La media sanción del proyecto de reforma laboral pemite que, ahora, el tratamiento parlamentario se lleve a cabo en la Cámara de Diputados y quienes deseen saber si hay paro de la CGT este jueves 19 de febrero, tendrán la respuesta de acuerdo a la decisión que tome el Congreso para la fecha de debate.

La CGT convoca a una huelga general el día en que se trate el proyecto en Diputados

La central obrera determinó que hará una huelga general sin movilización, en coincidencia con el día de tratamiento de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo. Esto puede ser el jueves 19 de febrero, o en su defecto el miércoles 25 de febrero.

¿Hay paro de la CGT este jueves 19 de febrero?

Las chances de que haya paro de la CGT este jueves 19 de febrero son concretas, ya que el oficialismo en Diputados pretende que el tratamiento sea rápido y cuanto antes. De acuerdo a la información que trascendió en la últimas horas, los libertarios intentarán asegurar el quorum en el recinto y convocar a la sesión el jueves 19.

La idea del oficialismo es que se firme el dictamen de comisión el miércoles y poder llevar a cabo el tratamiento legislativo el jueves.

El avance de la reforma laboral depende, ahora, de las soluciones que se propongan al esquema de reducción de remuneraciones en caso de enfermedad o accidente del trabajador. Este punto es el que mayor objeciones generó en los distintos bloques, aunque se suman otros cuestionamientos desde la oposición.

Paro de la CGT: no habrá transporte

En el caso de que no se reúnan los avales esta semana, es probable que la sesión se pase al miércoles 25 de febrero, en cualquier caso, el plan del Gobierno es que se obtenga la aprobación antes de fin de mes.

Quiénes harán paro cuando se trate la reforma laboral

La medida de protesta que anunció la CGT ya cuenta con el apoyo de diferentes gremios, incluso algunos de ellos ya habían dado su aval antes de la media sanción del proyecto.

Se sumarán al paro general: la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, gremio que aglutina a los maquinistas de trenes y es conducido por Omar Maturano.

Los trenes no funcionarán cuando se concrete el paro general de la CGT

Además, está garantizado el apoyo de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), dirigida por Juan Carlos Schmid, que nuclea a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.

La CGT convoca a que la UTA (Unión Tranviarios Automotor) se pliegue a la protesta y no haya servicio de colectivos, lo que redunda en un impacto mayor del reclamo sindical. Sin embargo, el gremio que comanda Roberto Fernández se encuentra bajo conciliación obligatoria que rige desde las 00:00 horas del 11 de febrero y establece un período de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios”.

Este es el cuarto paro que la central obrera realiza durante la gestión de Javier Milei.

Entre los focos más importantes que generan resistencia se encuentra el artículo por el cual, ante enfermedades o accidentes no vinculados a la actividad laboral, el trabajador dejaría de percibir automáticamente el salario completo, como prevé la normativa vigente. En su lugar, cobraría el 75% si se tratara de, por ejemplo, una enfermedad, y el 50% cuando derivara de una conducta voluntaria.

Otro rechazo se encuadra en el financiamiento de las indemnizaciones por despido y la derogación de media decena de estatutos profesionales.