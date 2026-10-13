Piden investigar giros de dinero de la FIFA y el Sindicato de Camioneros a Chiqui Tapia

El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En un escrito presentado ante el juez Ariel Lijo, pidió 15 nuevas medidas de prueba, entre ellas, que se analice un depósito en efectivo de 620.000 dólares en una cuenta personal del dirigente, así como dinero recibido del Sindicato de Camioneros, cuyo jefe es Hugo Moyano, su exsuegro.

Además, el fiscal pidió enviar un exhorto a Suiza para preguntar a la FIFA por qué le transfirieron casi 190.000 dólares sin que Tapia lo informara en sus declaraciones juradas. También requirió que se levante el secreto bancario y fiscal de su exesposa, Paola Moyano.

Paola Moyano es hija de Hugo Moyano, el líder histórico del Sindicato de Camioneros. Tapia, exyerno de Moyano, llegó a la presidencia de la AFA en 2017 con el respaldo del gremialista, que por entonces presidía Independiente y fue vicepresidente de la AFA en esa gestión.

El clan Moyano, casi a pleno, a fines de agosto, en una celebración del club Camioneros gentileza

La causa fue iniciada por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien supo tener negocios con la AFA.

Tapia, además de presidir la AFA, es funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la empresa estatal de residuos del área metropolitana. Ese cargo público es el que permite investigar a Tapia por supuesto enriquecimiento ilícito. La denuncia sostiene que Tapia registró un incremento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024, a partir del análisis de sus declaraciones juradas.

De la documentación que envió el Banco Credicoop al tribunal surgió que el 12 de febrero de 2019, Paola Moyano fue incorporada como firmante de la cuenta corriente en pesos y de la caja de ahorros en dólares de Tapia.

Ese mismo día, en la cuenta en dólares se registró un depósito en efectivo de 620.000 dólares, cuyo origen y motivos se buscan establecer. También ese día se dio de alta una caja de seguridad en la sucursal Plaza Lavalle del mismo banco, de la que Moyano es cotitular con orden indistinta. Además, ella usa tarjetas adicionales Visa y Cabal del investigado.

Pollicita señaló que la mayor parte de los bienes de las declaraciones juradas de Tapia son gananciales. Por eso pidió extender a Paola Moyano el levantamiento de los secretos fiscal, bursátil, bancario y financiero que Lijo ya había dispuesto el 16 de septiembre para Tapia, por el período 2016 a la actualidad.

Exhorto y depósitos

El fiscal le pidió al juez que libre un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA explique tres giros a favor de Tapia: 49.585 dólares de diciembre de 2018, 124.583 dólares en junio de 2019 y 15.408 dólares en marzo de 2020. Suman unos 189.578 dólares.

Según el fiscal, Tapia no declaró ingresos de esa entidad. Pollicita quiere saber además todo lo que la FIFA le pagó desde 2016 en honorarios o viáticos, y por qué cargos.

Otro pedido apunta al Sindicato de Choferes de Camiones, el gremio que conduce Hugo Moyano, suegro de Tapia. Entre enero de 2016 y enero de 2019 hizo 37 acreditaciones por 1.494.678 dólares en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia.

Fueron los únicos ingresos de esa cuenta en el período, pero Tapia solo declaró ingresos del Ceamse, la Conmebol y la AFA. El fiscal pidió al sindicato el legajo de Tapia, sus cargos, recibos de sueldo y fechas de alta y baja.

Pablo Moyano intercambió plaquetas con el presidente de la AFA Claudio Chiqui Tapia, en la inauguración de la tribuna “Cabecera Norte” del Club Camioneros @infocamioneros

A la AFA, Pollicita le pidió las actas o resoluciones que autorizaron a emitir a nombre de Tapia tarjetas adicionales Visa, Cabal y American Express Corporate, con sus límites y rendiciones de gastos. También le preguntó si imputó esos consumos como remuneración o anticipo. Además, pidió que explique cinco transferencias a las cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, la mayor de $1.251.000, y la liquidación de los $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber cobrado de la entidad.

El fiscal también detectó seis transferencias desde la cuenta de Tapia en el HSBC, por 1.171.070 pesos, a una escribana, Marisa Galarza.

Cinco se hicieron en la misma semana de febrero de 2019 en que se registró el depósito millonario. Pidió a los colegios de escribanos porteño y bonaerense que confirmen su registro. Después se le requerirán las escrituras desde 2016 en las que hayan intervenido Tapia o Moyano, con precio, forma de pago y origen de los fondos.

Entre las demás medidas, Pollicita pidió los legajos de cuatro autos, entre ellos una BMW X4 comprada en junio de 2020, y los vehículos en los que Tapia figuró como “autorizado”.

También solicitó los movimientos de dos subcuentas comitentes en el Credicoop y en el Banco de Servicios y Transacciones.

A la ARCA le pidió que informe si Tapia o Moyano adhirieron al blanqueo de la ley 27.743 e intimó a que en 72 horas la Oficina de Integridad Pública porteña, cuya respuesta consideró incompleta, entregue las declaraciones juradas de Tapia de 2016 a 2022 con sus anexos reservados.

Además, solicitó certificar siete causas en las que Tapia está o estuvo investigado, en los fueros penal económico, criminal y federal de Campana. Entre ellas figura el expediente por evasión de la AFA. El objetivo es reunir toda la información patrimonial que haya en esos expedientes.