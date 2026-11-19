Sin funcionarios del gobierno de Javier Milei presentes, y en plena discusión ante un tribunal arbitral por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, la embajada del Reino Unido en Buenos Aires celebró este jueves el cumpleaños del rey Carlos III en la señorial sede diplomática.

En un cuidado discurso, de sólo cinco minutos de duración, el embajador David Cairns evitó referirse a la demanda argentina ante el Tribunal Internacional del Mar contra el proyecto binacional Sea Lion, y buscó bajar el tono de la confrontación, prometiendo para el año próximo un homenaje “con respeto y sinceridad” a los caídos en la guerra de 1982, en la que murieron 649 argentinos.

“En las relaciones internacionales, como en las relaciones personales, hay días buenos y otros no tan buenos”, dijo el embajador, luego de tararear el himno británico y también el argentino, ambos interpretados por alumnos del colegio Northlands.

“El año pasado celebramos los 200 años de relaciones entre ambos países, y el año que viene es muy importante: vamos a conmemorar 45 años del conflicto entre las dos naciones. Como embajada británica, como gobierno británico, vamos a conmemorar esto con respeto y sinceridad, trabajando juntos con los veteranos, familiares de los caídos de ambos países, ofreciendo consideración y amistad”, dijo el diplomático, sin pronunciar la palabra Malvinas, y tampoco Falklands, como las denominan oficialmente el gobierno británico y el de las islas en disputa.

Una plataforma de exploración petrolera en cercanías de las islas Malvinas

Con la excanciller Diana Mondino como solitaria referente del universo libertario -no se vieron tampoco legisladores de La Libertad Avanza ni miembros de Fuerzas de Seguridad, que suelen asistir al evento anual-, Cairns agradeció a la comisión de familiares de caídos argentinos, “que están aquí con nosotros”. Según uno de los invitados al festejo, “nadie quiso quedar pegado en un momento como éste”, uno de los más tensos en el vínculo bilateral desde el retorno de la democracia al país.

A modo de cierre, Cairns recordó que es el embajador número 56 del Reino Unido en Argentina, y aseguró: “Voy a trabajar para seguir fortaleciendo esa relación. Estoy convencido de que en el futuro vamos a tener más días buenos que no tan buenos”, sostuvo. “La presencia de ustedes, tantos amigos, de la embajada, es una prueba de que así será”, culminó el diplomático, antes de iniciar el brindis de los asistentes, congregados en los jardines de la residencia diplomática.

Los empresarios Eduardo Elsztain y Gustavo Weiss; el Procurador General, Eduardo Casal; los embajadores de China, Panamá y Marruecos, y representantes diplomáticos de España, la UE y Brasil, entre otros; el diputado radical Martín Lousteau y el exfuncionario larretista Fernando Straface, fueron algunos de los asistentes al evento, que comenzó más temprano que de costumbre, y distó de tener el despliegue de ediciones anteriores.

El contexto

Las razones de la mesura en el festejo son claras. La semana pasada, y en dos días de audiencias ante el Tribunal Internacional del Mar, con sede en Hamburgo, la delegación argentina volvió a criticar la postura de Gran Bretaña y reclamó la suspensión de la explotación hidrocarburífera en la cuenca norte de las Islas Malvinas, a través del proyecto anglo-israelí Sea Lion.

La misión argentina que expuso el reclamo ante el Tribunal del Mar por la explotación de recursos en Malvinas

Los representantes de Gran Bretaña sostuvieron, en cambio, que el proyecto Sea Lion cumple con todos los requisitos del tratado de Alta Mar, firmado en 1982. Y defendieron la explotación de recursos como parte del “derecho a la autodeterminación” de la población de Malvinas. El próximo sábado 28, el tribunal-integrado por 22 miembros-comunicará oficialmente si ordena o no suspender las actividades que las empresas Rockhopper (británica) y Navitas (Israel) llevan adelante en las aguas cercanas a Malvinas.

“Independientemente del resultado que tengamos en la solicitud de medidas provisionales, el arbitraje sigue, y nosotros tenemos también otras medidas que estamos tomando”, dijo el miércoles el canciller Pablo Quirno, a la espera de la decisión del tribunal.