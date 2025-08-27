Ataque a la caravana de Milei: así fue el momento en el que le arrojaron un objeto al Presidente

La caravana de la que participaba el presidente Javier Milei fue agredida este miércoles mientras se desplazaba por Lomas de Zamora, en el marco de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en territorio bonaerense.

Tal y como lograron captar las cámaras de LN+, el jefe de Estado saludaba a la militancia apostada sobre Hipólito Yrigoyen cuando distintos objetos comenzaron a caer a centímetros del mandatario.

A raíz de los ataques, el móvil en el que se desplazaba Milei junto a su hermana Karina, el diputado nacional José Luis Espert y al presidente de LLA en provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, se retiró de la zona.

En un posteo en la red social X, el vocero presidencial Manuel Adorni escribió: “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más".

Lo propio hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien expresó en la misma plataforma: “Kirchnerismo. Agitaron la calle y prendieron fuego vehículos. Atacaron el equilibrio fiscal todo el tiempo en el Congreso. Atacaron la estabilidad en el mercado financiero en varias oportunidades. Hoy le tiraron piedras al Presidente en una caravana pacífica. Están desesperados”.

La caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. Durante la recorrida le arrojaron una piedra a la camioneta que llevaba al presidente Santiago Filipuzzi - LA NACION

Espert, quien formó parte de la caravana, relató asimismo en declaraciones televisivas: “Estábamos ahí en pleno recorrido con el Presidente Javier Milei, con la secretaria general de la presidencia Karina Milei, recorriendo con la caravana, la gente, el calor. Habíamos recorrido varias cuadras con pena alegría, en paz y con mucha euforia”.

“En un momento, cayeron piedras muy cerca de Javier, Karina, cerca mio. A una de las chicas que hace fotografía le pegaron un piedrazo en la cintura. Se puso muy violento. Por una cuestión de seguridad no solo de la gente que nos acompañaba sino de nosotros, decidimos dar por terminado el hecho”, precisó.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados lamentó: “Es la segunda vez que nos pasa en territorio kirchnerista. La otra vez nos pasó en Junín. La violencia del kirchnerismo en plena campaña es una cosa llamativa. El otro día hubo varios jóvenes hospitalizados en Junín consecuencia de que gente de izquierda y del kirchnerismo los agarró en una plaza y los desfiguró“.

Y concluyó: “Ante la incapacidad de discutir ideas y proyectos, recurren a la difamación, operación o a la violencia física concreta. Nosotros zafamos hoy porque estábamos con el Presidente. El otro día no estábamos con el Presidente. La seguridad es otra, por eso hubo heridos y hospitalizados. No nos van a amedrentar”.

Para Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, “el kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora”. “Pusieron en riesgo a la gente y a las familias que los fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caso. Kirchnerismo Nunca Más”, condenó.