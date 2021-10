Ofelia Fernández cerró un panel de Podemos en España y denunció amenazas de la “ultraderecha”

La legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández apuntó contra “la ultraderecha” -como ella definió a los sectores que la atacan- por ser “blanco de ataques, amenazas y operaciones” que la convierten en tendencia en Twitter “todas las semanas”. Por ese motivo, Fernández decidió cerrar su cuenta en esa red social.

En el marco de una actividad organizada por Podemos, partido político español, la expresidenta del centro de estudiantes de la escuela Carlos Pellegrini dijo: “En mi país soy blanco permanente de ataques, amenazas, operaciones de estos sectores o sea que lo tengo claro y a riesgo de ser autorreferencial me voy a usar de ejemplo para esto. Soy legisladora en una legislatura local. Soy una piba de 21 años y parece, por momentos, que soy presidenta de la Nación porque soy tendencia en Twitter todas las semanas”.

En referencia a quienes denunció como los responsables del hostigamiento que recibe, expresó: “Esa experiencia en América Latina, que sabemos que fueron de un ciclo interrumpido que la derecha pudo arremeter con un alto nivel de violencia, como le es característico, con golpes de estado, con ataques judiciales mediáticos, con bloqueos económicos. No solo para amedrentar dirigentes sino para volver a naturalizar la humillación a los pobres, a los pueblos originarios, a las mujeres, a los colectivos del G20 y más porque eso hacen”.

Además, se refirió al protagonismo que le dan los medios locales. “Tengo títulos mediáticos todas las semanas y vos le preguntás a cualquier persona la calle que diga cinco legisladores porteños y no tienen la más pálida idea”, planteó.

“Entonces, yo no me considero lo suficientemente relevante como para que desarrolle el semejante esfuerzo y compromiso en deslegitimar mi figura, pero porque no se trata de mí se trata de que yo soy producto de un movimiento estudiantil, de un movimiento feminista que en argentina pudo construir su propia agenda de juego meterse en la agenda pública contramano de sus miles de jóvenes”, sostuvo Fernández, que reconoció la legalización del aborto como una victoria de la juventud feminista.

La legisladora oficialista, en tanto, volvió a ser autorreferencial y describió su devoción por el kirchnerismo: “Yo nací en el 2000 y mis primeros recuerdos son en un gobierno de ampliación. Bueno, en el nuevo milenio todo bueno, pero nací en un gobierno de ampliación de derechos, de redistribución de riqueza, de justicia social, con Néstor y Cristina, en el caso de argentina. Pero con una región que estaba haciendo lo mismo con Evo y Álvaro en Bolivia, con Lula en Brasil, con Chávez en Venezuela”.

Por otro lado, criticó la gestión de cuestiones sanitarias por el coronavirus por parte de de países como Estados Unidos. “Llegó la pandemia y una de las primeras cosas que se instalaron en ese entonces tenía que ver con esta falsa dicotomía de economía o salud”, comentó.

Y continuó: “Había países que se iban a dedicar a cuidar la salud y otros, la economía. Mientras, la gente no se moría, se enfermaba, pensaba cómo iba a llegar a fin de mes. Esta idea de cuidado de la economía tenía que ver, por ejemplo, con el caso de Estado Unidos, donde había miles de muertos y pérdida de millones de puestos de trabajo con cuidar la economía del 1% porque claramente la crisis sanitaria tuvo impacto económico”.