Tenso pase entre Marcelo Longobardi y Jonatan Viale por los insultos en el acto libertario

Los periodistas Marcelo Longobardi y Jonatan Viale protagonizaron un tenso cruce al aire en Radio Rivadavia, a raíz de los insultos que recibió el primero durante el acto de presentación de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo. Longobardi venía hablando del tema durante su programa y quería continuar con los mismo durante el pase, mientras que Viale intentaba cambiar el foco.

Luego de que Viale propusiera hablar del primer aniversario de la victoria de Javier Milei en el ballottage contra Sergio Massa, Longobardi aseguró que no le interesaba el tema y se preguntó “por qué la gente no habla” de los constantes ataques del presidente Milei hacia los periodistas y medios de comunicación. “El insulto era el modo que tenía [Néstor] Kirchner de manejarse con la gente; primero te insultaba. Yo fui muy insultado por Kirchner, primero por Néstor y después por Cristina y todos sus secuaces”, recordó y acusó: “Ahora resulta que soy insultado por esta gente. Nunca trabajé en un medio que no diga una palabra sobre el tema: ni mis compañeros, ni el medio en el que trabajo ”.

“Eso me resulta inaceptable. Yo no estoy dispuesto a que me insulten todos los días, no lo pienso naturalizar”, dijo durante el pase entre su programa “Esta mañana” y el de Viale, “Pan y circo”.

“Está bien. A mí no me gusta, ya sabés lo que opino”, le respondió su interlocutor. “No, no sé lo que opinás”, retrucó Longobardi, a lo que Viale explicó: “A mí no me gusta el insulto a los periodistas, está mal. Pero bueno, es algo que hace el Gobierno. Por más que lo digamos... No hay que engancharse más porque le damos legitimidad al tema”.

“¿Cómo no te vas a enganchar con esta perorata cotidiana de carácter violento? Yo no lo pienso naturalizar, ni de causalidad. Esto va a terminar mal. No tengo muchas ganas de hacer chistes”, retrucó Longobardi antes de desconectar su computadora y cortar la comunicación.

En los últimos tiempos, Longobardi es objeto de crítica de distintos funcionarios del Gobierno. Captura de Pantalla

Así fue el intercambio:

JV: Hoy se cumple un año de la victoria de Milei sobre Sergio Massa.

ML: No me interesa mucho el asunto de Milei y Sergio Massa. Yo quiero saber por qué razón nadie habla de esto (de los insultos).

JV: No sé, a ver Presidente (dándole pase al imitador Ariel Tarico), ¿por qué nadie habla de esto?

AT: No sé por qué, por qué será... (risas), yo estoy en el G20 ahora.

ML: Que la gente merece ser insultada. Vos sabés que el insulto era el modo que tenía Kirchner de manejarse con la gente; primero te insultaba. Yo fui muy insultado por Kirchner, primero por Néstor y después por Cristina y todos sus secuaces. Ahora resulta que soy insultado por esta gente. Nunca trabajé en un medio que no diga una palabra sobre el tema: ni mis compañeros, ni el medio en el que trabajo y eso me resulta inaceptable, porque yo no estoy dispuesto a que me insulten todos los días. No lo pienso naturalizar.

JV: Está muy bien. Y Guillermo Francos (había sido entrevistado más temprano por Longobardi) dice que eso es normal.

ML: Totalmente normal.

JV: A mí no me gusta, Vos ya sabés lo que opino. Lo hablamos muchas veces.

ML: No, no sé lo que opinás. La verdad que no lo sé.

JV: Te lo estoy diciendo. A mí no me gusta el insulto a los periodistas. Está mal, pero es algo que hace el Gobierno. Para mí, no hay que engancharse, porque le das más legitimidad al tema.

ML: ¿Pero cómo no te vas a enganchar con una perorata cotidiana de carácter violento?

JV; Es difícil, es difícil.

ML: Bueno, yo no lo pienso naturalizar.

JV: No, no hay que naturalizarlo.

ML: Porque va a terminar mal. ¿Entendés?

JV: Sí.

ML: Bueno, no tengo muchas ganas de hacer chistes.

JV: Bueno, está muy bien. (A la producción) Vamos a poner el audio del año que se cumple hoy de la victoria de Milei en el ballottage.

Con visible fastidio, Longobardi decidió apagar la transmisión de su cámara web, en medio de la incomodidad de los otros participantes de la transmisión por streaming, Willy Kohan, Lucas Morando y Maite Peñoñori.

Esta no fue la primera referencia que hizo el periodista sobre las acusaciones del Presidente. Recientemente, el periodista fue objeto de las críticas de Milei, que lo tildó de “farsante mentiroso” al referirse a la mirada del conductor sobre un libro que publicó el politólogo liberal Agustín Laje.

El conflicto comenzó a raíz de unas declaraciones de Longobardi en su editorial publicada en YouTube, en la que planteó la posibilidad de que el libro sobre globalismo publicado por el “amigo de Javier Milei” (por Laje) explique una “teoría conspirativa” con la que se busca “imponer un gobierno global que reemplace a los gobiernos locales”.

Tras los comentarios del jefe de Estado, el periodista y conductor respondió: “A veces me toca presentar críticas porque es lo que pienso. Y no hay insulto del Presidente ni de sus trolls o amigotes que modifiquen mi forma de trabajar. Yo trato de ser una persona equilibrada, cuando algo me parece bien, lo digo; y cuando me parece mal, lo digo”.

“Hay hechos que me despiertan curiosidad o me irritan, sobre todo cuando se combinan tres payasos o irresponsables, como ocurrió con el filósofo Laje, el biógrafo Márquez y Milei”, sostuvo y agregó: “Fui duramente reprendido tanto por el autor [Laje] como por Márquez y por el propio Milei, con insultos un poco exagerados. Milei me llamó ′farsante mentiroso’, que fue menos de lo que me dijo la ultima vez que fue ‘hijo de puta’. El Presidente no tiene ni idea de lo que hago, no tiene idea si tengo el libro, soy periodista y tengo fuentes de información y acceso a muchas cosas”.

LA NACION