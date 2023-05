Tras la polémica, Gildo Insfrán aclaró sus dichos sobre los porteños

escuchar

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, aclaró hoy que cuando cuestiona a los porteños se refiere a “los oligarcas”, y afirmó que la ciudad de Buenos Aires es “un distrito privilegiado, el más rico y beneficiado”.

“Se ofenden por todo lo que dije ayer. En las emisoras de los porteños se decía de mí cualquier cosa. No me importa nada. Cuando hablo de porteños me refiero a los oligarcas . No tiene que ofenderse el obrero, porque él también está sufriendo la oligarquía”, dijo hoy el gobernador en declaraciones en la localidad de El Potrillo, donde participa del operativo solidario “Por nuestra gente todo”.

Ayer, en sus declaraciones, Insfrán había dicho que los porteños son “unos reverendos hijos de su madre” porque “siempre miran a Europa”.

“La ciudad de Buenos Aires es un distrito privilegiado: tiene 206 kilómetros cuadrados y nuestro suelo tiene 74.600 kilómetros cuadrados. Es más, aquí tenemos que hacer 14 mil metros de cañería para llevarle agua a 15 a 20 familias”, prosiguió Insfrán en sus declaraciones de hoy.

“Lo de ellos es muy distinto, aquí es mucho más difícil y, sin embargo, lo tenemos y es gracias al esfuerzo de todos, porque no es logro de una persona, sino de todos. Cada uno aportó su granito de arena y tenemos lo que tenemos hoy en salud, en educación, en agua potable, conectividad”, explicó.

En esa línea, el gobernador formoseño insistió en que la ciudad de Buenos Aires es “el distrito más rico y beneficiado por el Gobierno nacional, que es de todos: solo tiene el 6% de habitantes con 206 kilómetros cuadrados y llevan el 35% del presupuesto nacional y al lado está una provincia que es más extensa con más habitantes (Buenos Aires) y tiene el 25%, y el resto es para nosotros”.

“Y fíjense que en la provincia de Formosa tenemos personas que defienden estas cosas”, lamentó.

“Los del interior somos todos pobres, ellos vienen a buscar pobres acá, pero ¿para qué vienen si en Recoleta van a encontrar en la vereda de las calles familias viviendo con su calentadorcito. Acá somos pobres, pero dignos”, refutó.

Ayer, durante un acto de campaña en una comunidad del interior de una de las provincias más pobres del país, Insfrán se quejó de su contrincante; Francisco Portroni, para los próximos comicios y aseguró que representa a los porteños: “Vienen en nombre de los porteños y los porteños son unos reverendos hijos de su madre”.

Según el caudillo peronista: “Siempre están mirando a Europa y eso es lo que ellos van a enseñar en las escuelas. Nunca se preocuparon por el interior del país, como ahora”.

“¿Qué es lo que pasa con nuestra Argentina? Los porteños vienen de allá y se sacan fotos, vienen y encuentra pobreza aquí. ¿Para qué vienen tan lejos?”, se había quejado Insfrán por la cobertura periodística que se da en la tierra que gobierna hace más de un cuarto de siglo.

El gobernador había sumado: “Te cuentan la historia de [Bartolomé] Mitre, pero si leen la historia revisionista se van a dar cuenta que a los porteños nunca les interesó el país. Esta Argentina se hizo desde el norte. Las provincias del norte hicieron la Argentina”.

“No estamos aquí por los votos, si hubiese sido por los votos no hubiéramos venido. La cantidad de votantes de acá... Hubiésemos estado en un barrio de la ciudad, cómodamente recorriendo, en cambio, estamos con ustedes porque a nosotros nos eligieron todos los formoseños y estamos fundamentalmente para el que más necesita de nosotros”, dijo desde la comunidad originaria de María Cristina, en el oeste de la provincia.

Insfrán había asegurado: “Viva donde viva el formoseño. Para eso tenemos que crear la igualdad. Para que haya igualdad, tenemos que mejorar las desigualdades. Mientras existan desigualdades, no va a haber igualdad”.

Uno de los primeros en responderle fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que utilizó su cuenta en Twitter para cuestionar el ataque de Insfrán. “Esta es la Argentina que se va. Esto es lo que vamos a cambiar. Juntos”, respondió el mandatario de la ciudad de Buenos Aires.

