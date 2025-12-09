Tras la polémica por su libro con citas falsas, denunciaron a Miguel Licht ante el Consejo de la Magistratura

El presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, una de las opciones que barajaba el Gobierno para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema, fue denunciado este lunes ante el Consejo de la Magistratura luego de que se conociera que un libro de su autoría, que contenía errores e invenciones en sus citas, había sido elaborado, al menos parcialmente, con Inteligencia Artificial.

La presentación recrea la polémica que el libro despertó en las redes sociales y pide que Licht sea removido de un concurso, además de que se inicie contra él una investigación formal.

“En redes sociales comenzaron a divulgarse una serie de irregularidades que atraviesan a los dos tomos del Tratado: imprecisiones, liviandad en el tratamiento de los temas y, fundamentalmente, citas bibliográficas falsas e inexistentes, de lo que da cuenta una nota publicada en el diario LA NACION”, dice la denuncia de Fernando Miguez, un periodista acostumbrado a presentar demandas en los tribunales.

El nombre de Licht fue mencionado en las últimas semanas como un potencial postulante del Gobierno para una de las dos sillas vacías en la Corte Suprema.

En ese marco, anunció en redes que presentaría “Tratado de interpretación constitucional: aportes de la Halajá en la interpretación jurídica”, un libro jurídico en clave confesional, cuya aparición fue rápidamente interpretada como un guiño hacia el presidente Javier Milei, de estrecho vínculo con el judaísmo.

El posteo de Miguel Nathan Licht

De acuerdo a lo que identificaron en redes sociales distintos juristas de renombre, el extenso tratado de Licht contiene errores y la mención de libros inventados, dos de ellos atribuidos al ministro de la Corte Carlos Rosenkratz.

“Revisando el listado de citas de un libro sobre interpretación jurídica y sin profundizar demasiado, noto que está lleno de libros y artículos inventados, que no conocen ni sus autores. Esto ya supera la chantada”, marcó el jurista Ricardo Ramírez-Calvo.

En una suerte de descargo que ofreció luego en redes sociales, Licht reconoció la asistencia de la Inteligencia Artificial en la elaboración de su libro. “La desprolijidad, el apuro y alguna intervención poco feliz de la IA pudieron jugarme una mala pasada”, afirmó, para agregar luego que el libro fue escrito con “honestidad intelectual”.

En la denuncia presentada ayer ante el Consejo, se afirma que “no es la primera vez que Licht fragua información”.

“Entre sus antecedentes -marca la denuncia- se recuerda el haber puesto en su currículum que había salido primero en el concurso para el Tribunal Fiscal, cuando en verdad había sido otra persona (Gustavo Naveira) quien ocupó ese lugar. Para peor, lo hizo en un concurso interno de la Corte Suprema de la que entonces era secretario letrado”, sostuvo Miguez.