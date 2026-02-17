Tras la polémica, Samid fue trasladado a la Argentina en un vuelo privado

El empresario Alberto Samid, quien estaba internado en Punta del Este por una infección urinaria y un cuadro viral, fue trasladado a Buenos Aires en un avión privado, contratado a una empresa, según dijeron fuentes del sector aeronáutico.

Luego de que se conociera la noticia de la internación de Alberto Samid en Punta del Este, Uruguay, el empresario de la carne criticó en redes sociales al gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Turismo de la Nación, comandada por Daniel Scioli, por no enviarle un traslado sanitario de urgencia.

Samid, quien cumplió una condena por liderar una asociación ilícita para evadir impuestos, argumentó que se ofrecía a pagar el avión.

Desde el gobierno de Axel Kicillof le respondieron que habían intermediado con su empresa prepaga para facilitarle el vuelo.

Finalmente, Samid regresó en un avión privado que salió de Punta del Este a las 15.50 y aterrizó en Aeroparque a las 16.29, tras 39 minutos de vuelo.

Samid tenía prohibida la salida del país porque enfrenta un juicio por quiebra. Pero obtuvo un permiso del tribunal para pasar el día de los enamorados en Punta del Este con su esposa, donde se descompensó.

Samid fue condenado en 2019, a cuatro años de prisión por liderar una asociación ilícita, montada para evadir impuestos en su cadena de frigoríficos.

Se profugó, fue detenido en Belice por Interpol, fue repatriado y se le otorgó la posibilidad de cumplir su condena en arresto domiciliario.

Ya cumplida su condena, en las elecciones de medio término del año pasado, el empresario de 78 años fue candidato a diputado nacional de la Provincia por el Frente Patriota Federal, pero no obtuvo los votos suficientes para conseguir una banca.

“Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, pagando yo los gastos porque contraje un virus uruguayo que no saben qué es”, escribió este martes en su cuenta de la red social X.

Horas antes, su esposa, Marisa Scarafía, había confirmado que “El Rey de la Carne” permanecía internado en el Cantegril de Punta del Este con un diagnóstico por un virus.

El posteo de Samid. X

“Tengo que ir rápido a mi país a atenderme con mis médicos. Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... Pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono", se quejó.

Pero horas después el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, lo escuchó y anunció que el empresario sería trasladado. “Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!“, escribió.

Ante las críticas de algunos usuarios en redes que cuestionaban si Samid era un “ciudadano de primera” por el que el Gobierno intervenía de forma especial. “Siempre que puedo intervengo yo, o mi equipo, para ayudar. A cualquier ciudadano. Es parte del laburo de ser médico y más funcionario”, contestó.

La respuesta de Kreplak. X

Este martes por la mañana, la esposa de Samid había utilizado su cuenta para comunicar la internación en el sanatorio privado. “Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es pero es muy peligroso, ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”, describió Scarafía desde la cuenta de X.

Fue tras eso que le pidió a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, comandada por Axel Kicillof, y a intendentes, que dispongan de los medios para que el empresario sea trasladado en avión sanitario a la Argentina. “Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario. Por eso pido encarecidamente al señor gobernador, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, expresó.

Y cerró: “A todos ustedes que tanto lo quieren, les pido que recen por él. Muchas gracias de todo corrazón por lo mucho o poco que puedan hacer”.

El comunicado de la esposa de Alberto Samid (X: @soyalbertosamid)

Samid se encuentra internado en el Hospital Cantegril, un sanatorio privado de la ciudad balnearia donde años atrás también fueron ingresadas personalidades argentinas como Susana Giménez en la pandemia, la exmodelo “Pata” Villanueva y Diego Maradona por los 2000.