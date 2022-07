Juan Grabois estalló por el “dólar soja” que ofrecerá el Banco Central para que el campo liquide la cosecha

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois apuntó nuevamente contra el campo y el Gobierno luego de que el Banco Central oficializara el martes la creación de un “dólar soja”, instrumento que incentivaría la venta a los productores a liquidar la cosecha.

A través de Twitter, el dirigente social deslizó un ácido e irónico comentario sobre el régimen especial que estará disponible hasta el 31 de agosto próximo. “A los que les interesa el tema de la lucha de clases, aprendan de los mejores. Esta clase lucha y gana...”, disparó en una clara crítica a la medida.

Consideró luego que decidieron hacerlo “en el día de Evita para humillarnos” y reprochó: “Mientras tanto se mueren de hambre los niños en Salta desmontada. Dale que va ¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar?”.

El pasado viernes, desde el Museo del Bicentenario, el Presidente incluyó a los productores agropecuarios en la enumeración que realizó de “los desafíos” que debe “enfrentar” su gestión, a la par de quienes “especulan con el dólar” y del aumento generalizado de los precios que sufre la economía.

En esa línea, expresó la necesidad de “enfrentar a los que guardan U$S20.000 millones en el campo y no los liquidan esperando una mayor rentabilidad cuando el país los necesita” y anticipó: “A cada uno de estos desafíos le voy a poner el pecho y los voy a superar con todos ustedes. No me van a torcer el brazo”.

Horas después, Grabois se sumó al reproche del mandatario. “¿Por qué se tolera que haya miles de silobolsas tiradas en las estancias pujando por una devaluación mientras el pueblo pasa hambre? ¿La presión por ganar más es legítima y la presión por sufrir menos es ilegítima?”, denunció por medio de un tuit.

Cómo funciona el “dólar soja” y para qué sirve

Según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas al BCRA, lel nuevo mecanismo oficial permitirá otorgar un acceso diferenciado a un tipo de cambio más elevado para parte de la venta. “Por la soja que venden siguen obteniendo los mismos pesos que ayer. Eso no cambia”, explicaron.

En consecuencia, del 100% del valor de venta de los granos, un 30% podrá ser convertido al “dólar solidario” (226 pesos), mientras que el otro 70% podrá depositarse con una cobertura frente a la devaluación.

“Esta decisión del BCRA busca equilibrar a los productores agropecuarios con los beneficios que disponen los distintos sectores productivos, entre ellos, la libre disponibilidad de divisas por el incremento de las exportaciones que se realicen respecto del año anterior que aplica a la industria manufacturera; el Régimen de Fomento de Inversión para la Exportación o el régimen para la industria del Conocimiento que permite aplicar parte del incremento de las exportaciones al pago de la masa salarial”, explicó el Banco Central en un comunicado.