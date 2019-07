En el cuarto oscuro. El piloto de carreras que aspira a ser diputado nacional

La lista "A" de Consenso Federal, que García Hamilton integra junto al legislador provincial Ariel García Crédito: Facebook Ariel García

"Mi cable a tierra es el automovilismo", explica Tomás García Hamilton, precandidato a diputado nacional por Consenso Federal en Tucumán. "Me gusta practicar karting con amigos los fines de semana, y trato de correr entre 6 y 8 carreras de rally por año. Es algo que me apasiona", completa el joven de 34 años, que también es ingeniero industrial y tiene dos pymes: una constructora y otra dedicada a la gastronomía.

Hace más de 12 años que es piloto de carreras de autos. Vivió triunfos, sufrió derrotas, ganó varias competencias y hasta tuvo un accidente que terminó con su auto envuelto en llamas. Pero recién este año decidió dar el salto a la política, área donde no tiene experiencia previa. Aunque sí aclara que en la secundaria fue presidente del centro de estudiantes.

La decisión de ser candidato en las próximas elecciones surgió gracias a una invitación del legislador radical Ariel García, quien lidera una de las listas del espacio que conduce Roberto Lavagna a nivel nacional. García también mantiene una buena sintonía con el gobernador Juan Manzur y su vicegobernador, Osvaldo Jaldo. De hecho, fue uno de los legisladores tucumanos que intentaron declarar al presidente Mauricio Macri persona no grata antes de su visita a la provincia.

"Lo conocí a Ariel García cuando organicé con él una carrera por el campeonato argentino de rally. Él me demostró que entiende al deporte como una política de estado. Es el autor de la ley de Juego Limpio [en la provincia de Tucumán]. Este año me invitó a que lo acompañe en la lista y me gustó la idea", repasa García Hamilton.

En caso de ser electo diputado, se concentraría en promover medidas que impulsen el deporte. "Quiero que todos los deportistas tengan las mismas posibilidades. Necesitamos un Ministerio de Deporte en Tucumán e inversión en instalaciones que potencien las diversas disciplinas. Junto con Ariel estamos comprometidos para que el deporte esté en la agenda de todos los gobiernos", afirma.

Hace unos años, le sacaron uno de los títulos que había ganado en una carrera. Varios de esos episodios fueron los que lo llevaron a querer modificar el mundo del deporte a través de la política. "A nivel nacional una vez tuve una mala experiencia con una definición polémica de un campeonato. Me jugaron una mala pasada y me quitaron el campeonato. Ese tipo de cosas le hacen mal al deporte", recuerda Tomás.

El momento más especial que vivió hasta ahora, afirma sin dudarlo, fue cuando ganó una carrera en Tucumán, su provincia de origen: "Gané varias carreras, pero una fue la más especial de todas. Gané en Tucumán una clasificación general, con todo los tucumanos al costado del camino. Es algo que todo piloto sueña". Por eso, está convencido de apostar por el deporte. "Necesitamos que los valores del deporte se multipliquen para ser una sociedad mejor", cierra.