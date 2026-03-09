Torres y Frigerio relativizan la cumbre Pro y buscan despegarse de especulaciones electorales

Cuando faltan diez días de la cumbre de Pro en Parque Norte, prevista para el 19 de marzo, los gobernadores del espacio en el interior procuran bajar las expectativas. Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) asistirán al encuentro, pero en su entorno transmiten que “no es momento” de discutir candidaturas y que su prioridad sigue siendo la gestión de sus provincias.

Se trata de dos de los tres gobernadores que Pro conserva. Completa el mapa amarillo Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo distrito aparece en el radar de una eventual disputa con La Libertad Avanza (LLA) hacia 2027.

Como presidente de Pro nacional, Mauricio Macri busca preservar ese bastión político y, según fuentes del partido, respaldaría una eventual reelección de Jorge Macri. El antecedente inmediato no fue favorable: en las elecciones legislativas del año pasado Pro quedó tercero en la Ciudad, con el 16,2% de los votos, detrás de LLA (30,7%) y del PJ (27,8%).

Mauricio Macri se mostró el mes pasado en un supermercado en Palermo y se sacó fotos con seguidores de Pro

En el interior del partido hay quienes observan con cautela los movimientos del expresidente, que en los últimos meses convocó a un “tercer tiempo” del espacio y promovió una escuela de formación de dirigentes. El secretario general de Pro, Fernando de Andreis, lo expresó de forma directa: “Aspiramos a volver a gobernar la Argentina”, dijo a LA NACION. Tras el avance libertario sobre parte de su electorado histórico, planteó la necesidad de reconstruir el partido.

No todos leen la convocatoria del 19 de marzo de la misma manera. Mientras algunos dirigentes la interpretan como una instancia para ordenar al partido y mostrar presencia política, otros la miran con mayor distancia y advierten que la agenda del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) no siempre coincide con las prioridades de los distritos gobernados por Pro.

En ese contexto, Frigerio y Torres buscan concentrarse en la gestión de sus provincias, en un escenario de ajuste fiscal que, hasta ahora, no generó grandes costos políticos. Cerca de ambos mandatarios transmiten que el objetivo es mostrar resultados antes que abrir la discusión electoral.

El Presidente Javier Milei junto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y a los Gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Chubut, Ignacio Torres; de San Luis, Claudio Poggi; y de San Juan, Marcelo Orrego

Su participación en la cumbre, de todos modos, estará atravesada por un equilibrio delicado. Los gobernadores procuran mantener un vínculo de cooperación con la Casa Rosada, al mismo tiempo que su partido explora cómo posicionarse frente al oficialismo en el plano electoral.

Las estrategias recientes reflejan esa diversidad de caminos. En Entre Ríos, Frigerio selló el año pasado un acuerdo electoral con los libertarios y se impuso en su provincia. Torres, en cambio, compitió dentro del armado Provincias Unidas en Chubut y el espacio quedó tercero, el mismo resultado que obtuvo Jorge Macri en la Ciudad cuando compitió con el sello de Pro.

El avance libertario sobre parte del electorado que históricamente acompañó a Pro también atraviesa la discusión interna sobre el futuro del partido. En la Ciudad, por ejemplo, ya comenzaron a mencionarse distintos nombres con proyección hacia 2027. Entre ellos aparece el jefe de Gabinete Manuel Adorni -impulsado por Karina Milei- y la senadora Patricia Bullrich, que también mira ese distrito.

Recibí de @madorni 66 proyectos para presentar en la Legislatura.



Eliminar la pauta oficial, endurecer penas a trapitos, menos burocracia y adhesión a la Ley Anti Mafia y la Reforma Migratoria.



Es hora de llevar a la Ciudad el modelo de Milei que está cambiando la Argentina. pic.twitter.com/M36Qju0eau — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) February 23, 2026

En provincias como Chubut o Entre Ríos, en cambio, el escenario electoral aún aparece más abierto. Por eso, dentro del partido señalan que los gobernadores se mueven con cautela y evitan anticipar definiciones.

Entre los nombres que circulan dentro de Pro con proyección nacional aparece el de Torres, que construyó un perfil joven asociado a la gestión. Sin embargo, cerca del gobernador insisten en que hoy su prioridad es la administración provincial y que cualquier discusión sobre una eventual candidatura presidencial queda, por ahora, en un plano interno.

Los otros dirigentes que suelen mencionarse en ese radar son el diputado Martín Yeza y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. A más de un año de la próxima elección, sin embargo, la danza de nombres parece responder más a un proceso de posicionamiento interno y medición de fuerzas que a definiciones concretas.