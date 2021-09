Tras la derrota del Frente de Todos, Luis Juez comparó al Gobierno con la Gestapo

El precandidato a senador nacional ganador en la interna de Juntos por Cambio en Córdoba, Luis Juez, comparó al gobierno de Alberto Fernández con la policía secreta de la Alemania nazi. “En algunos lugares va a actuar la Gestapo”, dijo, en referencia a las consecuencias que traerá la derrota del Frente de Todos.

“El festival de repartos es un combo complicado. En algunos lugares va a actuar la Gestapo, van a empezar a pasar listas, se van a poner pesados los muchachos, se van a poner intensos. Lo digo porque conozco de qué te estoy hablando. Van a empezar a repasar: ‘Quién te dio derecho a vos de tomar decisiones, por qué a vos se te ocurrió que no podías votarnos’”, disparó Juez, en diálogo con Radio Rivadavia.

Además, cuestionó el lugar que le dieron a Máximo Kirchner dentro de la coalición oficialista: “En el manual de ellos está prohibido que vos entres al cuarto oscuro y votes lo que quieras, que tengas un acto de independencia. Probablemente Cristina les tiene asco a los barones del conurbano, les va a dar todo el poder ahora. Los tipos le deben estar diciendo: ‘¿Viste que querías que tu hijo armara la lista con los amigos? Bueno, mirá lo que mueven los amigos de tu hijo’. Y les van a dar todo el poder”.

Ya inmerso en la campaña para las generales, el candidato cordobés también cruzó a la vicepresidenta. “La gente tiene que tomar dimensión. Yo estoy convencido de que si el kirchnerismo gana va por todo y si pierde va por todo. Ir por todo es ir por la agenda de Cristina, que es la agenda judicial”, señaló.

Juez insistió con las críticas hacia el Frente de Todos y sostuvo: “Ahora se va a venir un festival de subsidios, de planes. La gente no es tonta. No vamos a hablar, estos 50 días, de cómo mejorar la educación, qué hacemos con el tema impositivo, cómo permitimos que las pymes puedan contratar y tomar empleos. Si hay alguien que está paveando son estos muchachos que no saben cómo resolver los problemas”.

Y siguió: “El enemigo es el tipo que tiene 20 millones de argentinos por debajo de la línea de pobreza. No es Mario Negri ni la interna de Juntos por el Cambio. El enemigo nuestro es el que te cerró las escuelas y le dio más clases presenciales a Dylan que a nuestros hijos. El enemigo son estos guasos que creen que porque el Indio Solari tira un tuit, la gente es cabeza de termo y van a ir a votar. A esos vamos a enfrentar el 14 de noviembre”.

En medio del ida y vuelta entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el exfuncionario kirchnerista Amado Boudou por las críticas del exvicepresidente a la gestión económica de Martín Guzmán, Juez también se hizo eco de la polémica. “Boudou lo único que puede pedir es un guardiacárcel. Así estamos en este país. Si Boudou puede pedir...”, ironizó el diputado.