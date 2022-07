“Todo vuelve”: el viejo y sugestivo video que publicó Malena Galmarini ante los rumores de un posible ingreso de Sergio Massa al Gabinete

Suenan los acordes y se escucha la voz del cantante Axel. Es su tema Todo vuelve. “Si queremos cambiar el futuro, empecemos hoy”, dice el spot en el que luego se entrelazan imágenes del ahora presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en actos de campaña donde charla, abraza y besa a otras personas.

“En un momento donde todos restan, viene a proponer una locura: sumar”, termina este mensaje que en realidad fue grabado en 2013, cuando el líder del Frente Renovador se postuló a diputado nacional, divorciado del kirchnerismo, y fue tildado como el “gran ganador” de los comicios una vez conocidos los resultados.

En medio de los rumores del ingreso de Massa al Gabinete, Malena Galamarini publicó un viejo video

Como un déjà vu, la presidenta de Aysa y esposa de Massa, Malena Galmarini, volvió a compartir hoy esa propaganda, justo en un momento donde hay fuertes trascendidos periodísticos de que el presidente de la Cámara de Diputados podría ingresar al Ejecutivo, pero con la condición de tener autonomía para imprimir un golpe de timón a la gestión que comanda el presidente Alberto Fernández.

Por eso, en las últimas horas se especuló con un desembarco de Massa en la jefatura de Gabinete, que se daría en el marco de una reestructuración más profunda. Y en ese contexto, el video que recordó Galmarini fue al menos sugestivo.

“Atrapada por el insomnio me dispuse a ordenar la biblioteca audiovisual de mi teléfono, me topé con esta ‘perlita’”, reveló la titular de Aysa en su cuenta de Twitter. “Todo vuelve, todo pasa, todo llega. Una remera que diga…”, acotó la funcionaria en ese mensaje que publicó a las 2.18 de la madrugada. Además, le agregó un emoji de la bandera argentina y un corazón, y también etiquetó a Massa y al Frente Renovador.

El tuit que publicó esta madrugada, a las 2.18, Malena Galmarini Captura

En esas elecciones de 2013, Massa era candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por su fuerza y dio el batacazo ante Martín Insaurralde, el actual jefe de Gabinete bonaerense, que era cabeza de lista del Frente Para la Victoria (FpV), apoyada por la ahora vicepresidenta Cristina Kirchner. Ese triunfo fue clave en ese momento de auge para el tigrense, porque pese a que el entonces oficialismo ganó a nivel nacional, él arrasó en el territorio clave: obtuvo 43% frente a 31% de Insaurralde.

En tanto, este spot que ahora rememoró Galmarini no estuvo exento de polémicas. En ese momento, el cantante Axel salió a aclarar que él no tenía nexos con el Frente Renovador. “Todo vuelve es una canción que está incluida en mi último disco y no un jingle publicitario. Aclaro que no formo parte de ninguna lista, ni tampoco integro el equipo de trabajo de ningún partido político”, explicó el artista a través de un comunicado, en ese entonces.

Reconciliado con el kirchnerismo desde que se formó el Frente de Todos para las elecciones de 2019 y con un fluido vínculo ahora, el ingreso de Massa al Gabinete sonó en distintos momentos de fuerte crisis interna en el oficialismo, que comenzaron después de que Juntos por el Cambio se impusiera en los comicios legislativos el año pasado.

Sergio Massa, en la Casa Rosada Enrique García Medina - LA NACIÓN

Sin embargo, esta versión se intensificó cuando Martín Guzmán renunció al Ministerio de Economía y el líder del Frente Renovador fue un actor clave en las negociaciones que se dieron en Olivos tras la partida del titular del Palacio de Hacienda. Finalmente en la cúpula frentetodista decidieron que sea Silvina Batakis quien reemplace a Guzmán y no efectuar más cambios.

Esto último habría detenido la llegada de Massa a la Casa Rosada, quien ya desde ese fin de semana ponía como pauta para su ingreso una reestructuración más amplia en las filas nacionales.