“Ley mata decreto”: se reconfigura la oposición a Kicillof tras el anuncio de las elecciones anticipadas

LA PLATA.- La convocatoria a elecciones anticipadas el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires generó un tembladeral político. En primer lugar, entre los exsocios de Unión por la Patria que leyeron en el decreto del gobernador Axel Kicillof un gesto de escisión de cara a 2027. Cristina Kirchner interpretó que “rompió todo”. Desafiará públicamente al gobernador al insistir con una ley que llame a elecciones concurrentes el 26 de octubre bajo el lema “ley mata a decreto” .

Kicillof firmó el decreto sin acuerdo interno. De este modo llevó a fondo la tensión con Cristina y La Cámpora, que se opusieron a desdoblar. “Se había acordado continuar el diálogo y luego nos enteramos del desdoblamiento. Hoy hay tres elecciones. Nuestra mirada es que se tiene que votar una sola vez”, dijo Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Diputados de UP. “Aún creemos que lo mejor es votar un sólo día. Y puede salir por una ley iniciada en el Senado, porque la ley modifica el decreto”, dijo a LA NACION el dirigente cercano a Máximo Kirchner.

La expresidenta interpretó el decreto como “oportunismo personal” de parte de su exministro de Economía. Se prepara para ratificar su rol de única conductora de la oposición impulsando la votación de una ley que suspenda las PASO y llame a elecciones concurrentes desde la mayoría del Senado provincial, en abierto desafío público al decreto.

La primera reacción institucional llegó el Frente Renovador fue dejar sin efecto la sesión convocada mañana en la Cámara de Diputados para discutir la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Así lo anunció hoy Alexis Guerrera, presidente del cuerpo.

Es decir, al día de hoy quedan vigentes las primarias del 13 de julio, mientras los exsocios analizan medirse en interna para dirimir la conducción y el liderazgo. Un esquema de tres elecciones: en julio -primarias-, en septiembre -provinciales- y en octubre - nacionales- está vigente en este momento.

El desdoblamiento resuelto por decreto del Poder Ejecutivo cayó como una bomba al interior de UP: “No era la idea, pero si es necesario iremos a tres elecciones” , se escuchó decir en la Casa de Gobierno, una vez que se conoció la suspensión de la sesión de mañana para debatir las primarias. Es que Kicillof envió este lunes un proyecto propio para dejar sin efecto las elecciones internas de este año, en un gesto para marcar su postura sobre el calendario electoral.

Pero, por cuerda separada, definió a todo en el tablero político de este territorio, que se reconfigura ante un gobernador que por primera vez mostró un signo de autonomía política respecto de su mentora, la expresidenta de la Nación.

“Pensamos que nunca lo iba a hacer”, admitió la senadora Teresa García. La legisladora no descartó que el Partido Justicialista Nacional considere ir a los tribunales en queja por la supuesta inconstitucionalidad del decreto, ya que atribuyó la decisión de fijar la fecha a la Legislatura. Más allá de la queja institucional, la senadora que es mano derecha de Cristina Kirchner advirtió que Kicillof “rompió todo el sistema electoral de la provincia”.

En cambio, el anuncio es una excelente noticia para la mayoría de los intendentes. El apoyo incluye a 45 alcaldes de Unión por la Patria - del total de 82peronistas- más otros 27 intendentes radicales y 10 de Pro. La inmensa mayoría apoya la alternativa de adelantar las elecciones provinciales. Los tres alcaldes de La Libertad Avanza y unos 40 alineados con Cristina Kirchner y con La Cámpora -en su mayor parte del Gran Buenos Aires- se oponen en minoría.

“Lo estábamos pidiendo”, ratificó el Foro de Intendentes Radicales. “Estamos de acuerdo”, dijo Maximiliano Seuscun a LA NACION.

“Nosotros siempre planteamos que es una facultad del gobernador el determinar una fecha”, dijo el presidente del bloque de Pro de la Cámara de Diputados, Matías Ranzani. “Es la primera vez que se hace en la provincia y será novedoso, pero hoy los plazos están corriendo y lo que está vigente es un cierre de listas en un mes y medio”, agregó.

Desde casi un mes le venimos pidiendo al Gobernador @Kicillofok que disponga la fecha electoral. Hoy lo hizo de una forma muy tardía al límite de los plazos que empezaron a correr porque priorizó su interna partidaria en vez de la seriedad de un proceso electoral en la Provincia… pic.twitter.com/lNlx0kWvz8 — Matias Ranzini (@MatiRanzini) April 7, 2025

La Coalición Cívica avaló la constitucionalidad de la convocatoria: “El Gobernador puede hacer uso de sus atribuciones y definir la fecha de elección, según lo dice la Constitución provincial”, aseguró el bloque de diputados provinciales, integrado por Maricel Etchecoin, Luciano Bugallo y Romina Braga. No obstante, lamentaron que en la provincia no se vaya a aplicar el sistema de Boleta Única Papel.

En cambio, la convocatoria a elecciones anticipadas es una mala noticia para La Libertad Avanza, que tendrá menos tiempo para armar listas en 135 distritos. Kicillof buscó posicionar como único enemigo a Javier Milei y llamó Unión por la Patria a sumarse a su liderazgo para evitar que entre la motosierra en la Legislatura y los concejos deliberantes.

En las últimas horas, tras una reunión fallida con Sergio Massa y Máximo Kirchner, el Gobernador aceleró: la firma del decreto se anunció antes la Legislatura sesionara mañana, con el aval de diputados que responden a Kirchner y al Frente Renovador para aprobar un proyecto de ley para en un mismo acto suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y establecer elecciones concurrentes. Un proyecto que contaba con el aval de La Libertad Avanza.

A partir de ahora la provincia puede quedar envuelta en un conflicto sin antecedentes: una discusión constitucional sobre la autoridad competente para convocar a elecciones. ¿Es la Legislatura, tal como interpreta un sector del kirchnerismo en base al artículo 83 de la Constitución? ¿O es el Poder Ejecutivo: tal como interpretó Kicillof para convocar el 7 de septiembre en base al artículo 144 de la Carta Magna bonaerense?

En caso de presentarse una queja en tribunales, el conflicto judicial por esta interpretación podría escalar hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que preside Daniel Soria: el ministro a su vez es presidente de la Junta Electoral de la provincia, órgano que tendrá que afrontar por primera vez en la historia una fiscalización de una elección desdoblada.

Soria es un exfuncionario de Julio Alak, el intendente de La Plata que apoya el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof. Pero el 19 de abril será reemplazado por Hilda Kogan que liderará el proceso de fiscalización de la elección desdoblada como presidenta de la Corte y de la Junta Electoral provincial.

Kicillof exigió a los socios de UP que se decidan a darle apoyo e hizo un llamado más a la unidad. Una unidad que supondría suspender las PASO y armar listas únicas intercalando candidatos entre los tres socios mayoritarios de UP. Cristina Kirchner por ahora, no está dispuesta a ceder en su rol de conductora: su hijo Máximo Kirchner advirtió que no es tiempo de aventuras personales. La pelea por el proceso de conducción de la oposición a Javier Milei de cara a 2027 tomó velocidad inusitada .

María José Lucesole Por