Sueldos de 13 millones de pesos por mes, la moneda de cambio que ofreció Kicillof para conseguir votos

Los cargos en el directorio del Banco Provincia, que el gobernador Axel Kicillof utilizó como oferta para consumar su pedido de endeudamiento en la madrugada del jueves en la Legislatura, son un instrumento apetecible para la negociación política por sus sueldos onerosos.

El gobernador elevó el número de sillas en el directorio, de ocho a 14, repartió los lugares entre diferentes vertientes del peronismo y la oposición, y habilitó así a los integrantes a hacerse de puestos en los que cobrarán entre 12 y 13 millones de pesos por mes.

Los sueldos de los directores del Banco Provincia rondan esos montos, según pudo saber LA NACION de dos fuentes que conocen el funcionamiento de la entidad.

“Cobran bastante menos que el promedio del sistema financiero; los salarios están atados a la paritaria bancaria”, explicó una de esas fuentes consultadas.

El costo de un director va más allá de su sueldo. También pueden nombrar asesores. ¿Cuántos? No se sabe. “Depende de las comisiones en las que trabaja el director”, reveló una fuente del área. Esos auxiliares perciben “sueldos del escalafón bancario”.

El reparto se concretó el jueves a la mañana. Al calor de las negociaciones por el endeudamiento pedido por Kicillof, se habilitó una reforma en la Carta Orgánica del Banco Provincia.

Su directorio, de estar conformado por un presidente (es Juan Cuattromo) y ocho vocales designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, pasó a estar compuesto por nueve directores titulares, dos síndicos y tres directores asociados.

Los que permanecen entre un directorio y otro son Alejandro Formento (del sector de Kicillof, como director titular) y Laura González (La Cámpora, como síndico).

El Senado oficializó como nuevos directores titulares a Carlos Orsingher (ligado a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Kicillof), Julio Pereyra (exintendente de Florencio Varela, del Movimiento Derecho al Futuro), Javier Osuna (intendente de General Las Heras, massista), Matías Ranzini (diputado provincial, de Pro), Fernando Rozas (exdiputado provincial, del bloque Unión y Libertad, y hermano del diputado Martín Rozas), Rodrigo “Rodra” Rodríguez (La Cámpora), Marcelo Daletto (senador provincial, de las filas de Emilio Monzó) y Carlos “Cuto” Moreno (diputado provincial kicillofista).

La sede porteña del Banco Provincia Nicolás Suárez

Gabriela Demaría, senadora que está vinculada a Martín Insaurralde, será síndico junto a la camporista González. Los directores asociados serán Sergio Bordoni (intendente de Tornquist, massista), Adrián Urreli (diputado provincial de Pro, alineado con Néstor Grindetti) y Fernando Pérez, exdiputado provincial, de la UCR de Quilmes y alineado con Martín Lousteau. Según la Carta Orgánica del banco, el directorio debe reunirse al menos dos veces por semana.

Las designaciones en el directorio de Banco Provincia son un instrumento de negociación política repetido para los gobernadores.

En enero de 2016, a cambio de la aprobación de su presupuesto para la provincia, LA NACION informó que la por entonces gobernadora María Eugenia Vidal (Pro) había impulsado las designaciones de Juan Curutchet, como presidente del banco, y como directores, las de Felipe Hughes, Carlos Pérez y Mario Boindi, todos de Pro; Daniel Arroyo y Mario Meoni, ambos massistas; Andrea García, vinculada a Julián Domínguez, y Eduardo Di Rocco, que estaba alineado con Florencio Randazzo.

En ese directorio, ya estaban Omar Galdurralde (un hombre de Martín Insaurralde), el sciolista Rafael Perelmiter y el radical Diego Rodrigo.

A fines de 2018, Vidal incluyó al directorio del banco en otra negociación por el presupuesto, que incluyó endeudamiento. Se incorporaron en esa ocasión al directorio el massista Sebastián Galmarini, la cristinista Juliana Di Tullio, Humberto Vivaldo (de las filas del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares) y se renovó el mandato de Meoni.

Antes de la ampliación de cargos que puso sobre la mesa para sacar el endeudamiento, Kicillof ya había utilizado al directorio del banco provincial en negociaciones. Impulsó nombramientos como los del radical Carlos Fernández, el larretista Bruno Screnci y el de Santiago Nardelli, otro hombre de Pro. En 2021, nombró a Formento, quien ingresó en reemplazo de Di Tullio, que había sido elegida senadora.

El gasto que ocasionarán al Estado provincial los sueldos de los ahora 14 integrantes del directorio motivó la polémica en la política provincial.

En el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense, durante la sesión del jueves a la madrugada en la que se aprobó el endeudamiento, el diputado Guillermo Castello (La Libertad Avanza) hizo un cálculo estimativo de un costo de unos 70 millones de pesos por mes, sumando al salario de los directores el de los asesores que ellos nombrarán. Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás que intentó infructuosamente levantar su licencia como diputado para votar en la sesión, afirmó en su cuenta de X que los sueldos son de 40 millones de pesos.