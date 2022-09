Tras las amenazas de muerte, el oficialista Eduardo Valdés pidió “fortalecer la seguridad de Mauricio Macri”

Después de que la custodia de Mauricio Macri radicara una denuncia ante los tribunales de Comodoro Py por las amenazas de muerte recibidas en contra del expresidente, el diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés pidió fortalecer la seguridad del dirigente opositor. “Hay que fortalecer la seguridad del expresidente Macri y de todos los que sean amenazados”, aseguró.

“Se debería reforzar la seguridad de la vicepresidenta, del presidente, de todos los funcionarios oficialistas y opositores que se sientan amenazados, del expresidente [Mauricio Macri], por supuesto”, reforzó Valdés en diálogo con Radio con Vos, y remarcó: “Estamos en un clima… Miren lo que acaba de pasar en Brasil, donde un oficialista mató a un opositor. Por favor, evitemos eso”.

El diputado del Frente de Todos hizo una reflexión sobre la reacción del arco político tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Frente a este hecho de tanta violencia que sucedió, que a las 24 horas se mostraran en la Plaza de Mayo los sentimientos más nobles que puede tener una persona y que ayer pudiera expresar en la Basílica de Luján tratar de construir una paz social con fraternidad, sinceramente me parece que es un clima mucho mejor en la Argentina del que podría haberse desencadenado en otra circunstancia”, consideró.

Puntualmente, al ser consultado por el rol de la oposición, Valdés señaló: “Creo que la oposición hubiese querido ir y no vino. Yo converso con muchos de ellos y no sienten tan diferente a como siento yo, el problema es cómo nos mostramos en público y cómo nos mostramos cuando están las cámaras”

Valdés hizo un llamado que incluyó a los medios “a frenar esto”. “Ya no quiero ir para atrás”, dijo, y remarcó: “Quiero ver cómo salimos de esto”.

“Fíjense que la mentalidad de las personas que llevan adelante estas acciones no tienen ideología”, señaló, y observó: “Desde ayer lo han amenazado a Mauricio Macri”.

Al ser consultado por si se comunicó para expresar su solidaridad con el expresidente, el parlamentario dijo: “Saqué un tuit y después lo llamé por teléfono, pero no me contestó, porque tiene esos números con filtro, así que después también le escribí un WhatsApp”.

Repudio las amenazas que recibió @mauriciomacri. Terminemos con los Trolls del odio.



Derribemos muros, construyamos Puentes. https://t.co/aBxZjo8yxP pic.twitter.com/S205fRlizD — Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) September 9, 2022

Y continuó: “También hice lo mismo con Patricia Bullrich, que es la presidenta del Pro. Ella sí me contestó y me dijo que iba a transmitir lo que dije respecto de Macri”.

En este contexto, el dijo consideró que “no hay que ponerse en guardia por la palabra odio”. “Hay un odio instalado, pero no le voy a hacer cargo a otros, tenemos que sacar el odio que existe en unos sectores y no darle espacio mediático ni parlamentario”, dijo, y añadió: “Es importante no creer que cuando yo digo la palabra odio los estoy incriminando a ustedes, no lo neguemos. Existe en la Argentina, en Brasil, en Estados Unidos”.

“Es necesario, tenemos que parar”, enfatizó.

Y cerró: “¿Ustedes se imaginaban a que Eduardo “Wado” de Pedro iba a convocar a la oposición? Lo hizo, habló persona a persona. No sale en el primer intento, tiene que salir en el segundo, tercero o cuarto. Como dirigentes políticos es la primera prioridad para nosotros”.