Tras el 9 de Julio, convocan a un acto en defensa de la independencia judicial en los tribunales

Asociaciones de jueces, abogados y empleados judiciales convocaron para la semana próxima a una marcha en defensa de la independencia judicial que se realizará el próximo lunes, luego del Día de la Independencia.

La manifestación, citada a las 13 en la escalinata del Palacio de Justicia, es impulsada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que preside Marcelo gallo Tagle; el Colegio de Abogados de la Ciudad, que encabeza Alberto Garay; el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que preside Ricardo Gil Lavedra; el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, que dirige Alfredo Vítolo, y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, el gremio que nuclea a los trabajadores de los tribunales encabezado por Julio Piumato.

El lema de la convocatoria es que la independencia del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos constituye un principio esencial del sistema republicano establecido en nuestra Constitución Nacional.

Los jueces y abogados mencionaron que este principio comprende la autonomía judicial y la resguarda de injerencia de otros poderes del Estado. El fin principal de este derecho constitucional -señalan los organizadores- es garantizar un normal y correcto funcionamiento de la Justicia, asegurándose así el principio de igualdad ante la ley de los argentinos y argentinas.

Ricardo Gil Lavedra, junto a Marcelo Gallo Tagle y Horacio Rosatti

“Construir un país republicano y democrático es tarea de todos y algo que debe ejercerse diariamente”, dicen los que convocan a esta manifestación. Por eso realizarán este “encuentro abierto” con el objetivo de “defender la división de poderes”.

La manifestación tiene sus antecedentes: antes de las elecciones presidenciales de 2015, en las que se impuso Mauricio Macri, la Asociación de Magistrados convocó a todos los candidatos a firmar un compromiso en favor de la independencia judicial. Acudieron todos, incluso Sergio Massa, menos Macri.

Luego se sucedieron numerosos ataques contra jueces y fiscales, especialmente del kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández, que terminó enfrentado con la Corte Suprema de Justicia y contra la Justicia en general por la condena por corrupción contra Cristina Kirchner.

Julio Piumato en la protesta de judiciales frente a los Tribunales de Talcahuano Ignacio Sánchez

El enfrentamiento tuvo tal encono que el Gobierno le promovió el juicio político a todos los jueces de la Corte, un trámite que se sigue desarollando en la comisión específica de la Cámara de Diputados. El oficialismo tiene votos suficientes para aprobar un dictamen acusatorio en la comisión, pero no cuenta con los votos necesario para que prospere la promoción de ese juicio político en el recinto.

Los organizadores aclararon que este encuentro no pretende convertirse en un acto contra el Gobierno, sino que es una manifestación “proactiva” para señalar la necesidad de la independencia judicial y no una respuesta defensiva ante las embestidas de los últimos meses. “A 40 años de la democracia, los dirigentes políticos ocupan sus discursos resaltando este logro y olvidan los mandatos constitucionales sobre la división de poderes”, se indignó uno de los abogados que convoca al acto.

Incluso, los organizadores destacan la oportunidad de la manifestación -a pesar de la campaña electoral- no como una reacción, sino con la manifestación de un mensaje republicano.

Alberto Garay Mauro Alfieri

Los organizadores confían en lograr una convocatoria significativa, por la movilización del gremio de Piumato, y porque los colegios de abogados están interpelando a sus afiliados. Será una presencia simbólica en la escalinata de los tribunales, que durará una media hora, y donde hablarán cada uno de los presidentes de las asociaciones que convocan. Los organizadores pretenden que la manifestación no tenga ese contenido partidario, aunque, en la práctica, se convertirá en un respaldo a la Corte en momentos de máxima tensión con el Gobierno.

“En Argentina, las conductas que mantienen diversos sectores avasallan y transgredan la independencia judicial, poniendo en riesgo la división de poderes establecidos en la Constitución Nacional, que deben ser garantizados bajo cualquier circunstancia como pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho”, dijo Gallo Tagle a LA NACION.

“El interés es que tengamos jueces probos e independientes, porque es un manera de garantizar la imparcialidad y que resuelvan de acuerdo con la ley, no a intereses de otra índole”, dijo Gil Lavedra LA NACION.

Para Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, “el propósito es celebrar la independencia y al mismo tiempo hacer votos por un mayor respeto a la independencia judicial, que tan castigada ha sido todo este tiempo”. Agregó que no se trata de una marcha antigubernamental porque si bien los ataques al Poder Judicial están centrados en el Gobierno, “hay mucha gente que participa de esta visión y no integra el Gobierno y tiene interés en que no se defienda la independencia judicial”, dijo.

