilibrio fiscal para mí conlleva tres reflexiones: la primera es que redefine lo que es posible en tamaño y tiempo. Hay muchos candidatos en Latinoamérica que nos llaman para ver cómo se aborda el déficit fiscal, nos dicen de bajar un punto por año y yo digo ‘¿por qué no cinco en un mes?’. La segunda es que hay como una verdad revelada y es que una corrección fiscal es políticamente costosa, pero la gente está cansada de pagar impuestos a un Estado que no le da nada. Teníamos militancia rentable, ñoquis, entonces cerrar eso es popular, la gente ama esa corrección fiscal que hemos ilustrado en el fenómeno de la motosierra. La tercera es que había una verdad revelada que un ajuste fiscal iba a generar una recesión. Con Milei no lo creíamos porque cada peso que el Gobierno gasta es un peso que le tiene que cobrar a la gente. El gasto se financiaba con emisión. Entonces, cuando bajamos el gasto bajamos impuestos. La gente sintió menor carga tributaria y se lanzó a gastar”, enumeró el ministro.

En otro tramo de su alocución, el funcionario libertario dijo -como en otras ocasiones- que durante 2024 se realizó la “Motosierra 1.0″ y que este 2025 se está transitando la “Motosierra 2.0″. “Vemos cada área en particular para decidir si la mantenemos o no, tratamos de eliminar los obstáculos. Este proceso de reconversión del Estado va a tener más velocidad que en el primer año”, insistió.

“Estoy convencido que no puedo ver a un Estado con déficit porque si no, Milei habría sido decapitado. Es un Presidente extraordinario porque apoya tremendamente a sus ministros, tiene clarísimo de qué se trata este Gobierno y está dispuesto a correr a la gente que no está operando en los estándares que tiene”, elogió el ministro al mandatario.

Y cerró: “La experiencia con Javier es una de las más alucinantes que tuve en mi vida, pero faltan muchas batallas todavía porque para estar seguros de que la Argentina cambió, tenemos que terminar de desarticular la estructura de poder. La sociedad está lista, acompaña, Javier es una persona extraordinaria para llevar esto adelante”.

LA NACION

Temas Federico Sturzenegger