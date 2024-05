Texto completo de la carta donde se anuncia la renuncia de Nicolás Posse

Escuchar

El exjefe de Gabinete Nicolás Posse se alejó del Gabinete luego de presentar su renuncia al cargo y desde la oficina de Presidencia, en su cuenta en redes sociales, dieron a conocer el nombre del reemplazante de quien estuvo al frente de esa cartera desde la asunción de la gestión libertaria.

Con este cambio, la jefatura de Gabinete será ocupada por Guillermo Francos, que anteriormente comandaba el Ministerio del Interior, y ahora será dirigido por Lisandro Catalán, aunque con el rango de secretaría.

Nicolás Posse presentó su renuncia ayer al cargo de Jefe de Gabinete

Posse estuvo en el centro de la escena en las últimas semanas debido a que estaba latente la posibilidad de ser reemplazado. En el comunicado oficial de Presidencia no hubo alusiones al trabajo de Posse en los meses en que ocupó el cargo, ni un mensaje de agradecimiento, como se estila en este tipo de comunicaciones.

“La oficina del Presidente informa que el Ing. Nicolás Posee presentó su renuncia a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación”, anuncia la primera parte del mensaje oficial.

Luego, la comunicación se aboca a elogiar al ministro Francos y a argumentar los motivos para ocupar el nuevo rol. “El Dr. Guillermo Francos asumirá el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros con el objetivo de brindar mayor volumen político a la Jefatura de Gabinete. En ese marco, la jefatura absorberá las competencias del Ministerio del Interior en una Secretaría de Interior a cargo del Dr. Lisandro Catalán”, explica el mensaje.

En la parte final de la comunicación se destacan los logros políticos del funcionario que asumirá el nuevo papel en el Gobierno: “Francos aportará su profesionalismo, experiencia y capacidad política a la Jefatura de Gabinete, luego de ejercer exitosamente le cargo de ministro del Interior, habiendo sido uno de los artífices de la gesta que llevó a Javier Milei a la presidencia, y siendo reconocido por todas la fuerzas políticas por su capacidad de gestión y consenso”.

Esta mañana el ministro saliente llegó a Casa Rosada casi en coincidencia con Guillermo Francos y se espera que ambos trabajen en la coordinación del traspaso.

Nicolás Posse llega a Casa de Gobierno

Francos, al ser consultado sobre las nuevas responsabilidades que le demandará el cargo, dijo: “Para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta, digo que el Presidente me elige porque se da cuenta de que con la política argentina se le hace complicado, porque no la entiende, tiene diferencias; y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar. De ahí viene mi propuesta. Venía en el Ministerio del Interior y ahora hay que coordinarlo con los equipos de gobierno”, explicó Francos en diálogo radial.

Sobre la salida de Posse, el exministro del Interior sostuvo que el alejamiento se dio por el “desgaste” que genera poner en marcha un gobierno y por “diferencias” con el Presidente.

Posse es el segundo ministro en ser desplazado del cargo, ya que el pasado 26 de enero el entonces ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro presentó su renuncia luego de que se lo considerara responsable de una serie de filtraciones “maliciosas” que se dieron luego de las reuniones de gabinete.

El vínculo entre Javier Milei y Nicolás Posse se vio afectado cuando la jefatura de Gabinete autorizó las subas de sueldos en el Ejecutivo, que luego generaron fuertes críticas del Presidente.

