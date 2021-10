Sugestiva reunión entre el ministro Martín Soria y el candidato a procurador Daniel Rafecas

El Ministerio de Justicia difundió hoy una sugestiva actividad: Martín Soria, el ministro, recibió al juez federal Daniel Rafecas, el candidato a procurador que había propuesto Alberto Fernández y cuyo pliego está congelado en el Senado .

Es la primera vez, desde que Soria es ministro, que se reúne con Rafecas. En el entorno del juez consideraron que la convocatoria fue una “buena señal”. Juran que no hablaron directamente de la postulación.

El motivo declarado del encuentro fue colaborar para el avance de la causa por el atentado a la AMIA, que está radicada en el juzgado federal 6, que desde la semana próxima subrogará Rafecas.

El comunicado de prensa que difundió el ministerio dice: “Durante la reunión, de la que también participó Juan Martín Mena (Secretario de Justicia), Soria y Rafecas abordaron la rejerarquización de la unidad AMIA, que fuera degradada durante el gobierno anterior, así como también las refacciones de las instalaciones del edificio Barolo, dependientes del Ministerio de Justicia, que sirven como archivo general para toda la documentación obrante en el Estado vinculada a la causa AMIA”.

Mena, el tercer participante del encuentro, es el hombre de confianza de Cristina Kirchner en el Ministerio de Justicia. Es el número dos de la cartera y quien mejor conoce cómo funciona el ministerio. Convivió con rispideces con Marcela Losardo, que dejó el gabinete en marzo de este año, y es un funcionario clave en la gestión de Soria.

Rafecas fue postulado por Alberto Fernández para el cargo de procurador general de la Nación en diciembre de 2019, pero su pliego nunca fue tratado por el Senado. El oficialismo, que no conseguía los dos tercios para nombrarlo, decidió impulsar una reforma legal que removiera la obligación de obtener una mayoría tan exigente para la designación. A instancias del kirchnerismo, aprobó en el Senado un proyecto de ley en ese sentido y lo giró a la Cámara de Diputados, pero no logró sancionarlo allí. Mientras tanto, Rafecas advirtió que no asumiría el cargo si, para poder nombrarlo, flexibilizaban la mayoría necesaria. Esa advertencia cayó muy mal en el kirchnerismo.

Juan Martín Mena, Martín Soria y Daniel Rafecas Min. de Justicia

La oposición, en cambio, hizo un giro en su postura frente a Rafecas. Dirigentes que no lo apoyaban dijeron públicamente que estaban dispuestos a votarlo. El kirchnerismo, sin embargo, advirtió que primero quería reformar la ley. El temor de la oposición era que, una vez flexibilizado el requisito de los dos tercios, el oficialismo postulara a un procurador “militante”.

El resultado de las PASO dificultó el objetivo del Gobierno de reformar la ley del Ministerio Público.

La reunión de Soria con Rafecas fue dada a conocer por el ministerio esta tarde. Minutos después, el juez se sumó con un posteo en su cuenta de Instagram, en el que celebró el “desafío” de subrogar el juzgado 6 y describió el encuentro con Soria en los mismos términos en los que lo había hecho el ministerio.