La diputada Soher El Sukaria, durante la sesión de anoche en Diputados. "Usted nos tiene que dar certezas", le dijo a Massa

Sergio Massa parecía ni siquiera conocerla. Cuando le dio la palabra a la diputada Soher El Sukaria en la tensa sesión de anoche, leyó su nombre y le preguntó si lo había pronunciado bien. "Ya lo va a aprender, señor presidente", respondió ella y lo corrigió, remarcando la tilde sobre la i del apellido.

Lo que siguió fueron cinco minutos de un discurso en extremo filoso que hizo blanco en las intenciones de Massa al prorrogar el protocolo de sesiones telemáticas sin el consenso con la oposición. Un mensaje que ayer se viralizó en redes sociales y puso en el foco a esta legisladora de Juntos por el Cambio, nacida en El Líbano, elegida por Córdoba el año pasado y que ya había sido noticia por ser la primera mujer de religión musulmana en acceder al Congreso.

"Me parece absolutamente necesario que usted como tercera autoridad de este gobierno de científicos nos diga si tenemos quorum esta noche", dijo El Sukaria, vicepresidenta del bloque de Pro, al iniciar su alocución. "Usted nos tiene que dar certezas, señor presidente".

Y no dejó de apuntar a Massa: "Usted maquilló esta sesión con un orden del día con dos proyectos de ley. Pero la verdadera intencionalidad era prorrogar bajo un ardid y un engaño la virtualidad con la que estamos sesionando. ¡Qué mensaje le estamos dando a los argentinos cuando los casinos están permitidos y los diputados no podemos debatir!".

Puso especial énfasis en cuestionar la acusación de Massa sobre un presunto llamado de Mauricio Macri desde el exterior para dinamitar las negociaciones que el oficialismo y la oposición mantenían en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.

"Me molestó sobremanera oírlo decir que son incapaces las autoridades de este bloque para hablar en la reunión porque recibieron un telefonazo. Nosotros, este interbloque, compuesto por dirigentes políticos de primera naturaleza, después de haber perdido una elección seguimos trabajando todos juntos. Con consenso, con disenso y no discutimos el diccionario. Sabemos cómo representar a la Argentina. No recibimos un telefonazo. ¡Son ustedes los que reciben los telefonazos y todos la orden, acatando!".

Acusó a los oficialistas, siempre personalizando en Massa, de querer "politizar la justicia" y "llenar de cargos la Justicia, a través de Justicia Legítima". Y advirtió: "No lo vamos a permitir, pero no tirando piedras, con la legalidad".

En el cierre, interpeló con otro mensaje al presidente de la Cámara: "Es su responsabilidad determinar si quedará en los libros de historia como aquel que supo llevar el Parlamento en este momento de inflexión o si seguiremos en el disenso eternamente".

Quién es Soher El Sukaria

"Profeso la religión islámica, pero me considero absolutamente argentina. Bailo la chacarera y el tango, como empanadas y también soy musulmana. Suena raro mi nombre y no saben si soy hombre o mujer", así se definía la actual diputada en un diálogo con LA NACION previo a las elecciones de octubre pasado.

Soher El Sukaria, junto a su madre, que también profesa la fe islámica Crédito: Facebook Soher El Sukaria

Como presidenta de Pro en Córdoba Capital, acompañó a Mario Negri como número dos en la lista de Juntos por el Cambio de esa provincia y salió elegida.

Nacida en 1975 en Yedeida, provincia de Baalbek (a 150 kilómetros de Beirut), Soher es hija del sheik Mounif El Sukaria, quien fue un imán (líder religioso musulmán) en Córdoba. Su madre es argentina, también de raíces libanesas. Había viajado a Medio Oriente a visitar a su familia cuando conoció a su futuro marido y decidió quedarse. Se casaron, ella quedó embarazada, pero el avance de la guerra civil los convenció de instalarse en la Argentina. El padre viajó primero y la madre solo pudo hacerlo después del parto, cuando Soher tenía 45 días.

Soher El Sukaria, en su época de legisladora de Córdoba Crédito: Facebook Soher El Sukaria

Se recibió de abogada en la Universidad Nacional de Córdoba. También consiguió una beca para realizar un posgrado en Relaciones Internacionales en España, que terminó en 2009. Cuando volvió de España, se acercó a Pro e inició su carrera política. Antes de su llegada al Congreso Nacional tuvo una banca en la Legislatura de su provincia. Además, forma parte del Comipaz (Comité Interreligioso por la Paz), organismo que fundó su padre junto a un rabino, un obispo y un pastor evangélico en 1998.