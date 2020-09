Toma de tierras: un conflicto que evidencia las diferencias en el oficialismo

La tensión creciente por la usurpación de terrenos en Villa Mascardi expuso contrastes en el Frente de Todos Fuente: Archivo

La tensión por la toma de tierras por parte de un grupo que se autodenominó mapuche en Villa Mascardi reveló diferencias dentro del oficialismo sobre cómo abordar el conflicto que comenzó en 2017 y que se agrava cada vez más.

La discusión sobre cómo debería actuar el Estado nacional ante lo que ocurre en Río Negro exhibió diferencias entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; al gobernador bonaerense, Axel Kicillof; al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

La ministra hizo una declaración llamativa sobre la toma de tierras al afirmar que no se trata de un problema de seguridad.

"La presión y la conflictividad se traduce en tomas de tierras en diferentes lugares el país, en el sur en particular y en el gran Buenos Aires, pero ese no es un tema de Seguridad", aseguró Frederic en diálogo con Radio con Vos.

"Es un tema de déficit habitacional y una presión por un mercado de tierras que hay que paliar con soluciones que se anticipen a los problemas", agregó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, por su lado, intentó marcar distancia sobre la polémica y aseguró que "tiene que haber una respuesta del Estado".

Tras el pedido de la oposición y de los intendentes bonaerenses para que el funcionario se expida sobre la toma de tierras que afectan no solo a Río Negro sino también a la provincia, el gobernador sostuvo: "Es innegable que hay una necesidad. (...) Ya tuvimos reuniones con intendentes. No todas las situaciones son iguales. Que hay necesidad es innegable. Queremos reconocer ese derecho desde el Estado. Queremos ver cada caso particular. Es difícil implementar grandes programas en medio de una pandemia. No prejuzgo. Hay que darle una solución".

El presidente de la Cámara de Diputados fue el que marcó la mayor diferencia respecto al accionar actual del Estado.

"El Estado tiene que hacer cumplir la ley y desalojar", dijo en declaraciones al programa Antes de mañana. "Lo primero que creo es que el Estado tiene que hacer cumplir la ley y si hay gente tomando tierras, los tiene que desalojar. No solamente en Río Negro, sino también en los carriles de Victoria, donde tuvimos el tren Mitre parado porque están a la espera de una orden de desalojo del juez", agregó.

En tanto, el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, quien es el nexo entre el Ministerio de Seguridad y los que tomaron las tierras en Villa Mascardi, aseguró que "la violencia está instalada" en la zona.

"Desde el punto de vista de las comunidades originarias se trata de un regreso al territorio. Hay una falta de cumplimiento del Estado nacional", agregó.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se diferenció de su par nacional, Sabina Frederic, quien aseguró ayer que las tomas de tierras "no son un problema de seguridad" y las atribuyó a un "déficit habitacional".

El funcionario dijo las ocupaciones de terrenos ilegales son "un delito" y remarcó que el derecho a la propiedad privada es "inviolable". "Es una responsabilidad de seguridad. No creo que la ministra haya querido decir eso", manifestó Berni, quien mantiene una tensa relación con Frederic desde que el presidente Alberto Fernández asumió en diciembre pasado.

"Para esta provincia y este ministro, la usurpación es un delito. Es un problema de seguridad. El tema está muy pesado. El fin de semana pasado desarticulamos cinco, seis tomas", reiteró, en diálogo con Radio Rivadavia.