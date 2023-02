Tras la cumbre que lo excluyó en Merlo, Fernández recibe esta noche a intendentes en Olivos

escuchar

Alberto Fernández se reunirá esta noche con un grupo de intendentes de la primera y tercera sección electoral en la residencia oficial de Olivos. La reunión se da una semana después del encuentro del PJ Bonaerense, en Merlo, el que se mostraron juntos Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y Eduardo “Wado” de Pedro: una exhibición de unidad que no incluyó a Fernández. “No hay ninguna reunión de urgencia en Olivos”, se apuraron a aclarar desde la oficina de la portavoz Gabriela Cerruti. Para rechazar que el encuentro de esta noche buscara compensar el desplante de Merlo, agregaron que la cita “ya estaba en agenda” con anterioridad y que se dará al regreso del viaje que el mandatario realizará hoy a Tucumán.

Todo se da en medio de un clima de desconfianza al interior del Frente de Todos luego de que el jefe de Estado accediera a convocar a una “mesa electoral”, algo que sus socios del espacio le pedían desde hace tiempo. Fernández confirmó el llamado este domingo, pero ayer volvió a agitar el malestar interno luego de una serie de declaraciones con las que apuntó al ministro del Interior, De Pedro, y relativizó las opiniones de otros dos referentes de La Cámpora, como Máximo Kirchner y Andrés “Cuervo” Larroque.

Sus dichos no fueron respondidos por el ala dura del Gobierno, que se llamó a silencio, pero sí hubo quienes dejaron trascender el “desconcierto” por los movimientos del presidente. “En menos de 24 horas pasó de convocar a una mesa electoral a cuestionar abiertamente a un ministro, relativizar la opinión de otros dos dirigentes de su espacio y un par de horas más tarde llamar otra vez a la unidad”, sintetizó una fuente cercana a La Cámpora.

La reunión de esta noche está prevista para las 20.30 y participarán también los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Desarrollo Habitacional, Santiago Maggiotti; como así también el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y la portavoz Cerruti.

La coalición interna atraviesa horas de convulsión luego de los cruces que se dispararon hace casi dos semanas, cuando De Pedro hiciera saber su malestar con Fernández por no haber sido convocado a una reunión con organismos de derechos humanos durante la visita oficial del presidente brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva. “Mezquindad” y “falta de códigos” fueron algunos de los términos que apuntaron a Fernández. A eso le siguieron las respuestas de sus pares Victoria Tolosa Paz y Aníbal Fernández, en defensa del mandatario, que lo invitaron a abandonar el Gabinete. Pasado ese capítulo se buscó bajar la tensión interna, se produjo la reunión de Merlo y más tarde llegó la decisión de Fernández de acceder a la convocatoria a la mesa.

Sin embargo, las diferencias y tensiones continúan. En una entrevista que se dio a conocer ayer en Urbana Play, Fernández dejó en claro que no cuenta con De Pedro para la gestión. “Yo sé con quién puedo gobernar y con quién no. Gobierno con los que puedo gobernar. Yo sigo gobernando”, respondió, ante la consulta por la falta de diálogo con su ministro político.

Mientras que el kirchnerismo busca no quedarse en la discusión electoral e intenta que la mesa nacional del Frente de Todos discuta “a fondo” el rumbo de la gestión, en especial las medidas para recuperar “el poder adquisitivo de la gente”, cerca del Presidente se mantienen firmes en que la mesa solo se tratará la estrategia electoral rumbo a las urnas este año . Este lunes no se registraron definiciones sobre el tema. Desde la oficina de la portavoz señalaron: “Será pronto, pero todavía no está la fecha”. En el kirchnerismo hay desconfianza sobre lo que puede terminar sucediendo y a eso se sumaron las declaraciones de Fernández en la entrevista radial de ayer, que despertaron aún más suspicacias.

Después de haber estado este lunes en Entre Ríos, el Presidente se mostrará hoy a las 16 en Tucumán. Se trata de una visita reprogramada por motivos climáticos que inicialmente estaba prevista para la semana pasada. Junto al gobernador Osvaldo Jaldo; el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la secretaría de Energía, Flavia Royón, el mandatario encabezará el acto de inauguración de la Estación Transformadora Los Nogales, en Tafí Viejo.

