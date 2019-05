Tras el discurso de Massa y los rumores, Urtubey lanzó: "Ni Macri ni Cristina"

Crédito: Presidencia

Santiago Dapelo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de mayo de 2019 • 19:20

La visita del presidente Mauricio Macri a Salta se transformó en un dolor de cabeza para el gobernador Juan Manuel Urtubey . Es que la sola presencia de Macri en la provincia provocó un sinfín de especulaciones sobre la posibilidad de que integre la fórmula presidencial o el gabinete en un eventual segundo mandato, lo que obligó al mandatario a salir a desmentir todas las hipótesis.

"Ni Macri ni Cristina", lanzó Urtubey en un acto donde reafirmó su voluntad de competir por la Presidencia. "No vamos a sumarnos a ese espectáculo grotesco donde los políticos discuten posiciones de poder mientras en la Argentina se cagan de hambre. Es una inmoralidad. No me postulo para presidente para garantizar la impunidad de nadie", dijo el gobernador, que subió al escenario acompañado por su esposa, la actriz Isabel Macedo .

Durante su exposición, Urtubey pidió "poner de pie a la Argentina" y en un mensaje cifrado para Sergio Massa, que hoy coqueteó nuevamente con el kirchnerismo, lanzó: "En Buenos Aires se la pasaron de cabildeos y negociaciones. Esto no se resuelve con operaciones de prensa o en redes sociales, sino laburando todos los días".

Así, Urtubey dejó en claro que no negociará con el Gobierno ni con el kirchnerismo y reafirmó que trabajará para fortalecer la tercera vía, con Alternativa Federal.

Macri -que pasará la noche en la capital salteña- y Urtubey mantienen una "muy buena relación". Pese a que su intención era evitar la fotografía para evitar las conjeturas, la buena sintonía entre ambos fue lo que terminó por convencer al gobernador de recibir al Presidente.

Cerca de Macri se mostraron tranquilos e irónicos. "No se lo vio incómodo cuando lo recibió", chicaneó uno de los testigos del encuentro ayer por la tarde.

Crédito: Presidencia

El jefe del Estado, que también se vio con el intendente de la ciudad de Salta, Gustavo Sáenz, recorrerá mañana las obras de renovación de vías del ferrocarril Belgrano Cargas, entre otras actividades en las que incluiría una conferencia de prensa, como suele a hacer en sus visitas al interior.

Más temprano, el jefe del Estado estuvo en Catamarca. Ahí, donde inauguró un tramo de la Ruta Provincial 46 que conecta las localidades catamarqueñas de Andalgalá y Belén, repitió la frase que lanzó hace unos días, cuando presentó el Paseo del bajo, en el centro porteño. "No quedarnos en el relato porque esto es un hecho, existe, es real, es progreso real", sostuvo Macri que estuvo junto a la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci .

En clave electoral, Macri aprovechó el acto para rivalizar, una vez más, con el kirchnerismo. "No hay que caer en la tentación de buscar atajos, soluciones mágicas, parches, un camino que ya probamos durante décadas y no funcionó", manifestó.

Y agregó: "Gobernar tiene que ser ayudar a crecer. Hay algo que hemos venido a cambiar y está cambiando. Son muchos los proyectos y muchos los sueños. Nada es fácil, pero en este camino de hacer las cosas todos los días, dialogando, trabajando en equipo, diciéndonos la verdad, haciéndolo con honestidad, conectados al mundo, hay un enorme futuro para todos los argentinos".

Durante su visita, la cuarta que realizó a Catamarca desde que asumió, el Presidente estuvo con Juan Manuel Lizabe, un joven de 20 años con autismo que trabaja como operador de la FM 95.7 Montessori, a la que recientemente el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) le asignó la frecuencia.