El intendente de Pinamar, Martín Yeza, cuestionó la medida que implementará el gobierno bonaerense de otorgar subsidios de hasta 50.000 pesos y por hasta seis meses a personas vulnerables que necesiten asistencia para acceder a una vida digna.

"La angustia de muchos de nosotros se genera porque hay políticos que dicen que están a favor de la propiedad privada, mientras entregan planes sociales a personas que usurpan tierras, y luego no los desalojan, sino que de hecho les dan más plata", dijo Yeza en la red social Twitter distanciándose de Axel Kicillof.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también se refirió hoy a la toma de tierras y reclamó que el Estado actúe para defender el derecho a la propiedad privada tutelado por la Constitución.

"Los derechos de propiedad y la seguridad jurídica sobre los mismos son condición para el desarrollo, el crecimiento y también para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los argentinos", escribió Larreta en un texto difundido en sus redes sociales.

El intendente de Juntos por el Cambio se sumó a las palabras del jefe de gobierno porteño en relación con la protección de la propiedad privada: "Me sumo a lo que menciona Horacio Rodríguez Larreta: no se trata además de solo mencionar que se está a favor de la propiedad privada, hay que tomar decisiones, invertir recursos y desplegar a las fuerzas de seguridad".

"No alcanza con comentar la realidad, además hay que hacer. Es por eso que en Pinamar no toleramos las usurpaciones y hacemos lo que corresponde: desalojar. Luego también se trabaja en la contención social. No es una cosa o la otra", agregó Yeza.

Esta semana, el presidente Alberto Fernándezse pronunció sobre la problemática y señaló al respecto: "Decir que la propiedad privada está en riesgo, es una estupidez profunda". Además negó que el Gobierno haya estado detrás de las tomas.

Puntualmente sobre el caso de la familia Etchevehere, el mandatario sintetizó: "Es una pelea de hermanos por una herencia" (...) Todos sabemos que son cosas que pasan entre los ricos". Y explicó que lo único que resta "es ver cómo se resuelve el tema en la Justicia".

