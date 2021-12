Tras la denuncia de Ofelia Fernández en la Legislatura, el Presidente la recibió en la Quinta de Olivos

Tras el momento de alta tensión protagonizado por Ofelia Fernández en la jura de diputados porteños, el presidente Alberto Fernández recibió hoy a la legisladora de la Ciudad en la Quinta de Olivos. “Hoy con Alberto Fernández en Olivos. Gracias, Presidente. La política le va a ganar al odio”, escribió la joven dirigente en las redes.

La publicación de Fernández fue acompañada con dos fotos que los mostraron de paseo por los jardines de la Quinta.

Minutos después, el Presidente también compartió el encuentro en su perfil de Twitter. “Hoy recibí a Ofelia Fernández. Le expresé mi solidaridad ante el ataque al que fue sometida. Valoro su integridad y coraje”, dijo, y completó: “Necesitamos una convivencia democrática sin negacionistas y sin discriminadores que no respetan la diversidad. Pongamos fin al odio y a la violencia machista”.

Ayer, en la sesión que incluyó la jura de legisladores electos en noviembre, Ofelia Fernández apuntó -sin nombrarlo- contra Leonardo Saifert, de la Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. La dirigente del Frente de Todos lo denunció por haberla denigrado con insultos varios “al menos 10 veces” por redes sociales”.

Tal fue el rechazo que recibió la actitud del legislador contra Fernández que terminó por cerrar su cuenta de Twitter, donde también su acumulaban mensajes xenófobos y discriminatorios.

Hoy con @alferdez en olivos. Gracias presidente, la política le va a ganar al odio 🤍 pic.twitter.com/J32DjDetlo — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) December 8, 2021

Tensión en la Legislatura

Ayer, durante la jura de los diputados porteños electos en los comicios de medio término, se vivió un momento de mucha tensión. Fernández pidió la palabra para plantear una “cuestión de privilegio”, para así abordar algo que estaba fuera del temario de la convocatoria.

Cuando le habilitaron el micrófono, la legisladora hizo la denuncia contra Saifert y también apuntó contra un grupo de “Libertarios” que el día anterior la había insultado al salir de la Legislatura.

La diputada porteña pidió que estas agresiones sean evaluadas por sus colegas legisladores en comisión, moción que fue apoyada por todos los bloques, a excepción de La Libertad Avanza y Consenso Federal.

“Podemos tener diferencias, pero no vamos a permitir la violencia contra las mujeres” , dijo Roy Cortina, del Partido Socialista y aliado de Vamos Juntos.

En su discurso Fernández advirtió: “Quiero pedir una cuestión de privilegio, porque es el primer día de algunos y quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio”.

Hoy asumieron algunos legisladores que solo son vivos atrás de la pantalla, ademas cayeron sus militantes a agredirme a la puerta. Miren: acá entran sin su teatrito violento. pic.twitter.com/qwCtLg6CoX — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) December 7, 2021

“Yo ayer salí de esta Legislatura y un grupo de Libertarios me agredió un buen rato mientras yo solamente seguía caminando”, dijo Fernández, y agregó: “Así como hoy asume un diputado que me ha dicho ‘gorda hija de puta incogible’ en más de diez oportunidades, entre muchas otras cosas”.

Fernández hizo una pausa, y siguió: “Bienvenidos a la Legislatura. Miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad, está mal”.

“Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política y, a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara. Como lo estoy haciendo ahora”, dijo Fernández, que señaló con el dedo a Saifert, y siguió: “Pido que pidan disculpas y, si es posible, que le digan a sus militantes que venir de a cuatro a la puerta del lugar en el que trabajo, no es de plantados, ni de fuertes, es de bastante cagones. Disculpenmé la expresión”.