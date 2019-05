La gobernadora, María Eugenia Vidal, en primera fila en el tedeum Crédito: Twitter Daniel Salvador

Rosario Marina SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de mayo de 2019 • 13:12

LA PLATA.- El arzobispo de La Plata, Víctor "Tucho" Fernández, les pidió hoy a los políticos en el tedeum por el 25 de Mayo que buscaran consenso y tengan la capacidad de "tragarse sapos" para "levantar a los caídos". En la primera fila escuchaban la gobernadora María Eugenia Vidal, su vice, Daniel Salvador, y el intendente de la ciudad, Julio Garro.

"Es verdad que un gran desafío de la política es lograr consenso. Tener la capacidad de a veces tragarse sapos pero ser capaces de construir consenso", les dijo Fernández en una iglesia con pocos creyentes y mucha seguridad de los políticos, en un sermón que no duró más de trece minutos.

Después explicó a qué se refería con ese pedido: "Consenso sobre todo, y en primer lugar, para levantar juntos a los caídos, para recuperar e integrar a los descartados. Ese es el gran consenso y quizás el único posible. ¿Por qué digo que es quizás el único posible? Porque hay legítimas diferencias políticas, diversas líneas de pensamiento político y económico que a veces son irreconciliables. Pero en este punto podemos hacerlo y debería hacerlo y es urgente hacerlo".

De esta manera Fernández, uno de los obispos más cercanos al papa Francisco, tocó la misma cuerda que monseñor Mario Poli, quien en catedral porteña -y ante Mauricio Macri - llamó a hacer "un gran pacto nacional sin intereses nacionales".

A las 11 de la mañana de este sábado tranquilo en La Plata, sorprendió un gran despliegue de seguridad que incluyó a unos 200 efectivos de distintas fuerzas, desde policía de la provincia de Buenos Aires hasta Infantería, pasando por las seguridades privadas del intendente y de la gobernadora. En la entrada, además de revisar el bolso a cada uno de los asistentes, también miraban los teléfonos celulares en busca de indicios de explosivos.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia de San Ponciano y no en la Catedral, como se solía hacer. Esta es la antigua catedral de La Plata, la que quiso el fundador Dardo Rocha. Ahora se llama Santuario de María y todos los Santos porque hay todo tipo de imágenes de María y de distintos santos. Los bancos de la iglesia no estaban llenos. La celebración fue rápida: no duró más de 40 minutos.

El Arzobispo pidió a Dios que "despierte en todos los que tienen alguna autoridad o función dirigente en la sociedad" y que "se dejen mover por un sincero amor a las personas, al pueblo, al gran pueblo argentino". Luego citó al papa Francisco cuando dijo que "ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo". Al final del sermon citó a Martin Luther King, y explicó que nosotros también tenemos un sentimiento racista cuando hablamos de "los negros".