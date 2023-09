escuchar

Ricardo López Murphy, uno de los autores de la denuncia contra Malena Galmarini por la compra de 620 vehículos para AySA, cruzó este martes -por redes sociales- a la titular de la compañía estatal luego de que esta le advirtiera al diputado de JxC que se iba “a arrepentir” por haber accionado contra ella.

“Jamás me voy a arrepentir de investigar y fiscalizar el uso del dinero público”, le respondió López Murphy a Galmarini en un posteo que compartió en X. “De ustedes @MalenaGalmarini y @SergioMassa desconfío mucho, como la mayoría de los argentinos. Por eso perdieron hasta en Tigre, y van a perder en octubre”, completó.

Jamás me voy a arrepentir de investigar y fiscalizar el uso del dinero público.



De ustedes @MalenaGalmarini y @SergioMassa desconfío mucho, como la mayoría de los argentinos. Por eso perdieron hasta en Tigre, y van a perder en octubre. https://t.co/2EFJs6AQzr — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) September 27, 2023

La esposa de Sergio Massa no se quedó de brazos cruzados ante la contestación del exministro de Economía de Fernando de la Rúa. “Seguro no te vas a arrepentir! Como no te arrepentiste del recorte a becas estudiantiles, a universidades, a la salud pública, a las provincias, a las jubilaciones, etc.”, lo chicaneó.

Y sumó a continuación: “Ni arrepentimiento ni disculpas por la tragedia que causaste en tan sólo 15 días como ministro en el 2001. Tu desconfianza siempre fue selectiva. De estudiar los temas, ni hablar…”. Acto seguido, la titular de Agua y Saneamientos Argentinos desmintió que el oficialismo haya perdido en Tigre.

“No confundas: [Sergio] Massa le ganó a tu candidata [en referencia a Patricia Bullrich] y fue el más votado -Massa se impuso con el 30,82% de los votos frente a una Bullrich que cosechó el 28,92%-. Hay que aprender a leer los resultados electorales (o a no mentir). Y si querés charlamos de elecciones perdidas!, concluyó.

Seguro no te vas a arrepentir!

Como no te arrepentiste del recorte a becas estudiantiles, a universidades, a la salud pública, a las provincias, a las jubilaciones, etc.

Ni arrepentimiento ni disculpas por la tragedia que causaste en tan sólo 15 días como ministro en el 2001.… https://t.co/8atyrd29Ie — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) September 27, 2023

“Jamás voy a arrepentirme de haber sido el primero en intentar cortarles el curro, Malena. No te ofendas, y mirale el lado positivo: desde el 10 de diciembre van a tener más tiempo libre”, escribió por último el legislador de Juntos por el Cambio.

Jamás voy a arrepentirme de haber sido el primero en intentar cortarles el curro, Malena.



No te ofendas, y mirale el lado positivo: desde el 10 de diciembre van a tener más tiempo libre. https://t.co/81iTcE3Gwd — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) September 27, 2023

Galmarini se defendió de las denuncias radicadas por JxC

Luego de que integrantes de la coalición opositora -Ricardo López Murphy y Marcela Campagnoli- y el auditor general de la Ciudad, Juan José Calindri, denunciaran supuestos sobreprecios en la adquisición de 620 vehículos por parte de AySA, la excandidata a intendenta de Tigre respondió a dichas denuncias en declaraciones radiales.

“Se van a arrepentir porque creo que pueden ir a ver todo. Invito [a venir] a las diputadas y diputados que hacen denuncias sobre la empresa sin conocerla, sin haber pasado por la puerta”, se defendió. “Nosotros no solo hacemos las cosas como corresponde, sino que cuidamos a la compañía mucho más de lo que hizo el gobierno a los que estos dirigente representaban”, agregó Galmarini en diálogo con Futurock. La titular de la compañía acusó además a los ediles de JxC de “judicializar la política”.

“Si van a hacer una denuncia, no pido que me llamen, pero que lean, estudien, en principio la licitación y luego la adjudicación”, reclamó la empresaria.

La titular de AySA, Malena Galmarini Secretaría de Deportes de la Nación

La denuncia señala que se adjudicó una licitación para la compra de 613 autos y siete camiones eléctricos por montos mayores a los precios de mercado y en dólares, con una cotización que es beneficiosa para la empresa que hizo la oferta, a un precio superior al estimado por AySA. El pliego establecía un costo máximo de U$S 25.474.453, cuando debería estar expresado en pesos o si se menciona en dólares, debe existir una justificación, lo que no aparece en la licitación.

A raíz de ello, el juez federal Ariel Lijo envió el pasado viernes a la Policía Federal con una orden de presentación a AySA, a la automotriz Renault Argentina y a la concesionaria de autos Lumiere para pedir y secuestrar documentación relacionada. “No hubo un allanamiento en AySA. Lo que hubo fue un pedido de un juez sobre una serie de papeles, incluida la nota que manda Renault Argentina diciendo primero que el Estado no puede comprar directamente a las terminales y que lo tiene que hacer en las concesionarias. Dentro de ellas se hace una licitación, la que presenta el menor precio es la que gana y nosotros no licitábamos solo el vehículo”, se explayó Galmarini.

De acuerdo a su explicación, esas adquisiciones llevan una serie de reacomodamientos, como ponerles una división entre quien conduce y los asientos de atrás, para convertirlos en autos especiales para el servicio. “Lo que hacía la concesionaria era darnos los autos hasta con patente. Eso era parte del precio final”, agregó para finalizar la esposa del ministro de Economía y candidato presidencial por el oficialismo, Sergio Massa.

LA NACION