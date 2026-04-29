A qué hora habla Manuel Adorni en el Congreso

Manuel Adorni habla en el Congreso hoy, miércoles 29 de abril. El jefe de Gabinete se presenta ante los diputados para brindar su informe de gestión. Es un evento con mucha expectativa en el ámbito político, dado que el funcionario romperá el silencio tras un mes de investigación penal sobre su patrimonio personal y a más de 30 días de su última conferencia de prensa. En ese sentido, muchas personas se preguntan a qué hora se dirigirá a la Cámara baja.

La presentación del funcionario oficialista iniciará a partir de las 10.30 y tendrá una duración de “poco más de una hora”, según informó LA NACION. Se vio a Adorni llegar al Congreso de la Nación pasadas las 8.40.

En tanto, el presidente Javier Milei arribó pasadas las 10.10 para apoyar a su jefe de Gabinete. A pocos minutos de que Adorni comience su exposición de su primer informe de gestión en el Congreso, el ministro coordinador posó en una foto junto a todo el Gabinete, incluido el presidente Javier Milei, la secretaria general de la presidencia, la senadora libertaria Patricia Bullrich y el asesor Santiago Caputo.

El presidente Javier Milei junto a miembros del Gabinete, en la previa de la presentación del Informe de Gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso de la Nación. Presidencia

La presentación de Adorni se dará en una sesión especial que podría extenderse al menos seis horas. Según anticiparon en la Casa Rosada, estará enfocada en los resultados económicos del Gobierno, la estabilidad macro y las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei. Tras su discurso inicial, el jefe de Gabinete deberá responder preguntas de los legisladores, organizadas en tres tandas.

Los diputados dispondrán de 240 minutos (cuatro horas) para formular sus interrogantes, distribuidos según el tamaño de los bloques: comenzarán los más pequeños, seguirán los intermedios y cerrarán Unión por la Patria y el oficialismo. Adorni responderá en tres tandas de 20 minutos. En total, se estima que la sesión se extenderá durante unas seis horas.

La exposición se produce a 50 días de las primeras revelaciones sobre viajes y patrimonio de Adorni, que derivaron en una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito. También será su primera aparición institucional de peso tras más de un mes sin conferencias de prensa.

Antes de su exposición, el funcionario presentó su informe de gestión escrito ante la Cámara de Diputados, con unas 1936 páginas. Allí debió responder una batería de preguntas de parte de los legisladores centradas en su situación patrimonial y en las causas judiciales que lo involucran. El jefe de Gabinete se amparó en respuestas breves que se limitaron a remitir a información “reservada” o a expedientes judiciales en trámite.

Asimismo, el recinto se prepara para consultar sobre otras cuestiones sensibles, tales como las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA.