Tras el ataque, Milei publicó una foto con Karina y Espert en Olivos

El presidente Javier Milei se refirió a los incidentes registrados esta tarde en la caravana en Lomas de Zamora, donde algunos manifestantes le arrojaron piedras. Por medio de un posteo, el mandatario responsabilizó al kirchnerismo del ataque.

“En Olivos con el profe [José Luis] Espert luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia", sentenció el Presidente, quien acompañó su mensaje con una imagen suya junto a su hermana y el candidato libertario en la quinta presidencial.

“El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo nunca más. VLLC!”, concluyó luego el mandatario, en clave electoral. En la foto compartida se puede ver a Milei levantando el pulgar, acompañado por su hermana, que también replica el gesto. Con una postura similar, se muestra Espert a quien se lo observa levantando el puño, en un ademán de fortaleza.

En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia.

El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.

VLLC! pic.twitter.com/F54Q86cK10 — Javier Milei (@JMilei) August 27, 2025

El posteo del Presidente se da tras los incidentes ocurridos este miércoles en Lomas de Zamora, donde la caravana de la que participaba el Presidente fue agredida mientras avanzaba por el centro del municipio, en la avenida Hipólito Yrigoyen y Laprida.

Según pudo saber LA NACION, un grupo de presuntos infiltrados entre la militancia de La Libertad Avanza arrojó algunos objetos contra el Presidente, lo que derivó en la inmediata evacuación del mandatario y su comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y varios referentes de LLA en la provincia, entre ellos el candidato principal por la tercera sección electoral, Maximiliano Bondarenko.

Espert, uno de los candidatos que formó parte de la caravana y quien se encontraba al lado de Milei cuando comenzaron los piedrazos fue uno de los primeros funcionarios del Gobierno en referirse a lo sucedido. “Habíamos recorrido varias cuadras con plena alegría, en paz y con mucha euforia. En un momento, cayeron piedras muy cerca de Javier, Karina y cerca de mí”, precisó el diputado libertario.

“A una de las chicas que hace fotografía le pegaron un piedrazo en la cintura. Se puso muy violento. Por una cuestión de seguridad, no solo de la gente que nos acompañaba, sino de nosotros, decidimos dar por terminado el hecho”, aclaró el principal candidato a diputado de LLA en la Provincia, quien debió ser evacuado a bordo de la moto de un militante.

La reacción del Gobierno

Una vez que el Presidente y los dirigentes fueron evacuados, varios funcionarios del Gobierno se expresaron al respecto y responsabilizaron del ataque al kirchnerismo.

“Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más”, señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Las piedras no son más que la muestra más fiel del final del kirchnerismo. Fin”, concluyó Adorni en otro posteo.

Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación.



No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más… — Manuel Adorni (@madorni) August 27, 2025

En una línea similar, se manifestó la ministra de Seguridad y candidata a diputada nacional en la ciudad, Patricia Bullrich, que acusó al kirchnerismo de haber organizado el ataque en Lomas de Zamora. “Pusieron en riesgo a la gente y a las familias que los fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caso. Kirchnerismo Nunca Más”, denunció la funcionaria.

A su vez, el armador bonaerense y candidato a diputado nacional Sebastián Pareja utilizó su cuenta de X para referirse a la próxima contienda electoral que se dará la Provincia. “El 7 de septiembre se termina la Argentina de la vieja política: la de tirar piedras, pegar botellazos y prender fuego vehículos. Hoy en Lomas de Zamora intentaron frenar la caravana del Presidente y el Jefe. No pudieron ni podrán”, desafió Pareja, quien también formó parte de la caravana.