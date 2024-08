Tras la denuncia de Fabiola, Tolosa Paz dijo que las imágenes “horrorizan”, pero advirtió: “Quiero una sentencia de la Justicia”

Escuchar

La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, salió a hablar en medio del escándalo por la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. “Para la sociedad [el expresidente] ya es culpable porque obviamente todo lo que vemos indica que es así, pero no soy juez ni soy quién para tomar esta sentencia. Quiero una sentencia de la Justicia”, dijo, se refirió al tema como un “trágico final” y habló de la relación de amistad que tiene su marido, Pepe Albistur, con el exmandatario acusado.

“Todos sentimos una situación de impresión y de angustia, fundamentalmente cuando se ratifica en una denuncia judicial”, expresó la legisladora al pronunciarse sobre cómo se sintió al ver las imágenes y chats que involucraban a Fernández. “Las situaciones son para que, a simple vista, nos horroricemos y tomemos partido”, destacó en diálogo con Radio con Vos y reiteró su solidaridad para con las víctimas de violencia de género.

“Todos los condimentos que le pusieron a esto, la falta de ética en términos de la responsabilidad del primer mandatario, los videos y las situaciones que se fueron conociendo en las últimas horas, a mí me avergüenzan y me ponen en un lugar muy tremendo. No me meto en la vida privada de las personas, pero en los ámbitos laborales las imágenes son para repudiar”, opinó Tolosa Paz, y aclaró que esta noticia se trató de una “muy grande sorpresa”. “Jamás vimos nada, absolutamente nada que nos llamara la atención”, aseguró.

Respecto de la amistad que tiene su marido con Fernández - de hecho el departamento donde está recluido actualmente el exmandatario es de Albistur - aclaró que “no va a haber amistad” de mi marido o suya que pueda tapar esa sentencia. La diputada explicó que ese inmueble ubicado en Puerto Madero “por momentos se lo alquila, por momentos se lo presta, hace más de 16 años”.

Tras la denuncia de Fabiola, Tolosa Paz dijo que las imágenes “horrorizan”, pero advirtió: “Quiero una sentencia de la Justicia” Twitter

Tolosa Paz dijo que habría que preguntarle a Albistur cómo es que va a seguir vínculo con Fernández que tienen hace unos 25 años. “Mi marido jamás avalaría ni aprobaría una amistad con un hombre violento. Hay que también entender esos vínculos”, aseguró la diputada kirchnerista y contó que su relación con el expresidente acusado es a través de su pareja.

La diputada dijo que prefería no opinar “sobre quienes tuvieron la necesidad de salir rápidamente a expresarse”. “En algunos casos creo que fue carancheo político de periodistas, de opositores”, dijo y opinó que hubo voces “que se alzaron rápidamente a juzgar y a poner sal y pimienta a situaciones en las que la prudencia y la templanza hubieran sido el mejor consejero”. “No hablo de callarse, hablo de que hay un carancheo atrás de esto; siento que se pone en juego una cuota de cuentas pendientes y en este caso es muy fácil salir a tomar posición”, apuntó.

“Las imágenes son muy tremendas y generan claramente una suerte de enojo, ira, porque si eso que se está denunciando es cierto es brutal y tremendo, pero se está denunciando y, por lo tanto, hay que esperar”, agregó Tolosa Paz.

Sobre la causa de corrupción y los brokers que desató este segundo hecho que involucró a Fernández, la diputada dijo: “Se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias”. Según su experiencia como ministra de Desarrollo Social durante poco más de un año, cuando sacó una ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios en el artículo 7 del convenio firmado, contó, se “impide la intermediación de brokers entre Banco Nación y Estado”. Y dijo que hubo también “carancheo” con eso, porque intentaron mancharla desde ciertos ámbitos. “Que digan que todos los que firmamos un documento público estamos en un caso de corrupción es tremendo eso”, se defendió.

La parlamentaria aseguró que siente “una profunda tristeza absoluta”, pero aclaró que quiere separar la investigación de la denuncia de corrupción en los seguros. “Creo que tiene que avanzar. Es una cosa que no me toca en lo personal porque creo que Alberto Fernández llevó adelante una gestión en donde me cuesta verlo en ese rol. Ahora, todo lo demás con su vida privada, y separo lo demás porque claramente la denuncia de violencia de género tiene una gravedad enorme y necesitamos que rápidamente avance la justicia, todo lo demás que fue público y que sigue dañando y avergonzando a lo que uno espera de quien nuestro partido justicialista le delegó la enorme responsabilidad de llevar adelante los destinos de la Argentina, toda su conducta privada, que deja de ser privada porque hay grabaciones en su ámbito de trabajo, me generan una enorme angustia y tristeza porque creo que tiene que haber una conducta”, se explayó.

“Él [por Fernández] es el responsable y creo que ahí sí no hay mucho más que ver, ¿no? Creo que nos perdimos una gran oportunidad después del gobierno de [Mauricio] Macri, donde había muchas cosas por resaltar, terminan totalmente destrozados, hecho añicos, explotado, un movimiento que está en una crisis brutal y que nos va a costar un tiempo recomponer con la sociedad porque si esto es lo que hicimos desde el primer magistrado la sensación es horrible”, marcó.

Tolosa Paz dijo también que le “angustió mucho” ver los videos de Tamara Pettinato con el expresidente. “Creí en su documento y me pareció que fue muy noble de su parte poner en ese texto lo que sentía”, dijo y volvió a señalar a Fernández como el responsable de este “trágico final”.

