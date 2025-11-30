Solo en Off: la “guerra de las milanesas” entre Milei y Macri se cobra una nueva víctima

La frustrante cena de las milanesas que compartieron Javier Milei y Mauricio Macri, a fines de octubre en la quinta de Olivos, tuvo en su momento y tiene aún consecuencias impensadas. Con el expresidente en estado de “decepción” por los cambios de nombres decididos por el mandatario libertario −Manuel Adorni a cargo de la Jefatura de Gabinete fue una sorpresa difícil de digerir para Macri−, el acuerdo tácito entre Milei y el titular de Pro ya comienza a derrumbarse en las áreas en las que todavía estaba vigente.

Una de ellas es la Subsecretaría de Deportes, que días atrás salió de la órbita de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte −que conduce Daniel Scioli− hacia la del Ministerio del Interior, que encabeza Diego Santilli. “El Presidente ya avisó que el acuerdo con Macri está roto, Diego puede hacer lo que quiera allí”, afirmó una fuente que conoce los entretelones de la subsecretaría, encabezada por Diógenes de Urquiza, antiguo funcionario de Pro que asumió en agosto de 2024 y que hasta la última tanda de cambios en el Gobierno respondía a Scioli, quien a su vez reportaba al renunciado Guillermo Francos.

Diogenes de Urquiza y Mauricio Macri en los JJOO @prensacoa

¿Qué pasará con De Urquiza y su equipo? Probablemente se queden unos meses más, susurran en un despacho importante. Hoy, la prioridad del “Colo” es lograr que los gobernadores y el Congreso aprueben el presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria e impositiva, incluidas en el trabajo del Consejo de Mayo y que el Gobierno considera prioritarias para los primeros meses de 2026. En marzo, ya con Santilli más asentado en la cartera política, los cambios podrían materializarse.

La relación entre Milei y Macri soporta oscilaciones y bruscos barquinazos. Esta semana, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, logró, sumando los votos libertarios, aprobar el presupuesto 2026 en la legislatura porteña, aunque la pelea por el control de la ciudad a partir de 2027 parece recién estar comenzando. Con el aval de Mauricio Macri, la diputada Silvia Lospennato –que compitió contra la lista de Adorni en mayo pasado− decidió asumir el próximo 10 su banca en la legislatura porteña, y dejar de ser diputada nacional, para asumir un rol protagónico de defensa de Pro en el parlamento porteño.

Antonio Aracre y una misteriosa vuelta a la Casa Rosada

Lejos pareciera haber quedado el paso de Antonio Aracre por el gobierno del Frente de Todos, un breve período de poco más de dos meses como jefe de asesores del entonces presidente Alberto Fernández. El ex-CEO de Syngenta se convirtió en un entusiasta defensor de la gestión libertaria, tanto que no sorprendió verlo, en sucesivas mañanas a lo largo de la semana pasada, en la planta baja de la Casa Rosada. “Vino a charlar, no se suma a nada”, se atajó uno de los funcionarios que lo vio recorrer despachos del Gobierno.

De todos modos, en sus propias redes sociales Aracre dio alguna pista, cuando publicó una foto junto a Javier Lanari, hasta hace días subsecretario de Prensa y Comunicación aunque por ahora sin cargo formal luego de la desaparición de esa secretaría del organigrama oficial. “Con el tipazo de Javier Lanari. ¿Se vienen cositas?”, escribió Aracre en la red X, donde también posteó una imagen junto al ministro Luis “Toto” Caputo, al que definió como “el mejor ministro de Economía de la historia mundial”. Aracre lo niega, pero… ¿se vendrá su desembarco?.

El Comandante Tapia tiene quien lo defienda

Una semana difícil, sin dudas, fue la que vivió Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA, blanco de durísimas críticas del mundo futbolero y también del gobierno de Javier Milei luego del campeonato otorgado a Rosario Central y la sanción a Estudiantes de la Plata por oponerse a celebrar esa distinción. Entre tanto ruido, quien salió a defender al “Comandante” Tapia fue nada menos que el expresidente Alberto Fernández, quien el miércoles en una entrevista de 42 minutos para el sitio El Destape derramó elogios hacia el mandamás del fútbol argentino, siempre en calidad de “apasionado” por ese deporte. “Gobernar la AFA no es nada fácil, hay que ser respetuoso de eso, la ha llevado bien”, dijo Fernández.

Twitter/Chiqui tapia

Para el expresidente, “el reconocimiento que se le hace a Central es un acto de honestidad intelectual”, y la respuesta de Estudiantes –el pasillo de espaldas que hicieron sus jugadores− “no estuvo bien”. Fervoroso, y sin preguntas exigentes, Fernández también “ayudó” a Juan Román Riquelme, estimando que “está haciendo una presidencia impresionante” en el club Boca Juniors.

El juez Licht y un mal trago para su libro en las redes sociales

Se conoce la efectividad de las redes sociales a la hora de la difusión de obras literarias, aunque a veces las críticas en esos espacios virtuales pueden ser feroces y producir el efecto contrario al deseado. Ese parece ser el caso de la obra Tratado de Interpretación Constitucional. Aportes de la Halajá [ley judía] en la interpretación jurídica, escrita por Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, quien luego de pesadas acusaciones recibidas en el mundo virtual debió reconocer que utilizo IA en algunos pasajes de la obra, con citas inventadas.

Miguel Nathan Licht.

Todo comenzó con un posteo del abogado y profesor Ricardo Ramírez-Calvo, quien en su cuenta de X afirmó que el libro de Licht estaba “lleno de libros y artículos inventados, que no conocen ni sus autores”. Un rato después, el propio Licht le contestó, reconociendo que “la desprolijidad, el apuro y alguna intervención poco feliz de la IA pudieron jugarme una mala pasada”, aunque defendió su “honestidad intelectual” a la hora de escribir, y dejó en claro que “desmerecer el esfuerzo ajeno resulta siempre ingrato”.

El taquillero debut del nuevo ministro de Defensa en las redes sociales

A pocos días de pasar de alto jefe militar a ministro de Defensa, el jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti, se inició en el mundo de las redes sociales. Además de mudar su despacho del piso 3 al 11 en el edificio Libertador, el nuevo colaborador directo del Presidente estrenó cuenta en la red social X. La cuenta verificada de Presti (@TGCarlosPresti) fue abierta, justamente, en noviembre de 2025, mes en el que se anunció su nombramiento. Entre los pocos posteos publicados hasta ahora se destaca la foto de la primera reunión de gabinete en la que participó la semana pasada, junto al presidente Javier Milei y en la que el jefe del Ejército aparece con vestimenta militar.

El presidente Javier Milei junto al Teniente General Carlos Presti

No le fue mal: en pocos días acumuló 18.400 seguidores, entre los que aparecen Francisco Adorni (titular del Instituto de Ayuda Financiera y hermano del jefe de Gabinete), Marcelo Rozas Garay (secretario de Estrategia y Asuntos Militares), Paola Di Chiaro (secretaria de Malvinas), la senadora bonaerense María Florencia Arietto y hasta el propio presidente Milei. Selectivo, Presti eligió seguir a sólo 20 usuarios de X.