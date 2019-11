Crédito: Gerardo Viercovich

Llegó pasado el mediodía, visiblemente emocionado. Desde muy chico su papá, que era periodista deportivo gráfico, lo hacía anotar las formaciones de los equipos de fútbol. Desde entonces soñaba con seguir sus pasos. Cuando ayer el Círculo de Periodistas Deportivos lo homenajeó con una placa en un estudio de televisión que lleva su nombre, todos esos recuerdos se hicieron más que nunca presentes.

En una charla exclusiva con LA NACION, el conductor, que estudió en la Escuela Superior de Periodismo Deportivo José R. López Pájaro, repasó su infancia, sus inicios en el mundo radial, su presente en ShowMatch, e incluso dejó algunas definiciones políticas.

"Hoy tenemos un 40% de pobreza en la Argentina y eso no es un dato menor. Los más afectados son en su mayoría chicos y no lo podemos permitir. Ahí está la responsabilidad empresarial y social desde el lado que me toque", sostuvo.

Tinelli donó una cámara HD para la institución, unicada en Rodríguez Peña al 600, e incluso reveló que es posible que el año próximo dicte clases allí.

-¿Qué representa para vos este homenaje?

- Siempre soñé con ser periodista deportivo y por eso me emociona este reconocimiento. Cuando me suceden estas cosas me acuerdo inmediatamente de mi papá, que fue el que me metió esta vocación en la sangre, cuando vivía en Bolívar. Recuerdo que lo acompañaba de chico a la cancha, a los ochos años, y me hacía tomar nota de las formaciones de los equipos. Él era periodista deportivo en el diario El mensajero de Bolívar y El Popular de Olavarría.

- ¿Quisiste seguir sus pasos y hacer periodismo gráfico?

- Sí, desde que lo acompañaba a los cierres en el diario de Bolívar. El olor a tinta es algo que encanta. Quise ser periodista en Crónica, allá por los 70, cuando vine a Buenos Aires porque tenía ganas justamente de estar en contacto con el periodismo gráfico. Siempre creí que iba a ser periodista deportivo y seguí los destinos que me dictaba mi corazón.

- Estudiaste acá en esta misma escuela y sos socio vitalicio del Círculo

-Sí. Pero eran otros tiempos. En esa época estudiábamos mucho menos y nos daban el carnet. Hoy la carrera dura tres años y nosotros en seis meses ya estábamos todos recibidos. Lo quiero mucho al Círculo, soy socio y es como la casa donde yo me crié. Para mí el Círculo es Radio Rivadavia, son los periodistas con los que trabajaba, son las fotos de los pasillos de este lugar(la sede física de la institución) y las charlas a las que asistíamos acá. Venía con Dante Zavatarelli, con Julio Cesar Calvo, con Horacio Garcia Blanco, con grandes del periodismo deportivo. Realmente me encanta estar hoy de nuevo acá

- ¿Qué significa para vos que el estudio de televisión de la Escuela de Periodismo lleve tu nombre a partir de hoy?

-Yo les agradezco mucho, para mí es un honor. No puedo creerlo, me emociona y me encanta. Y la verdad que es un reconocimiento a tantos años de haber trabjado en la tele, en la que nunca pensé inicialmente en trabajar porque yo era un bicho de radio y no me sacaban de ahí. Y de repente, que hoy el estudio de televisión lleve el nombre mío, me pone muy contento.

- Donaste una cámara para ese estudio

-Sí. Hice una donación, una cámara HD, con el trípode. La donación la hice para que tengan una buena cámara acá en el Círculo, fue eso hoy, y porque tenía ganas de colaborar.

-¿Vas a dar clases?

-Me encantaría. Mi mamá era docente y daba clases en la Escuela 18, en Bolívar. Me acuerdo que íbamos en sulki.

-¿Lo podés confirmar entonces?

- Me veo dando clases. Largaría todo por estar con los chicos y trabajar con ellos. La docencia me parece que es maravillosa, me encanta. Voy a hacer todo lo posible, ya que al estar con ellos, es un aprendizaje para mí también. En el intercambio uno aprende. El único obstáculo es que tengo mucho trabajo y no quiero comprometerme a horarios fijos que luego no pueda cumplir.

- ¿Hay Bailando 2020?

- Sí, hay Bailando 2020

¿Esá confirmado el trece como canal y restar arrelgar los formatos?

Sí, los formatos se ven después. Yo creo que vamos a estar volviendo, como este año, a fines de abril o mayo. Tengo mucha fe que vamos a estar volviendo para esa fecha.

- Terminás el 16 de Diciembre, ¿hay chances que Mauricio Macri pase antes del 10 por el programa?

- No lo sé. No estoy teniendo diálogo con él últimamente. Habría que preguntarle a Macri, pero no creo que quiera venir al programa

-¿Y Alberto Fernández?

-Tengo más diálogo, pero no

-¿Te gustaría?

-Ya está, ya está. No lo estamos pensando. Estamos muy metidos en el tema baile y vamos a seguir por ese lado.

¿Qué función vas a cumplir como empresario, en el país, en el gobierno de Alberto Fernández?

- La responsabilidad empresarial la tengo siempre. Nosotros le damos trabajo casi a 300 personas, entre empleados directos e indirectos. Ojalá que la industria televisiva, como todas, empiecen a crecer en la Argentina. A mí me gusta trabajar e invertir en mi país y darle trabajo a la gente. Entiendo al empresariado que apuesta, que invierte, que le da trabajo a la gente, eso me parece maravilloso y creo que voy a seguir estando desde ese lugar. Ojalá no sea solamente un crecimiento para lo nuestro sino para diferentes rubros en la Argentina. Hoy tenemos un 40% de pobreza en el país y eso no es un dato menor. La gran mayoría de chicos está en estado de pobreza y no lo podemos permitir como argentinos. Ahí está la responsabilidad empresarial y social desde lo que me toque.

¿Cómo comunicador también?

- Me han convocado al proyecto del observatorio de la pobreza y hambre en la Argentina y me comprometó a aportar allí desde mi lugar de comunicador. La iniciativa va a trabajar con más de 1000 comedores. Muchas donaciones que podamos lograr desde el programa puede ser importantes para esos comedores.